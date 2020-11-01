Многие из нас даже не представляют, сколько стоят «бесплатные» услуги государства. Оценить собственный налоговый вклад или стоимость какой-либо статьи государственных услуг поможет калькулятор «Ціна держави».

Эта программа была разработана специалистами некоммерческой гражданской организации «CASE Украина». С ее помощью мы сможем наглядно проследить, сколько денег мы отдаем на содержание чиновничьего аппарата, на социальную защиту и поддержку экономики.

<br />







Пользоваться калькулятором очень просто. В окошко с левой стороны «Моя чистая зарплата» нужно ввести сумму, которую вы получаете на руки, за вычетом всех налогов — ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) и ЕСВ (єдиний соціальний внесок).

В окошко с правой стороны впишите ваши расходы — количество денег, которое вы тратите в месяц. Если у вас есть банковский депозит, проставьте его сумму и проценты, которые получаете, в соответствующей графе слева. Графу, где указана стоимость бензина, сигарет или алкогольных напитков, необходимо заполнять только в том случае, если таковые расходы у вас имеются.

Когда вы заполните все графы калькулятора, на синей линейке внизу вы сможете увидеть, сколько и каких конкретных налогов вы платите государству в год. В графе «Проценты по кредитам» будет указана сумма, которую мы отдаем на погашение государственных кредитов и займов.

Если вы хотите узнать, сколько денег из вашей зарплаты уходит на основные налоги — ПДФО и ЕСВ, наведите курсор на красную часть нижней цветной линейки, под суммами «чистых» доходов и налогов.

Калькулятор «Ціна держави» поможет жителям страны сопоставить, какие суммы мы отдаем государству и что за это получаем.

Другие варианты калькулятора можно найти на сайте cost.ua/calculator