Наши люди: Соня Делоне – одесситка, покорившая мир

Вместе с родителями она проживала в Одессе в доме на Прохоровской улице, 28, в 9-й квартире. С 1892 года Соню отправили в Петербург к брату матери адвокату Генриху Терку. С Терком она много путешествовала по Европе и побывала в крупнейших европейских музеях. Уже в детстве Соня обнаружила способности к рисованию, и ее школьный учитель посоветовал ей продолжить обучение за границей. Так она и поступила, отправившись в Художественную академию Карлсруэ.

В 1905 году девушка переехала в Париж, где стала посещать академию художеств «Ля Палетт». Она была очень недовольна академической системой преподавания, и много времени проводила в художественных галереях. Она вышла замуж за немецкого галериста Вильгельма Уде, но через два года ушла от него к художнику Роберу Делоне. В Испании познакомилась с Сергеем Дягилевым и восстанавливала для него сгоревшие декорации Бакста к балету «Клеопатра».

Вернувшись в Париж, Соня Делоне открыла модное ателье, а в 1925 году участвовала в Международной выставке декоративного искусства. На ее творчество большое влияние оказали кубисты, она много экспериментировала с ритмом и с разложением цвета. Художница стала крупнейшим мастером ар-деко, и ее находки использовали во многих областях — дизайне, керамике, сценографии, рекламе. Работала Соня также над скульптурой, иллюстрировала книги, разрабатывала узоры для тканей «от кутюр» и театральные костюмы. По ее эскизам в стиле кубизма в Германии даже была издана колода игральных карт. Вместе с мужем она участвовала в оформлении Парижской Всемирной выставки 1937 года. Соня Делоне стала первой художницей, персональная выставка которой состоялась в Лувре. В 1975 году одесситка стала офицером Ордена Почетного легиона.

Источник: Википедия

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