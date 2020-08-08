Спросите у доктора: как лечить хронический гастрит?

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Различают острую и хроническую формы заболевания. Если у человека неоднократно возникает воспаление (вследствие употребления некачественной, жирной или горячей пищи, после переедания, алкогольного или другого отравления), у него развивается гастрит в хронической форме.

Как побороть этот недуг знает Наталья Земная (Зубицкая) – диагност, фитотерапевт, основательница здравниц «Зеленая планета Земной».

В отличие от острого гастрита, хронический нужно лечить намного дольше. И во время лечения следует придерживаться диеты: исключить из меню жирные, соленые, острые блюда, спиртные напитки, специи, а также употреблять как можно меньше сладостей.

Причем при приеме пищи следует придерживаться определенных правил:

еду нужно тщательно пережевывать;

блюда и напитки должны быть комнатной температуры;

есть следует несколько раз в день маленькими порциями.

Как показывает опыт, в борьбе с гастритом самые лучшие целители желудка – горькие травы.

Настойка из тысячелистника. Чайную ложку измельченного растения залить стаканом кипятка, настоять 30-40 минут, процедить. Пить по столовой ложке четыре раза в день за полчаса до еды.

Настой листьев подорожника. Чайную ложку измельченных листьев растения залить стаканом кипятка. Настоять 10-15 минут, процедить. Выпить в течение часа небольшими глотками (суточная доза).

Обратите внимание: людям с повышенной кислотностью целебные средства из подорожника противопоказаны.

Предупреждение!

Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом!

По материалам книги «Зеленая планета»