Украинцы ведут битву с тьмой и холодом: мировая пресса о войне в Украине

Главные темы газет:

УКРАИНА идет в наступление после девяти месяцев войны

Путин манипулирует матерями: «Ваши дети герои, не верьте лжи». Антивоенные группы возмущены тем , что Кремль опубликовал кадры встречи президента с 17 избранными помощницами.

Смягчить кризис на рынке трудаАвстриимогли бы беженцы из Украины

Тепло и вода: об этом николаевцы могут только мечтать. Российские ракеты продолжают наносить удары по энергоснабжению Украины

Бельгия отправит в Украину беспилотники

Бундестаг хочет признать Голодомор геноцидом украинцев. Сталинский голод 1932-33 гг., бесчеловечное преступление

Битва за новый мир. Дорогие американские энергоносители вытесняют российские в Европе

После ухода Россия продолжает наносить удары по Херсону. Удары по гражданскому населению и инфраструктуре заметно увеличились на юге Украины

Краткая жизнь младенца Сергея, убитого в украинском роддоме. Мать только что закончила кормить новорожденного, как ракета разбила ее мир

Мать только что закончила кормить новорожденного, как ракета разбила ее мир Россия усиливает ракетные атаки. Залп ракет обрушился на недавно освобожденный Украиной город Херсон. В недавно освободившемся городе погибли 10 человек, десятки ранены

Франция. «Le Monde» — «УКРАИНА в наступлении после девяти месяцев войны»

Конфликт растянулся на линии фронта за тысячу километров Киев уже захватил почти 50% территорий, отвоеванных Москвой

Подпись под фото: Украинские артиллеристы на передовой на востоке Украины, 23 ноября.

Италия.«La Repubblica» — «В бесконечной ночи домов Киева».

«Меркель: «Я пыталась избежать войны, Путин меня игнорировал»»

«La Stampa» — «Путин манипулирует матерями «Ваши дети герои, не верьте лжии».

«Я, Папа Франциск, восхищаюсь вами, украинцами»

Испания. «El Mundo» — «Битва с холодом и темнотой в Киеве»

Три миллиона человек прибегают к изобретательности, чтобы заменить спровоцированное Путиным отсутствие света и отопления. Они выживают при свете свечей и фонарей. Ожидается очередная волна украинских беженцев в Европу: «Мы не можем так жить»

Подпись под фото: Вид на Киев, где большинство его жителей живут без электричества, воды и отопления из-за российских бомбардировок.

Австрия. «Der Standard» — «Смягчить кризис на рынке труда могли бы беженцы из Украины»

Социальная помощь облегчит доступ к работе

Большее количество трудоустроенных украинских беженцев могло бы смягчить нехватку рабочей силы во многих отечественных компаниях.

По данным Службы рынка труда, около 25 000 из 90 000 изгнанников, проживающих в Австрии, могут быть трудоустроены. Чтобы облегчить им доступ, по инициативе министра социальных дел Йоханнеса Рауха в ходе стандартного интервью сейчас рассматривается возможность перевода их из системы базового социального обеспечения, созданной для искателей убежища, в социальную помощь.

Ровно девять месяцев назад Россия атаковала Украину с намерением застать страну врасплох. Но попытка взять десантниками и бронетанковыми бригадами столицу Киев и ликвидировать политическое руководство провалилась. Сейчас Кремль реагирует на военные неудачи последних нескольких недель массированными и прицельными артиллерийскими обстрелами незначительных в военном отношении инфраструктур по всей стране.

Страдают миллионы мирных жителей – в стране, в селах, городах и мегаполисах. Проблемы по преодолению наступления зимы становятся все больше и больше.

«De Standaard» — «Тепло та вода: об этом николаевцы могут только мечтать»

Российские ракеты продолжают наносить удары по энергоснабжению Украины. Состояние электросети сейчас катастрофическое, говорит руководитель страны. Хватит ли украинцам воды и тепла этой зимой?

Банкомат только что протолкнул деньги через люк и вернул банковскую карту, как вдруг погас свет.

Электричество в Украине отключилось в среду: в супермаркете не работает автоматическая раздвижная дверь, приветливый мужчина открывает дверь, когда приходит покупатель. Внутри, в полумраке, ходят назад и вперед продавщицы кондитерского отдела и пекарни.

Женщина за рыбным прилавком берет с прилавка толстые ломтики рыбы и кладет их в контейнер со льдом. На кассе образуются длинные очереди: платежные терминалы не работают. Продавщица принимает только наличные деньги, сдачи мало.

Клиенты ждут свою очередь. Отключение электричества менее серьезное бедствие, чем месяцы ракетных обстрелов города, которые наносили российские из Херсона. Николаев оказался вне зоны обстрела только с прошлой недели. Воздушная тревога, которая до сих пор звучит каждый день, больше не пугает жителей. Не было и выстрелов издалека.

Эти люди умеют выживать в строгих условиях. В супермаркете запаслись вечером: большая бутылка воды, готовые блюда, которые можно разогреть без духовки кастрюлей с кипятком и свечами.

Россияне выбрали момент: ближе к вечеру, когда сумерки сменяются тьмой. На темных улицах без веселых светофоров лучи машин обнаруживают дорогу. Знакомые карусели – это препятствия на пути к черной дыре. Трамвай остановился посреди улицы. Вдали яркие цвета «Донер Кебаб» привлекают посетителей. Владелец – один из немногих торговцев в городе, имеющих генератор. Все ищут у него тепло и быстро заказывают последнюю горячую еду.

Валентин Карпек живет в многоквартирном доме в центре. Мы не можем позвонить ей и сказать, что приедем, потому что телефоны и роуминг не работают. В нижней части входной двери нет звонков. Соседи говорят ей, что она живет в восьмиэтажке и открывает железную входную дверь. Со светом на лбу спотыкаемся по темной лестнице и наугад стучимся в дверь восьмого этажа. Карпиоэк живет с сыном в крохотной однокомнатной квартире. Ее муж в армии и иногда приезжает домой.

Под ее столом большой запас бутылок с водой. В домах Николаева месяцами нет чистой воды. Россияне уничтожили подачу питьевой воды, с середины марта до середины апреля из-под крана не вылилось ни капли воды. С тех пор правительство снабжает своих граждан водой из Днепра. Она немного очищена и соленая. Посуда пригорает, стаканы в тумане, вода в душе смакует как море. Шампунь смывается с волос целую вечность.

Карпюк кивает. «Со временем к этому привыкаешь», — говорит она. Ежедневно таскает на восьмой этаж 14 литров питьевой воды, дважды по 7 литров. Она наполняла ее в больших бочках с питьевой водой в городе. Вы видите их всюду: местные жители тянут тележку, полную бутылок. «Приношу воду: последние несколько месяцев я постоянно работаю над этим, – говорит Карпиоэк. «Я никогда не выхожу на улицу без пустых пластиковых бутылок».

Россияне уничтожили не только питьевую воду. Они также разрушают энергоснабжение. Их ракеты поражают энергосистему и уничтожают трансформаторы, которые снабжают электричеством дома, школы, предприятия и больницы. Администрация сети называет ущерб «колоссальным». Система советского производства и, по словам специалистов, не подлежит быстрому ремонту. Тем временем, температура снижается, наступает холодная украинская зима.

В микрорайоне с небольшими одиночными домами, в пятнадцати минутах езды от центра, недалеко от прежней линии фронта, улицу охраняют собаки и кошки. Все уехали, мирные жители покинули свои изуродованные дома. Один дом помят внутри, у другого оторван угол. Большие гроздья синего винограда, свисающие с беседки, напоминают о доме, когда-то находившемся в этом заброшенном месте. Куда девались все эти люди? Кое-кто бежал в другие уголки Украины, другие нашли временное тесное убежище в Николаеве.

Первая ракета попала в военное училище через дорогу в августе, последний удар пришелся на октябрь.

Некоторые квартиры вместе с содержимым исчезли в руинах и песке. Среди останков детской площадки лежит университетский диплом. «Оставьте это в покое, человек мертв», — пожимает плечами Надежда Мазур.

Она пришла, как и каждый день, посмотреть на свою разрушенную квартиру. «Я ничего не могу сделать, это мой дом», — говорит она и начинает плакать. Часто бывает так: жертвы кажутся сильными и незыблемыми, но достаточно одного слова, чтобы пробить эту хрупкую защиту.

Немного погодя она рассказывает: «Мы с сестрой нашли временное убежище. Но наша семья из трех человек не может долго оставаться в ее маленьком доме. Это не выход. Куда она может пойти, она не знает.

Возможно, Кремль хочет выгнать украинцев из страны. Теперь, когда стало ясно, что он не может удовлетворить свои претензии на землю военным путем, Путин пытается сделать жизнь мирных жителей невыносимой, чтобы они уехали. Обезлюденную соседнюю страну легче завоевать.В квартирах потихоньку становится холоднее, потому что перестали работать насосы для отопления. Горячая вода в бойлере становится тепловатой. Утром в четверг, после двенадцати часов отключения электроэнергии, из крана уже не текла горячая соленая вода.

«Проще говоря, эта зима будет вопросом выживания», – сказал Ганс Клюге, региональный руководитель Всемирной организации здравоохранения. «В ближайшие месяцы миллионы украинцев окажутся в опасных для жизни условиях».

Это гонка со временем для правительства и благотворительных организаций. Важно, чтобы запасы питьевой воды не замерзали. Резервуары для воды обладают изоляционным слоем. В школах будут установлены тепловые точки, места, где генераторы смогут распространять тепло. А как же больницы, которые не могут обойтись без электричества или тепла?

Карпиок – медсестра. «У нас в поликлинике уже есть генератор, и нам обещали второй», – оптимистично говорит она. Непонятно, когда он приедет, потому что такой генератор сейчас хотят все. Карпиок не хочет жаловаться.

С улыбкой отвечает на сложные вопросы. Даже когда она говорит, что готовит на электричестве и понимает, что ее дом нуждается в электричестве, чтобы согреться, она не хочет говорить о страданиях.

«Окна хорошо изолированы», – говорит она, или «ну, мы все равно будем есть хлеб с салатом».

Она регулярно смотрит на часы. Ее девятилетний сын вышел во двор подышать воздухом. Он давно должен был вернуться. Его телефон лежит на столе, потому что он все равно не работает. Карпиек слишком много времени занимает, и она надевает туфли, чтобы искать сына. «Он ждал меня внизу на детской площадке», – мягко говорит она, когда возвращается с Ярославом. «Из-за отключения электричества на лестничной клетке было темно, и он не решился подняться вверх. Он решил подождать меня на морозе».

Карпиек пока не думает об уходе. Она чувствует себя в безопасности в своей квартире и думает, что переживет холодную зиму. «Мужчинам в окопах гораздо труднее, – говорит она. «Если это действительно больше не заработает, я все еще могу покинуть город», – нерешительно продолжает она. Ее голова, мягко шатающаяся, говорит: она останется, потому что ее муж и сотни тысяч других солдат победят россиян.

Мазур также отрицательно отвечает, когда я спрашиваю, не собирается ли она уехать из страны. «Это мой дом. Я хочу жить здесь. Мы собираемся построить новый дом с этого щебня и начать все сначала. Мы справимся с этим холодом».

Эта статья была создана с помощью Александра Населенко.

«le Soir» — «Бельгия отправит в Украину беспилотники»

Министр обороны Человек Дедондер для Soir сообщает, что в 2023 году бельгийское военное присутствие на Востоке будет увеличено вдвое. Украина получит современное оборудование и большое количество солдат будут обучать бельгийцы.

«De Morgen» — « Профессор геополитики Дэвид Крикеманс: Зеленский должен сделать Путину предложение, от которого он не сможет отказаться»

Великобритания. «The Daily Telegraph» — «Я чувствую вашу боль, — сказал Путин матерям солдат»

Антивоенные группы возмущены тем, что Кремль опубликовал кадры встречи президента с 17 избранными помощницами.

Кремль опубликовал видеозапись встречи Владимира Путина с избранной группой провоенных матерей.

Ни одна из женщин не выразила критики и эмоций, когда Путин назвал их сыновей «героями».

Владимир Путин сказал матерям мужчин, отправленных воевать на Украину, что он «испытает их боль» во время срежиссированного собрания, на котором он иногда выглядел эмоциональным.

Кремль опубликовал кадры встречи президента России с 17 женщинами, отобранными за их провоенные и прокремлевские взгляды. «Я лично и все руководство страны разделяю вашу боль», — сказал г-н Путин собравшейся группе, и в какой-то момент в его голосе, казалось, зазвучали эмоции.

Российские жены и матери воюющих в Украине мужчин в последние месяцы стали все более критично относиться к приказу Путина о мобилизации.

«Мы понимаем, что ничто не может заменить потерю сына, тем более для матери», – несколько раз сказал Владимир Путин во время вчерашней встречи.

Во время мобилизации призвали в армию 320 000 человек, доставив до русской общественности реальность войны.

С конца сентября сотни мобилизованных мужчинбыли убиты, а другие жаловались, что их направили без должной подготовки или снаряжения, а затем бросили офицеры.

Встреча прошла за официальным столом в зале заседаний в одной из резиденций Путина на окраине Москвы.

Перед каждой из присутствующих женщин стоял микрофон, чашка чая, ваза с ягодами и небольшая тарелка с пирожными.

В прошлом месяце Путин впервые посетил тренировочный лагерь для мобилизованных. Выстрелив из снайперской винтовки, Путин отклонился от сценария и обнял мобилизованного мужчину, а затем сжал его плечо и пожелал ему удачи.

Но, оправдывая необходимость войны, на встрече с женщинами Путин назвал критику войны «фейками и ложью». Он также назвал их сыновей «героями», борющимися в войне за Родину. Ни одна из женщин на видео не критиковала вторжение, что повлекло за собой гнев оппозиционных групп.

«Эти женщины будут задавать только «правильные» вопросы», — сказала Ольга Цуканова, глава независимого Совета матерей и жен.

«Хватит ли у вас смелости встретиться с нами лицом к лицу, открыто, не с заранее оговоренными женщинами и матерями, которые у вас в кармане, а с настоящими женщинами?»

Британская военная разведка показала, что российские резервисты несут большие потери.

«Скорее всего, мобилизованные резервисты понесли особо тяжелые потери после того, как были вынуждены рыть амбициозные системы траншей под артиллерийским обстрелом вокруг Луганского областного города Сватово», — говорится в ежедневной сводке Минобороны.

В видео добавили, что «весьма вероятно… многие вынуждены служить с серьезными хроническими заболеваниями», тогда как другие «были убиты в большом количестве во время лобовых атак на хорошо зарекомендовавшие себя украинские оборонные зоны вокруг города Бахмут».

Сватово – ключевой узел на линии поставок российских войск в Луганской и Донецкой областях. Украинские силы наступали на него с тех пор, как в сентябре они вытеснили россиян из соседней Харьковской области.

Наблюдается всплеск боевых действий на востоке и массированный артиллерийский обстрел Херсона, южного города, который они покинули раньше этого месяца.

Десять человек погибли и 54 получили ранения вчера в результате ночных обстрелов жилых районов города, сообщили местные власти. Среди жертв была 62-летняя женщина, убитая ранением головы, а ее муж позже скончался в больнице от внутреннего кровотечения.

Прибывший вчера в Киев Джеймс Клеверли, министр иностранных дел без предупреждения, сказал, что обещанный пакет противовоздушной обороны, который Великобритания оценила в 50 миллионов фунтов стерлингов, поможет Украине защитить себя от бомбардировок России.

«Слов недостаточно. Слова не зажгут свет этой зимой. Слова не защитят от российских ракет», — написал Клеверли в Твиттере о военной помощи.

Пакет включает в себя радары и технологии для противодействия поставленным Ираном беспилотным летательным аппаратам, которые Россия использовала против украинских целей.

Германия. «F.A.Z.» — «Бундестаг хочет признать Голодомор геноцидом украинцев»

Сталинский голод 1932-33 гг., бесчеловечное преступление

Португалия. «Diário de Coimbra» — «В Херсоне российские ракеты убили 15 мирных жителей».

Хорватия. «Večernji list» — «Битва за новый мир»

Дорогие американские энергоносители вытесняют российские в Европе, Северу не удается привлечь развивающиеся страны.

Закон Байдена о сокращении инфляции, который распределит 369 миллиардов долларов государственных стимулов для американского производства, может так сильно повредить промышленности в Европе, что в Брюсселе, Берлине и Париже уже бьют тревогу, а еврокомиссар Тьерри Бретон назвал шаг Байдена «экзистенциальным вызовом» . для экономического роста в ЕС

Американские энергопроизводители в Европе вытесняют российских, Запад делает все, чтобы не допустить укрепления китайско-российского альянса, глобальный север не может перевернуть глобальный юг… Мы наблюдаем глубокие геополитические и экономические изменения.

Детали невероятных событий, происходивших за девять месяцев российской войны в Украине, много, и каждое по-своему передает, насколько меняется Европа и мир.

Изменяется все, от геополитических отношений к торговле, от самого большого к самому маленькому. Ну, для введения, вот несколько деталей, которые могут витать в море событий и новостей. За эти девять месяцев российские крылатые ракеты упали во всех уголках Украины, кроме одной области: никакой цели не попали в Закарпатскую область, известна як Закарпатью, где проживает венгерское меньшинство в Украине.

Случайность? Возможно, но таким совпадением похвастался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лучший друг и партнер президента России Владимира Путина в странах, также являющихся членами Евросоюза и НАТО. За эти девять месяцев этого не произошло, но если в будущем произойдет распад трансатлантического единства в политике санкций, если случится так, что отдельные страны начнут это единство активно взрывать, нет сомнения, что Орбан будет его руководителем.

Пока что Орбан и Венгрия лишь пассивно ворчат, что им не нравится политика санкций, что она вредит Европе больше, чем России, и что ее нужно менять. И, кстати, отправляют своего министра Петера Сиярта с рабочими визитами в Москву и Сочи. Если Орбан с гордостью упоминает в интервью о том, что часть Украины, населенная венграми, единственная спасенная от российских бомбардировок и массовых разрушений гражданской и энергетической инфраструктуры, которые мы видим по всей Украине, то, вероятно, упоминается и эта «удобная» деталь в венгерско-российских министерских встречах тесного рода.

Еще одна деталь, которая передает глубину геополитических и экономических изменений в эти девять месяцев с начала жестокого российского вторжения в Украину: американские производители энергии заменяют российских производителей энергии в Европе. Импорт сжиженного газа (СПГ) из США в ЕС удвоился с 22 млрд кубометров в прошлом году до 48 млрд кубометров в этом году к началу ноября (млрд кубометров – это отметка для миллиарда кубометров).

Кроме того, что сжиженный газ значительно дороже природного газа, поступающего по газопроводам из России, этого увеличения импорта СПГ из Америки все еще недостаточно, чтобы заменить весь импорт российского газа в ЕС, который в 2021 году был на уровне 150 млрд куб.

ЕС также ввел обязательство сократить общее потребление газа на 15 процентов. В восьми пакетах санкций ЕС против России, проголосованных на данный момент (в сочетании с такими же санкциями, введенными США и другими странами группы G7, это самые большие и строгие санкции, когда-либо вводимые против такой большой страны, как Россия), европейские Союз также проголосовал за эмбарго на импорт нефти в ЕС морем из России.

А на этой неделе G7 также ограничила цены на российскую нефть, которая экспортируется в третьи страны мира, такие как Индия.

Не Европейский Союз ввел эмбарго на российский газ, доминирующий импульс большинства стран-членов все еще был при продолжении более-менее упорядоченной торговли газом, но Россия начала использовать свои энергоносители как оружие, поэтому экспорт российского газа в ЕС упал почти на 80 процентов. Отчасти потому, что Москва отключила газ странам и клиентам, отказавшимся платить в российских рублях, условие, введенное в качестве контрмеры России по замораживанию ее валютных резервов на счетах на Западе. И частично из-за прерывания Северного потока, германо-российского газопровода.

Сейчас российский газ регулярно поступает только через газопровод «Турецкий поток» (Южный поток), через Болгарию, Сербию, Венгрию… Но за эти девять месяцев стало очевиднее, чем когда-либо раньше, и яснее, чем кто-либо мог. реально представить, что большинство европейцев (за исключением венгров, австрийцев и, возможно, еще нескольких) вообще больше не хотят покупать газ у ненадежного продавца, склонного к шантажу и агрессии – России – даже если продавец предлагал более дешевый товар.

Сколько это большое изменение будет стоить Европе? Дорого. Это уже видно. Но чья вина? Многие утверждают: должны сами европейцы, как и немцы, которые строили свой экономический успех на том, что безопасность им гарантирована из Америки, а дешевые ресурсы из России. Когда последняя нарушается, экономическая модель уже не выглядит столь замечательной. То есть ее нужно срочно менять. Приблизительно с той же скоростью, с которой Германия построила свой первый LNG-терминал: она построила его за 200 дней, а первые танкеры со сжиженным газом — за три.

Хотя в администрации президента США Джо Байдена в настоящее время у европейцев есть союзник, который понимает важность трансатлантических отношений и более склонен к координации политики с обеих сторон Атлантики, чем его предшественник (и, возможно, даже преемник), высокие цены на энергоносители в Европа может заставить инвесторов массово переносить производство из Европы. Кроме того, есть новый закон Байдена о сокращении инфляции, который распределит 369 миллиардов долларов государственных стимулов для американского производства, что может нанести ущерб промышленности в Европе настолько, что в Брюсселе, Берлине и Париже уже бьют тревоги, и еврокомиссар Тьерри Бретон называет это Шаг Байдена — «экзистенциальный вызов» для экономического роста в ЕС. Европейцы пытаются убедить американцев относиться к европейским продуктам как к американским, то есть распространяться на них американскими стимулами, если они контактируют с Америкой, но у Байдена также есть свои внутриполитические и экономические проблемы, которые он пытается решить в интересах американских, а не европейских избирателей. Вашингтон не прислушивается к этим просьбам, по крайней меремне пока.

Так же, как нет волшебного решения проблемы, о которой предупреждает президент Франции Эммануэль Макрон, неделями публично заявляющий, что для американцев «недружественно» продавать сжиженный газ по ценам, в 3-4 раза превышающим цену американского природного. газа в США – и. Сжижение и транспортировка не создают столько затрат, которые оправдали бы такую ​​разницу в цене. Но проблема в том, что цена СПГ формируется мировым спросом, а цена на природный газ – спрос на территории, до которой доходят газопроводы. Некоторые рыночные законы не могут быть изменены политическими решениями за одну ночь. Иными словами, они могут, но ответственная политика всегда смотрит на то, принесет ли вмешательство больше вреда, чем пользы. По этой причине некоторые радикальные вмешательства в рынок, который действительно может функционировать достаточно хорошо, не являются ни легкими, ни быстрыми.

Корни экономических и геополитических проблем, в которых оказалась Европа после 24 февраля 2022 года, обсудил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности, при этом теперь уже известной речи перед послами ЕС 10 октября в Брюсселе.

– Мы, европейцы, страдаем от последствий процесса, длившегося годами, в котором мы отделили источники нашего процветания от источников нашей безопасности, – сказал Боррель. – Наше процветание базировалось на дешевой энергии из России. Российский газ был дешевым и якобы доступным, безопасным и стабильным. Но оказалось, что это не так. И (процветание базировалось оп. а.) на доступе к крупному китайскому рынку, открытому для нашего экспорта и импорта, для передачи технологий, для инвестиций, для поставки дешевой продукции. Я думаю, что китайские рабочие с их низкой заработной платой заслуживают большей заслуги в сдерживании инфляции, чем все центральные банки вместе взятые. Итак, наше процветание базировалось на Китае и России, рынке и энергетике. Очевидно, что на сегодняшний день мы должны искать новые источники энергии в рамках ЕС, насколько это возможно, потому что мы не должны заменять одну зависимость другой. Такой поиск даст мощную реструктуризацию нашей экономики, это точно. Люди этого не отдают себе отчета, но тот факт, что Россия и Китай больше не являются тем, чем они были для нашего экономического развития, означает, что понадобится серьезная реструктуризация нашей экономики, — подытожил Боррель.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих речах и интервью отстаивает тезис о том, что Америка и Китай являются очевидными победителями, а Европа – наивным неудачником из-за всего, что происходит в связи с российской войной в Украине. Китай потому, что имеет возможность в долгосрочной перспективе поглощать огромные объемы до сих пор традиционно направлявшихся на Европу российских энергоносителей и от которых, по словам Орбана, Европа сейчас отказывается. Предостережения об опасности получения Китаем доходов от нападения России на Украину и европейских санкций против России не нов; такие оговорки звучали с начала российского вторжения. Но легче предупредить, чем что-то сделать, к чему-то прыгнуть. И Европа, и Америка пытаются сделать все возможное, чтобы не допустить укрепления китайско-российского альянса, что нанесет огромный урон Западу. Но силы, которые тянут к этому, могут быть сильнее. Через девять месяцев после того момента, который изменил ход истории, еще рано делать выводы о том, чем это закончится. Пока что Китай не поддерживает Россию в ее агрессии против Украины, поскольку казалось, что Пекин может пойти на сговор с Москвой. Угрозы Запада о том, что Пекин почувствует вторичные санкции, если он поможет Москве обойти первоначальные санкции, очевидно, сработали и прекратили дальнейшую помощь Китаю российской агрессии.

Девятнадцать месяцев российской войны в Украине также показали, что глобальному Западу не удается так легко победить глобальный Юг, то есть развивающиеся страны. Эти страны – от Индии, через ЮАР до Бразилии – просто не воспринимают российскую агрессию против Украины в тех же черно-белых тонах, как Евросоюз, США, Канада.

Австралии или Японии. Это не их война. Или они чувствуют, что это не доминирующая глобальная проблема, тяготеющая над ними.

Несмотря на все, российская агрессия против Украины все равно оказывается трагически ошибочным расчетом Путина, который дорого обходится всему миру, но дорогую цену платит сама Россия.

Страна, возглавляемая своим империалистическим президентом Владимиром Путиным в захватнической войне против братского народа, который, вероятно, уже никогда – или, по крайней мере, долго-долго – не будет смотреть на россиян с таким же доверием. Россия оконфузилась в Украине. И в военном, и в политическом, и в нравственном смысле.

Свои военные потери, фактически свидетельствующие о том, что российская армия не умеет воевать, россияне оправдывают тем, что они воюют в Украине не против украинской армии, а против НАТО. Но это надуманный тезис.

Страны-члены НАТО решительно помогают Украине не через НАТО как организацию, а двусторонне или в рамках неформальной «группы Рамштайн», но это не означает, что американцы, британцы или любые другие союзники НАТО воюют с россиянамиполе боя в Украине.

Помощь обильная, гораздо больше, чем многие представляли, что это возможно, и она постоянно увеличивается и распространяется на все более совершенные системы оружия, но это все еще просто помощь, а не активная война союзников на стороне Украины.

Эта помощь объясняется логикой того, что, согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самооборону от незаконной агрессии другого государства, а другие члены ООН имеют право помочь Украине успешно реализовать свое право на самооборону. Наиболее помогающие западные союзники делают это с убеждением, что на украинском поле боя защищают не только Киев и демократически избранное правительство президента Владимира Зеленского, но и мир и безопасность на континенте. Защищать Европу, защищать демократические ценности, защищать демократический мир. Поэтому США, ЕС и G7 практически обязались покрывать текущие расходы государственного бюджета Украины, что также является до недавнего времени немыслимым видом помощи.

Но успешная оборона от большого наземного вторжения — это не только система вооружения, поставляемая украинцами с запада, а основой этой успешной обороны является мужество и решительность украинских защитников. Без этого никакое оружие с запада им не поможет.

Россияне же за эти девять месяцев в военном смысле показали себя невероятно плохо. Российская армия оставляет за собой след массовых преступлений, подобных тому, что было в нашем регионе в случае агрессии сербской армии против Хорватии, Боснии и Герцеговины и Косово. Преступления отмечают российскую армию, когда она занимает позицию силы на поле боя, когда перед ней есть гражданское население и гораздо слабее вооруженные защитники, а отступление и бегство — когда она сталкивается с равным соперником, хорошо организованным, мотивированным военным противником, который начинает контратаку. С точки зрения материально-технического обеспечения русская армия выглядит очень бедной, а с точки зрения оружия, кажется, что ее снабжение либо слабо, либо разграблено в глубинах российской коррупции.

Так получилось, что якобы величественная и хорошо вооруженная русская армия должна умолять такие страны, как Иран и Северная Корея, помочь ей своим оружием.

Есть ли сегодня кто-нибудь в мире, кто думает, какое оружие купить для своей страны, и кто, наблюдая за российской войной в Украине, больше склоняется к выбору российского, а не западного оружия?

В то время как россияне нацеливаются на военные объекты, выпуская шквал ракет, стреляя вокруг, чтобы поразить их, украинцы на практике демонстрируют, насколько революционны современные системы оружия, такие как Himar (американская высокомобильная артиллерийская ракетная система).

Журналисты Wall Street Journal провели дни нынешним летом с украинским экипажем, управляющим грузовиком Himars вокруг Николаева, и рассказали, как однажды экипаж начал готовить ужин, когда получил приказ и координаты для следующей атаки: за считанные минуты компьютеризированная система взяла их к наиболее подходящего места для стрельбы, они выпустили семь высокоточных ракет по российской военной цели на расстоянии 70 километров, уничтожили месторасположение еще до того, как выпущенные ракеты достигли точки попадания, и вернулись в лагерь, чтобы закончить ужин. «Если я введу координаты этой кротовины, – сказал украинский военный журналистам, сопровождавшим группу «Химарс», – то ракета попадет в эту кротовину».

Новые уроки современной войны, которые будут десятилетиями изучать и применять в военных школах мира, опробуют и закрепляют в Украине ежедневно.

Отношения Хорватии с Украиной, особенно с ведущейся там войной и, конечно, с Россией – это гораздо больше, чем ежедневные политические заявления, споры, упрощения и злоупотребления этим конфликтом для демонстрации политических мышц. Снимая слой за слоем, эта связь более сложна и значима, чем просто сводить его к теме, должна ли, например, Хорватия участвовать в обучении украинцев.

США. «Los Angeles Times» — «После ухода Россия продолжает наносить удары по Херсону»

Удары по гражданскому населению и инфраструктуре заметно увеличились на юге Украины.

ХЕРСОН, Украина. Тело Натальи Кристенко пролежало в одеяле у дверей ее многоквартирного дома в течение нескольких часов в течение ночи. Сначала городские рабочие были слишком подавлены, чтобы забрать ее, поскольку они реагировали на смертоносный шквал нападений, сотрясших Херсон на юге Украины.

62-летняя женщина вышла из своего дома со своим мужем в четверг вечером после того, как выпила чай, когда в здание был нанесен удар. Кристенко погиб мгновенно от ранения в голову. Ее муж умер через несколько часов в больнице от внутреннего кровотечения.

«Русские забрали у меня двеох самых дорогих людей», — сказала их скорбная дочь, 38-летняя Лилия Кристенко, сжимая свою кошку под пальто и с ужасом наблюдая в пятницу, как наконец прибыли спасатели, чтобы доставить ее мать в морг.

«Они жили так хорошо, они жили по-другому», – сказала она Associated Press. – И они умерли однажды.

Залп ракет обрушился на недавно освобожденный город

Херсон второй день в пятницу в заметной эскалации атак с тех пор, как две недели назад Россия покинула город после восьмимесячной оккупации.

Это происходит на фоне того, что Россия усилила бомбардировку украинской электросети и другой важной гражданской инфраструктуры, пытаясь затянуть гайки по отношению к правительству в Киеве. По оценкам официальных лиц, в результате недавних забастовок повреждено около половины энергетических объектов Украины.

Украинский губернатор Херсона Ярослав Янушевич заявил в пятницу, что в результате российских обстрелов погибли 10 мирных жителей

Подпись под фото: Соседи и медики несут Виктора Анастасьева в больницу после того, как получил ранения во время российского удара в четверг в Херсоне, на юге Украины.

«The New York Times» — «Возвращение домой с разбитым сердцем»

Подпись под фото: 26-летний Сергей Новосад (слева) нашел своего отца, похороненного рядом с его домом во Львовских Отрубах, Украина после отступления российских войск.

«The Washington Post» — «Краткая жизнь младенца Сергея, убитого в украинском роддоме»

Мать только что закончила кормить новорожденного, как ракета разбила ее мир.

Похороны собрались только через день после его смерти, потому что родители не хотели нести гроб к себе домой, где его увидят другие дети.

НОВОСОЛОНЕ, УКРАИНА — В то утро, когда она родила ребенка, Мария Каменецкая прислала фотографию младенца отцу младенца в родную деревню. Глаза мальчика были закрыты, его крошечная головка была покрыта белой шляпкой, тело закутано в холст.

«У нас родился сын», — написала она с больничной койки. Родильное отделение, где она родила, было в Вольнянске, городе Запорожье, одной из четырех украинских областей, которые, как утверждает президент России Владимир Путин, аннексировал.

На протяжении всех девяти месяцев, когда она вынашивала ребенка, его страна подвергалась нападениям, его жизнь — и жизнь его сына — постоянно рисковали.

Но вот он был, чуть меньше шести фунтов и здоров. Родители назвали его Сергеем. Он был их четвертым ребенком, братиком, которого ждал их 7-летний сын.

Но отец ребенка никогда не имел шанса встретиться с ним.

Около двух часов ночи в среду, когда Каменецкая только что закончила нянчить ребенка и уложила его спать в кроватку рядом с собой, в родильное отделение больницы упала ракета. Стены больницы разрушились, заблокировав Каменецкую и ее младенца под завалами.

В ту ночь они были единственными пациентами в палате. Спасатели вытащили из-под завалов живую мать, у нее были поцарапаны и окровавлены ноги. Единственным погибшим был младенец Сергей.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, один из самых молодых погибших в войне, двухдневный Сергей, был среди более 440 украинских детей, убитых и сотен раненых в результате вторжения России. Парень не дожил до свидетельства рождения.

Когда спасатели обыскивали остатки родильного отделения, Каменецкой сообщили, что не нашли ребенка. Нашли как только куклу. «Ребенок просто лежал в кроватке. Я думала взять его, а потом случилось такое».

«Это мой сын!» – закричала она.

Каменецкая всегда хотела иметь четвертого ребенка — мальчика, надеялась. Ее 7-летний сын, выросший только с сестрами, уже собирал свой ящик для игрушек, чтобы показать новоиспеченному братику. Он хотел быть трактористом, как его отец, и не мог дождаться, чтобы поделиться с мальчиком своим детским трактором.

Родители, которые на этой неделе разговаривали с The Washington Post, приготовили для Сергея все: кроватку, коляску, одежду. Каменецкий и отец детей, Виталий Подлянов, готовились весной переехать через дорогу в своей маленькой деревенской деревне в больший дом, чтобы иметь больше места для своей растущей семьи.

О том, что ждут ребенка, супруги узнали в конце февраля, когда российские войска начали наступление на Украину. Поскольку миллионы украинцев, многие женщины и дети, покинули страну, Каменецкая с семьей осталась в своем селе Новосолоне Запорожской области. Это был их дом, место, где они вырастили своих троих других детей и где жили остальные их семьи.

Но это также регион с известным во всем мире Запорожьем, местоположением крупнейшей в Европе атомной электростанции и вероятным местом для нового украинского контрнаступления.

Ракетные удары участилисьи в районе больницы. По словам мэра, до ноября в городе не было никаких ударов; в этом же месяце ударили три дня.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за ракетный удар в роддом на «государство-террориста». Министерство обороны России не ответило на запрос о комментарии.

Каменецкая жила всего в часе езды от линии фронта, но почему-то война казалась достаточно далекой. «Взрывы вдали меня не волновали», — сказала она. Но когда она готовилась к приезду Сергея, они все ближе и ближе подходили к ее городу.

Она видела изображение окровавленных беременных женщин на носилках у роддома Мариуполя — фотографии, шокировавшие мир в начале войны.

Но в ночь перед рождением ее ребенка единственной ее заботой было убедиться, что он сможет безопасно добраться до больницы. Подлянов увез ее в дом родственника в городе, где она планировала рожать, которое было ближе к больнице, чем дом. Затем он вернулся в их село, чтобы работать и заботиться о других детях.

В понедельник рано утром Каменецкая вызвала скорую, чтобы ее доставили в больницу.

Ребенок появился только после двух схваток. Он родился в 8:20 утра, длиной менее 20 дюймов.

Прошел час ночи, когда она услышала первый громкий треск — удар в другой части города. Затем раздался взрыв.

Ракета сокрушила кирпичные стены родильного отделения на втором этаже, опрокинувшись в клинику под ней, где застрявший врач кричал о помощи, вспоминает она.

На Каменецкую, лежавшую в постели в одной ночной рубашке, упал кусок бетонного потолка. Но она оставалась сосредоточенной на том, чтобы дотянуться до кроватки Сергея.

Она кричала о помощи, отчаянно пытаясь поднять куски бетона, чтобы добраться до ребенка. Она вспомнила, что ее легкие были наполнены дымом и пылью.

Ей удалось подняться с кровати и броситься к кроватке. Мать пришла в ужас, увидев, что там пусто. При взрыве ребенка выбросило из постели.

Каменецкий схватил свой телефон, используя его свет, чтобы искать младенца, босыми ногами проходя сквозь обломки.

Последующие моменты немного размыты: спасатели вытаскивают ее из-под завалов через окно; медсестры вырывают осколки из ее ног; телефонный звонок матери, которая сообщила, что в роддом попала ракета.

То, что она ярко помнит, это ее собственный крик, ее мольба о сыне.

Около 15 человек собрались на холодном кладбище в четверг, когда священник подошел к белой кружевной коробке перед ними. Он помолился и положил крестик в крошечный гроб — менее трех футов — где лежал Сергей, покрытый голубым одеялом. Глаза ребенка были закрыты, лицо все еще покрыто мелкими царапинами.

Похороны собрались быстро, только через день после его смерти. Родители не хотели нести гроб к себе домой, где его увидят другие дети, поэтому нужно было как можно скорее похоронить ребенка.

Старшие братья и сестры Сергея остались дома, играли во дворе, а их родные спешили на кладбище. Дети знали, что их младший брат все-таки домой не вернется, но родители пока не объяснили почему.

В толстых пальто при почти морозных температурах прибыли родственники, унося цветы и игрушки — игрушку тигра и новенькую машинку для малышей. Каменецкая была в черной зимней куртке. На обороте были слова: «Все будет хорошо. С каждым днем ​​будет еще лучше».

Каменецкая с тоской смотрела на коробку, покачиваясь к ней, причитая. Ее мать и невестка схватили ее за руки, помогая подняться. Она наклонилась к гробу и нежно поцеловала ребенка.

После того, как священник окропил гроб водой, двое мужчин осторожно опустили его в землю. Звуки обстрела звучали вдали, когда члены семьи посыпали могилу землей.

Когда мужчины накрывали гроб, мать рассказывала, что произошло в ту ночь.

«Моя комната была полностью разрушена», — сказала она. «Я искал ребенка под завалами. …Ребенок просто лежал в кроватке. Я думала взять его, а потом случилось такое».

Каждый из родственников обнимал ее, призывая быть сильным. Когда большинство из них ушли, мать посоветовала Каменецкой, что делать с грудным молоком, когда она кормить не будет.

Этой ночью Каменецкой приснился сын. Во сне он был голоден и хотел завтракать. Поэтому на следующее утро она вернулась на кладбище, чтобы принести ему печенье и шоколад.

На этот раз она привела детей с собой на могилу, чтобы встретить их братца.

«WSJ» — «ЕС в затруднительном положении по соглашению по потолку по стоимости российской нефти»

Переговоры зашли в тупик, поскольку страны не могут договориться о потолке цен, но дипломаты надеются на скорейшее согласие

Переговоры в Европейском Союзе об утверждении предельных цен на российскую нефть зашли в тупик из-за разногласий между 27 государствами-членами, хотя дипломаты выразили надежду, что соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни.

Правительства ЕС расходятся во мнениеах относительно уровня цен, на котором должен быть установлен верхний предел, и некоторых других деталей механизма, предложенного Большой семеркой развитых демократий. Ограничение цен — попытка Запада выжать нефтяные доходы России в наказание за ее вторжение в Украину, сохраняя при этом стабильные мировые поставки нефти и избегая роста мировых цен на энергоносители.

С его помощью G-7 и Австралия стремятся запретить предоставление морских услуг для поставки российской нефти, если только нефть не продается по цене ниже цены.

Ожидалось, что обсуждения между официальными лицами блока продолжатся в пятницу вечером и, возможно, в выходные дни, но представители ЕС заявили, что им нужно больше времени для заключения соглашения.

Европейская комиссия, исполнительный орган блока и «Большая семерка» рассматривают предел цен в диапазоне от 60 до 70 долларов за баррель. Это выше цены, по которой сейчас продается российская нефть.

Все 27 стран-членов ЕС должны договориться о цене. «Большая семерка» спешит ввести ограничение цен до 5 декабря, когда вступит в силу эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти.

Официальные лица в Вашингтоне и вокруг G-7 ждали выбора ЕС и ожидали, что блоку понадобится некоторое время для завершения переговоров. Чиновники G-7 поддержали обсуждаемые в ЕС цены.

Официальные лица США, в том числе министр финансов Джанет Йеллен, в течение нескольких месяцев отстаивали план ограничения цен. В четверг президент Байден сообщил журналистам в Нантакете, штат Массачусетс, что он говорил с госпожой Йеллен о плане, сказав: «Они в игре».

Новость: По данным местных чиновников, российские войска усилили обстрел южноукраинского города Херсон, убив 10 человек и ранив по меньшей мере 54 человека во время последнего раунда ударов.

«Houston Chronicle» — «Россия усиливает ракетные атаки»

Залп ракет обрушился на недавно освобожденный Украиной город Херсон.

«The Blade» — «Россия усиливает ракетный обстрел освобожденного города»

В недавно освободившемся городе Херсон погибли 10 человек, десятки ранены.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ