Шок: заходит яркая женщина с букетом, и с порога начинает петь

«Анжела, спойте для мамы!»

— Это было незадолго до начала войны: мне позвонила из Италии землячка и сообщила, что у ее мамы скоро день рождения, — рассказывает Анжела. – Приехать она не могла и попросила, чтобы я купила цветы, съездила к ее маме и спела песню. Я удивилась: как это так, чтобы поздравлял чужой человек? Но знакомая уверенно сказала: «Анжела, я знаю, что у тебя получится!». И действительно, сюрприз удался! Вторую аналогичную просьбу я выполняла 23 февраля 2022 года: был большой семейный праздник, очень много гостей, все допоздна танцевали молдавскую хору. А на рассвете всех ждало страшное известие…

Анжела рассказывает, что в последнее время свадьбы в селах практически не играют, а вот скромные семейные застолья проводят, ведь жизнь продолжается.

— Я заметила, что люди сплотились, стали добрее друг к другу, стараются помочь, поддержать, — рассказывает Анжела. – С просьбой исполнить в подарок песню ко мне обращаются уже не только жители Новосельского, но и соседних сел – Нагорного, Орловки, Плавней, просили съездить даже в Измаил.

От кого приехал подарок?

Отдельная история – это звонки из-за границы, куда из-за военных действий вынуждены были уехать наши соотечественники. Многие уже третий год не видят своих родителей, братьев и сестер, друзей, очень по ним скучают. И когда в сельский дом, где скромно отмечают юбилей пожилого человека, заходит яркая женщина с огромным букетом, и с порога начинает петь (Анжела специально приобрела колонку и микрофон) — это вызывает шок. Гостья вручает торт, шампанское, корзину с фруктами — все, что просит передать поздравляющий — и спрашивает: как вы думаете, от кого прибыл подарок?

— Бывают разные ситуации, — рассказывает певица. – Однажды захожу во двор, с порога начинаю петь и вижу, что именинница занята разделкой свиной туши. Но все равно сюрприз удался. Однако с тех пор я прошу, чтобы среди гостей был один посвященный, который может сообщить, когда уместно заходить с песней.

Когда незнакомые люди становятся родными

Как-то Анжелу попросили поздравить с днем рождения девушку с синдромом Дауна — в тот день к ней приехала подруга с таким же заболеванием.

— Я никогда не видела таких проявлений радости: девочки прыгали от счастья и меня обнимали, — рассказывает Анжела. – Запомнился и 90-летний юбилей жителя нашего села. Этот уважаемый труженик не привык к таким знакам внимания в свой адрес, и на мое появление с шарами сначала даже не отреагировал: не думал, что это – для него. Но когда прощались, пообещал: «Вот теперь обязательно доживу до следующего юбилея!».

Мы поинтересовались, что дарят в наши дни?

— Если юбилей мамы, это может быть, например, новый телефон, — рассказывает Анжела. — Но я заметила, что сейчас не смотрят на стоимость подарка, это совсем не важно. Самый большой подарок – когда близкие люди рядом. Недавно смогла приехать из Румынии молодая женщина, чтобы поздравить свою маму с днем рождения, и пока я пела, мама и дочка стояли, крепко обнявшись, а все гости утирали слезы.

— Анжела как солистка постоянно участвует во всех фольклорных фестивалях, — рассказывает директор областного Центра молдавской культуры в Новосельском Маргарита Бабэрэ. – Она знает много народных песен и с удовольствием дарит людям свое творчество. Анжела – по-настоящему наша народная певица.