Соборная площадь в Одессе: пустынная жизнь на карантине (фото)

Сбежавшие» художники и одинокие «прикладники» ─ вот вам день сегодняшний исторической Соборной площади. Даже граф Воронцов (сколько всего повидал этот памятник!), кажется, поглядывает на все происходящее с удивлением.

Почти ни одного художника со своими работами: от их ежедневного присутствия со своими остались только «подручные» средства. Среди мастеров хенд-мейда наблюдается небольшое оживление: кое-кто все же решился выйти на рабочее место.

В Спасо-Преображенском соборе продолжаются богослужения. На входе вывешены новые правила их проведения в связи с карантином. Кто-то боязливо обходит стороной, кто-то, наоборот, считает, что в сложившихся обстоятельствах «остается только молиться».

Нет, жизнь на Соборке не остановилась совсем. Магазины закрыты, конечно, их здесь и без того совсем мало. Работает лишь крошечный продуктовый.

Чисто одесская кафешка пытается поднять настроение: устроили что-то вроде инсталляции на чисто одесскую тематику. Рядом уложили «книгу на злобу дня» ─ роман Чернышевского «Что делать?». Сотрудница поясняет:

─ Ну а шо делать? Работы нет. Можно взять кофе, да и то только на вынос. Пусть хоть люди улыбаются.

Немногочисленные одесситы сидят на скамеечках. Тихонько рассуждают «за заразу» и на тему «шо ж будет дальше». Несколько завсегдатаев Соборки ─ шахматистов и шашистов ─ под навесом тоже беседуют о коронавирусе. Предупреждают друг друга: «Вы меня только не пугайте!»…

Затихшая жизнь Соборки, между тем, постоянно меняется: условия карантина вносят свои «правки». Вот только-только на детской мега-площадке мелькали смелые мамочки с детьми, как ее уже оградили сотрудники КП «Горзелентреста».

Еще и вывесили строгое предупреждение о том, что во время карантина пользоваться площадкой запрещено. Мнения, как водится, разделились: некоторые мамы негодуют, другие негодуют по поводу негодующих.

Вечное активное оживление напротив дома Руссова ─ это теперь тоже в прошлом. Здесь находится конечная маршруток №№ 175 и 185. Сейчас они не курсируют. Потому тоже ─ тишина…

Фото автора и КП «Горзелентрест»

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