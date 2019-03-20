﻿ Скоро выборы: как проверить себя в списке избирателей и сменить место голосования - Одесская Жизнь

Внутренне перемещенные граждане, студенты, люди в командировках могут временно сменить место голосования

31 марта в Украине назначены очередные выборы президента. Согласно рейтингам, которые еженедельно проводят социологические центры, примерно две трети украинцев собираются пойти на избирательные участки и проголосовать за своего кандидата.

Государство предлагает нам сервис, с помощью которого можно проверить информацию, включили ли вас в список избирателей, а также сменить место голосования, если вы переехали.

Проверяем себя в списках

Проверить, есть ли вы среди избирателей, можно в течение пары минут на сайте Государственного реестра избирателей. Для этого нужно открыть там раздел «Перевірка включення», внести свои анкетные данные дата рождения, адрес, ФИО, а также электронную почту – чтобы получить код подтверждения входа на сайт.

Результат сервис выдает сразу на экран.

Если вы есть в списке – увидите информацию о том, к какому избирательному участку прикреплены с его точным адресом и названием. Кликнув на название участка, можно увидеть карту, на которой указано его местоположение и границы.

Как сменить адрес

В правилах изменения места голосования указано, что каждый избиратель может временно (на период выборов) изменить его, в случае, если он из-за учебы, работы или по другой причине переехал в другой город или за границу и не может проголосовать по месту регистрации.

Для этого нужно подать такие документы:

Удостоверение личности – паспорт, военный билет или временное удостоверение гражданина Украины, – для тех граждан, которые недавно получили гражданство;

Заявление о временном изменении места голосования;

Документы, которые подтверждают необходимость такого изменения, например, справка с работы или с места учебы, справка о том, что вас взяли на учет внутренне перемещенных лиц договор об аренде жилья, путевка в санаторий, и другие.

Важно – заявление нельзя подать онлайн, для этого нужно пойти в орган ведения Госреестра избирателей не менее, чем за 5 дней до выборов. Список этих госорганов можно посмотреть по ссылке.

Отметим, смена голосования действует только на один тур выборов, в случае, если они будут проходить в два тура, избирателю необходимо будет еще раз посетить орган ведения Госреестра избирателей.

Фото: ЕРА.