Где в Одессе весело отметить детский день рождения

День рождения — это всегда важное и ответственное мероприятие. Особенно если это праздник для ребенка. Отметить торжество хочется ярко и незабываемо, чтобы событие запомнилось не только маленькому имениннику, но и его гостям. К вашим услугам — профессионалы, которые индивидуально подберут и организуют праздничную программу, невероятные приключения, танцы и веселье. Расскажем, где и как устроить необычный детский праздник.

Клуб виртуальной реальности VRATA

Это место абсолютно нового формата. Здесь одновременно могут играть до 8 человек (4 шлема HTC Vive и 4 шлема Oculus Rift). VRATA — это полноценное место для отдыха и развлечений, динамичных игр в виртуальной реальности и спокойного отдыха в зоне бара.

Это и отличное место для празднования Дня рождения. VRATA находятся в центре города. Для посетителей — удобная транспортная развязка и площадка на 6 парко-мест. В клубе установлены мощные компьютеры, которые позволяют максимально погрузиться и насладиться виртуальной реальностью. VRATA — это место и для одиночного прохождения игр, и для совместного досуга больших компаний. Здесь проводятся и дружеские чемпионаты.

Возраст : от 6 лет.

: от 6 лет. Количество детей в группе : до 14 человек.

: до 14 человек. Развлекательные программы и время : аренда игровых шлемов.

: аренда игровых шлемов. Наличие кухни : есть кафе и зона отдыха, где можно организовать застолье.

: есть кафе и зона отдыха, где можно организовать застолье. Присутствие взрослых : необязательно. Есть аниматоры и администраторы.

: необязательно. Есть аниматоры и администраторы. Цены : аренда игрового шлема — 250 грн./час. Возможна аренда всего клуба: 8 игровых шлемов на 4 часа — 4000 грн.

: аренда игрового шлема — 250 грн./час. Возможна аренда всего клуба: 8 игровых шлемов на 4 часа — 4000 грн. Время работы : 11.00 — 01.00.

: 11.00 — 01.00. Страницы в интернете: vrata.club Facebook Instagram

Адрес: ул. Малая Арнаутская, 46. Телефон: (093) 170-56-03.

Пейнтбольный клуб «Шаман»

Сегодня каждый мальчишка мечтает взять в руки пейнтбольный маркер и сразиться со своими друзьями на «настоящем» поле боя! Детский пейнтбол дает отличную возможность провести выходной день всей семьей на свежем воздухе и организовать праздничный стол и пикник! Так что проведенные в пейнтбольном клубе детские праздники, такие как день рождения, последний звонок, станут отличным подарком.

В ПК «Шаман» праздник получится уникальным и незабываемым, вокруг будут сиять солнечные детские улыбки, и яркие воспоминания останутся навсегда.

Возраст : от 6 лет.

: от 6 лет. Количество детей в группе : не ограничено.

: не ограничено. Развлекательные программы и время : квест, мозговой штурм, лазертаг, водяные бомбочки.

: квест, мозговой штурм, лазертаг, водяные бомбочки. Наличие кухни : да.

: да. Присутствие взрослых : необходимо.

: необходимо. Цены : от 180 грн.

: от 180 грн. Время работы : по договоренности.

: по договоренности. Страницы в интернете: shaman.od.ua Facebook

Адрес: Николаевская дорога, 172/1, Лузановка, Молодая гвардия. Телефон: (099) 363-11-32.

«Это весело:)»

Творческая группа «ЭТО ВЕСЕЛО:)» — это коллектив классных аниматоров Одессы с опытом работы более 8 лет. Это профессионалы, которые будут веселить и радовать ваших деток, устраивать для них незабываемые праздники.

Аниматоры из компании «ЭТО ВЕСЕЛО:)» умеют перевоплощаться в популярных сказочных персонажей, легко находят подход к любому ребенку, танцуют и поют, а развлекательные программы составляются с учетом возраста детей. Артисты компании привлекут к участию в шоу-программе даже родителей.

Заказать аниматоров в «ЭТО ВЕСЕЛО:)» можно домой, в детский сад, в загородный коттедж.

Возраст: от 3 до 11 лет.

от 3 до 11 лет. Количество детей в группе : до 40 человек.

: до 40 человек. Развлекательные программы и время : Герои в масках, Человек-паук, тролли, Бэтмен, Ниндзя-Черепашки, Лего-Ниндзяги, феи, Свинка Пэппа, Эльза, Робокары (Поли и Эмбер), щенячий патруль (гонщик и Скай), Дедпул, Аладдин, Жасмин, Джинн, Миньоны, Лунтик, Супермен, Дракон и викинг из «Как приручить дракона», Росомаха, трансформер, пираты, Фиксики, три кота, Микки и Мини Маусы, майнкрафт, Оптимус Прайм, Бамблби, Железный человек, Халк, куклы Лол, Леди Баг и Супер Кот, мимимишки и все принцессы.

Танцевальные программы, детские ведущие, большие ростовые куклы — белый медведь и верблюд, бумажное и лента-шоу, аквагрим, мыльные пузыри, шоу животных.

: Герои в масках, Человек-паук, тролли, Бэтмен, Ниндзя-Черепашки, Лего-Ниндзяги, феи, Свинка Пэппа, Эльза, Робокары (Поли и Эмбер), щенячий патруль (гонщик и Скай), Дедпул, Аладдин, Жасмин, Джинн, Миньоны, Лунтик, Супермен, Дракон и викинг из «Как приручить дракона», Росомаха, трансформер, пираты, Фиксики, три кота, Микки и Мини Маусы, майнкрафт, Оптимус Прайм, Бамблби, Железный человек, Халк, куклы Лол, Леди Баг и Супер Кот, мимимишки и все принцессы. Танцевальные программы, детские ведущие, большие ростовые куклы — белый медведь и верблюд, бумажное и лента-шоу, аквагрим, мыльные пузыри, шоу животных. Длительность программы зависит от ее типа и пожеланий клиентов и составляет не менее 1 часа.

зависит от ее типа и пожеланий клиентов и составляет не менее 1 часа. Наличие кухни : нет.

: нет. Цены : 1 аниматор — 900 грн. 2 аниматора — 1 400 грн.

: 1 аниматор — 900 грн. 2 аниматора — 1 400 грн. Время работы : 8.00 — 22.00.

: 8.00 — 22.00. Страницы в интернете: etoveselo.com Instagram ВКонтакте

Телефон: (063) 02-90-875.

Детский батутный парк Sky Park

Основная специализация Sky Park — именно организация празднования ярких и запоминающихся детских дней рождения. Sky Park — это территория в 4000 кв. м, удобное месторасположение, большое количество разнообразных развивающих аттракционов для детей, 12 бесплатных тематических комнат, 600 посадочных мест. В парке создана приятная атмосфера и работает профессиональный персонал. Время пребывания на территории Sky Park не ограничено и нет необходимости платить за каждый аттракцион. Для именинника и взрослых действует бесплатный вход. Для именинника и гостей в Sky Park организуют специальные подарки, индивидуальное поздравление и фотографию на память.

Возраст : без ограничений.

: без ограничений. Количество детей в группе : не ограничено.

: не ограничено. Развлекательные программы и время :

Анимационные программы: базовая программа до 15 человек — 1 час. Базовая программа от 15 человек (+1 аниматор). Программа «Диджей-пати» + конфетти-вечеринка. Программа с призами «Голливуд» — 1 ч. 30 мин. Базовая программа + конфетти-вечеринка. Конфетти-вечеринка с героями на выбор — 45 мин. Пушка конфетти — вылет 3 раза в течение программы. Программа «Гарри Поттер» + 2 химических опыта. Программа «Герои в масках» (3 аниматора + звукооператор).

Программы-розыгрыши : «Хулиганы», «Мафия», «Детективы».

Спортивные квесты : «Доджбол», «Зомби-эстафета», «Победитель лабиринта», «Пираты — поиск сокровищ» — 60 мин.

: базовая программа до 15 человек — 1 час. Базовая программа от 15 человек (+1 аниматор). Программа «Диджей-пати» + конфетти-вечеринка. Программа с призами «Голливуд» — 1 ч. 30 мин. Базовая программа + конфетти-вечеринка. Конфетти-вечеринка с героями на выбор — 45 мин. Пушка конфетти — вылет 3 раза в течение программы. Программа «Гарри Поттер» + 2 химических опыта. Программа «Герои в масках» (3 аниматора + звукооператор). : «Хулиганы», «Мафия», «Детективы». : «Доджбол», «Зомби-эстафета», «Победитель лабиринта», «Пираты — поиск сокровищ» — 60 мин. Наличие кухни : собственная кухня и кондитерская. Холодные и горячие закуски, основные блюда, первые блюда, блюда на мангале, детское меню, гарниры, напитки. Есть возможность заказать торт, алкоголя нет.

: собственная кухня и кондитерская. Холодные и горячие закуски, основные блюда, первые блюда, блюда на мангале, детское меню, гарниры, напитки. Есть возможность заказать торт, алкоголя нет. Присутствие взрослых : обязательно.

: обязательно. Цены :

Спортивные квесты : 600 грн. — до 10 человек, 900 грн. — до 20 человек.

Анимационные программы :

базовая программа до 15 человек — 1500 грн., от 15 человек — 2000 грн.

«Диджей-пати» — 2000 грн.

«Голливуд» — 2250 грн. (призы за счет родителей).

Базовая программа + конфетти-вечеринка — 2000 грн.

Конфетти-вечеринка с героями — 1500 грн.

Пушка конфетти — 500 грн.

«Гарри Поттер» — 2000 грн.

«Герои в масках» — 2000 грн.

«Хулиганы», «Мафия», «Детективы» — 1500 грн. (родители предоставляют подарок для именинника).

: : 600 грн. — до 10 человек, 900 грн. — до 20 человек. : базовая программа до 15 человек — 1500 грн., от 15 человек — 2000 грн. «Диджей-пати» — 2000 грн. «Голливуд» — 2250 грн. (призы за счет родителей). Базовая программа + конфетти-вечеринка — 2000 грн. Конфетти-вечеринка с героями — 1500 грн. Пушка конфетти — 500 грн. «Гарри Поттер» — 2000 грн. «Герои в масках» — 2000 грн. «Хулиганы», «Мафия», «Детективы» — 1500 грн. (родители предоставляют подарок для именинника). Цена за вход : пн-чт: 120 грн. для ребенка; пт-вс и праздничные дни: 140 грн. для ребенка.

: пн-чт: 120 грн. для ребенка; пт-вс и праздничные дни: 140 грн. для ребенка. Время работы : пн-чт: 12.00 — 21.00; пт-вс: 10.00 — 21.00.

: пн-чт: 12.00 — 21.00; пт-вс: 10.00 — 21.00. Страницы в интернете : skypark.od.ua Instagram Facebook

: Адрес: Люстдорфская дорога, 55з, ТЦ «Альтаировский», 3-й этаж. Телефон: 0-800-21-31-31.

Пейнтбольный клуб «Дракон»

Идеальное место для игры в пейнтбол, где будет интересно как новичку, так и опытному игроку. «Дракон» — это полигон площадью 11 тыс. кв.м с вышками, окопами, одиночными зданиями, отдельно стоящими деревьями и кустами, лесной зоной и холмами. Здесь работают опытные инструкторы, которые при необходимости расскажут, какие можно использовать сценарии и тактики, как выйти победителем из игры и как повеселиться от души! Игрокам предоставят полную экипировку. В клубе возможно проведение корпоративных, семейных и детских праздников. Можно заказать фото- и видеосъемку.

Возраст : от 7 лет.

: от 7 лет. Количество детей в группе : минимальное количество для игры — 3 на 3. Максимальное — 20 на 20.

: минимальное количество для игры — 3 на 3. Максимальное — 20 на 20. Развлекательные программы и время : стенка на стенку, захват территории, VIP-персона, захват базы, флаг. Все сценарии можно включать в игру от часа до трех.

: стенка на стенку, захват территории, VIP-персона, захват базы, флаг. Все сценарии можно включать в игру от часа до трех. Наличие кухни : да.

: да. Присутствие взрослых : обязательно.

: обязательно. Цены : 320 грн. — 2 часа игры, 200 шаров и аренда оборудования.

: 320 грн. — 2 часа игры, 200 шаров и аренда оборудования. Время работы : 9.00 — 20.00.

: 9.00 — 20.00. Страницы в интернете : dragon.od.ua Facebook Instagram

: Адрес: ул. Косовская, 4/11 — остановка «Краян», Центр оказания административных услуг, Красный крест, ул. Водопроводная. Телефон: (096) 205-70-05.

Страна праздника и веселья Игроленд

Игроленд — это первая в Украине сеть развлекательных центров, которая уже более 13 лет дарит радость детям и их родителям. Здесь точно знают, что нужно гостям. В Игроленд ждут: высококвалифицированный и приветливый персонал, вкуснейшие блюда в кафе, максимальная забота и безопасность, развлечения на любой вкус и возраст, трехуровневый лабиринт с горками, развивающие игровые автоматы, детский мини-боулинг, призовые автоматы. Действует система скидок для празднования Дня рождения — до 35%.

Есть услуга поздравления именинников на Колесе Фортуны с гарантированным подарком до 500 грн. Игроленд — это профессиональная организация дней рождений, выпускных, корпоративов, это лояльные цены и обширный выбор развлечений.

Возраст : с 1 года до 14 лет.

: с 1 года до 14 лет. Количество детей в группе: не ограничено.

не ограничено. Развлекательные программы и время: бумажное шоу, крио-шоу, химическое, научное шоу, интерактивные программы с костюмированными героями, квесты на любой вкус.

Программа для Дней рождения Party card: безлимитные развлечения на трехуровневом лабиринте, с кинетическим песком, детский боулинг, игровые автоматы, выдающие приятный бонус — билетики, которые можно обменять на ценный приз в «Магазине обмена» Игроленд.

бумажное шоу, крио-шоу, химическое, научное шоу, интерактивные программы с костюмированными героями, квесты на любой вкус. Программа для Дней рождения Party card: безлимитные развлечения на трехуровневом лабиринте, с кинетическим песком, детский боулинг, игровые автоматы, выдающие приятный бонус — билетики, которые можно обменять на ценный приз в «Магазине обмена» Игроленд. Наличие кухни : полноценное детское меню и меню здорового питания. Также в ассортименте ароматные пиццы, хрустящая картошка-фри, сочные цветные бургеры. Для взрослых действует расширенное банкетное меню. Также можно заказать торт и другие десерты.

: полноценное детское меню и меню здорового питания. Также в ассортименте ароматные пиццы, хрустящая картошка-фри, сочные цветные бургеры. Для взрослых действует расширенное банкетное меню. Также можно заказать торт и другие десерты. Присутствие взрослых : не обязательно. Возможно сопровождение аниматором — 150 грн./час.

: не обязательно. Возможно сопровождение аниматором — 150 грн./час. Цены: целый день в будни — от 56 грн., в выходные — от 72 грн.

Программа Party card – 120 грн. в будний день и 150 грн. в выходной.

целый день в будни — от 56 грн., в выходные — от 72 грн. Программа Party card – 120 грн. в будний день и 150 грн. в выходной. Время работы: с 10.00 до 22.00.

с 10.00 до 22.00. Страницы в интернете: igroland.com.ua , страницы в Instagram Facebook

, страницы в Адрес: ТРЦ City Center, пр-т Небесной Сотни, 2, 2-й этаж. Телефон: (067) 120-94-56.

Агентство по организации праздников Colorito

Для детей самый любимый и самый ожидаемый праздник – это День рождения. Поздравления, подарки, угощения, сюрпризы – не об этом ли мечтает каждый ребенок? Агентство по организации праздников Colorito превратит детский праздник в частичку самых теплых воспоминаний. Профессиональные сотрудники создадут праздники любого масштаба и ответственно подойдут к подготовке мероприятия, ведь для них нет лучшей награды, чем радостная детская улыбка и счастливый смех. Выбирая агентство по организации детских праздников, обязательно загляните в игропарк Colorito! Там масса креативных идей и сюжетов, ярких и запоминающихся мероприятий!

Возраст : с 1 года до 18 лет.

: с 1 года до 18 лет. Количество детей в группе : любое.

: любое. Развлекательные программы и время : разнообразные программы на любой вкус и возраст.

: разнообразные программы на любой вкус и возраст. Наличие кухни : да, есть детское меню.

: да, есть детское меню. Присутствие взрослых : не обязательно,

можно взять услугу «Няня».

: не обязательно, можно взять услугу «Няня». Цены : от 7 до 130 грн.

: от 7 до 130 грн. Время работы : с 10.00 до 22.00

: с 10.00 до 22.00 Страницы в интернете : colorito.club colorito.od.ua

: Адреса: ТРЦ City Center Котовский, ул. Давида Ойстраха, 32. Парк Горького, ул. Космонавтов, 17а. Телефоны: (048) 775-10-10, (048) 706-20-20.