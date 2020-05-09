Спрашивали – отвечаем: когда рассчитаются с детьми войны?

Когда-то детям войны установили надбавку в размере 30% от пенсии, но не платили ее. Когда вернут долги? Мария Гудок, с. Старая Рудня, Черниговская обл.»

Как все начиналось

Закон «О социальной защите детей войны» был принят еще в 2004 году. Изначально там было сказано, что дети войны должны получать надбавку к пенсии в размере 30% от минимальной пенсии. Закон вступил в силу только в 2006 году, но все равно фактически не работал. Финансирования из госбюджета на реализацию этой нормы не было. Дело сдвинулось в 2007 году, когда надбавку установили частично – только детям войны, у которых была группа инвалидности, и то в размере 50% от надбавки для участников войны. На тот момент это составляло всего 5% прожиточного минимума вместо обещанных 30%.

А денег все нет…

В 2008 году статью 6 Закона «О социальной защите детей войны» переписали и установили, что дети войны должны получать такую же надбавку, как и участники войны, то есть 10% прожиточного минимума. С тех пор началась массовая выплата указанной надбавки всем детям войны, а не только лицам с инвалидностью.

В дальнейшем закон снова переписали. Сейчас там сказано, что размер надбавки детям войны должен определять Кабмин. И на сегодняшний день размер такой надбавки составляет 66,43 грн., что прописано в Постановлении Кабинета Министров №1381 от 28 декабря 2011 года (с многочисленными изменениями). Добиться выплаты надбавки в размере 30% прожиточного минимума дети войны пытаются годами через суд. Но со временем государство перестало выделять средства на выплату этих денег, даже если пенсионеры суд выигрывали. Юридические войны по этому вопросу продолжаются.

Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: открытые источники

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.