9 августа во временно оккупированном россией Крыме прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке. Через 30 минут местные жители услышали по меньшей мере 12 взрывов. Сразу после происшествия у Крымского моста образовались пробки на выезд с полуострова, а оккупационные власти объявили в Крыму «желтый» уровень террористической опасности.

На базе ликвидированного аэродрома базировался 43-й истребительный авиационный полк ПКС россии, в составе которого были истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Именно с этого аэродрома россияне совершали авианалеты и бомбардировки украинских городов.

«Есть информация о том, что 9 самолетов уничтожены полностью. Я думаю, что все остальные получили достаточные повреждения, и их придется очень долго восстанавливать. Этот аэродром использовался для поддержки войск России в Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Авиация россии работала именно в этом направлении», – говорит военный эксперт Андрей Савченко.

В Минобороны РФ заявили, что взрывы на авиабазе произошли из-за детонации боеприпасов, однако Минобороны Украины ответило на это, что «одежда из хлопка очень гигиеническая».

Владимир Зеленский также упомянул Крым в своем обращении.

«россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест. Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическое безысходность и войну», – рассказал президент Украины.

Пока власти не спешат говорить о конкретной боевой тактике, эксперты делятся своими версиями происшествия.

«Уничтожение аэродрома можно было осуществить с земли, с местной территории силами специальных операций. И можно было нанести удар с воздуха, – объясняет Андрей Савченко. – Авиацию мы сразу должны отбросить. Авиация бы туда не пролетела, и оружие, поставляемое нам США, тоже в этом не могло участвовать. Чем могли ударить с воздуха? Скорее всего, это был оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Его у нас разрабатывали с 2013 года.

По словам Андрея Савченко, этот удар ВСУ был хорошо подготовлен. Он показывает, что Украина будет освобождать Крым военным способом, и россия должна это понимать.

«Это первый колокольчик для россии о том, что мы уже начали поражать цели в Крыму. Это был первый аэродром. В Крыму военные, ориентировочно, используют пять аэродромов. Я думаю, что следующий удар будет нанесен по Симферопольскому аэропорту», ​​– говорит эксперт.