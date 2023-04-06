Спасатели из Балты получили новую экипировку, которая спасает жизни

Экипировка поступила в рамках проекта USAID «Повышение эффективности работы и подотчетности органов местного самоуправления» «ГОВЕРЛА» и была вручена во время встречи начальника Подольского РВА Михаила Лазаренко и Балтского городского головы Сергея Мазура с личным составом Балтского подразделения ГСЧС.

— Наши спасатели, рискуя собственной жизнью при выполнении обыденных задач, должны быть хорошо экипированы. И новое специальное оборудование будет полезно для работы. Хотя, разумеется, мы все хотим, чтобы не возникало чрезвычайных ситуаций, — отметил Сергей Мазур.