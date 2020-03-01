Сколько электроэнергии дают льготнику?

Социальные нормы и нормативы для льготников и получателей субсидии прописаны в Постановлении Кабмина «Об установлении некоторых социальных нормативов в сфере жилищно-коммунального обслуживания (социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами, на оплату которых государство предоставляет льготы и устанавливает субсидии)» №409 от 6 августа 2014 года (с изменениями от 1 октября 2019 г.).

В частности, нормы потребления электроэнергии составляют:

в домах с электроплитами (при наличии горячего водоснабжения) – 110 кВт/ч на одного человека в месяц плюс 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи, но не больше 230 кВт/ч в месяц;

в домах с электроплитами (при отсутствии горячего водоснабжения) – 130 кВт/ч на одного человека в месяц плюс 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи, но не больше 250 кВт/ч в месяц;

в домах без электроплит (при наличии централизованной холодной воды и отсутствии горячей воды и газовых водонагревателей) – 100 кВт/ч на одного человека в месяц плюс 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи, но не больше 220 кВт/ч в месяц;

для остальных потребителей, кроме указанных выше, – 70 кВт/ч на одного человека в месяц плюс 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи, но не больше 190 кВт/ч в месяц;

в селах и поселках городского типа для льготников, которых государство обеспечивает бесплатным освещением жилья, – 30 кВт/ч на одного человека в месяц.

Если электроэнергия используется на обогрев жилья, то норматив для тех, кто использует электрокотел, составляет 30 кВт на 1 кв. м отопительной площади на месяц в отопительный период (то есть с 16 октября по 15 апреля включительно). Кроме этого, для расчета затрат электрической энергии на отопление применяются корректирующие коэффициенты. Они зависят от этажности дома и, к тому же, отличаются в разных регионах страны.

Важно знать

Субсидия предоставляется на погашение расходов по оплате коммунальных услуг в пределах норм потребления. Услуги, потребленные свыше указанных норм, оплачиваются потребителями за свой счет.

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