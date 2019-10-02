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Новости Одессы и Одесской области

Школы при больницах: что придумали в Одессе для маленьких пациентов

Школы при больницах: что придумали в Одессе для маленьких пациентов

В рамках проекта «Школы при больницах» одесские школьники, которые долго находятся на стационарном лечении, могут получать образование прямо в больнице. Сейчас горсоветом определены два учреждения общего среднего образования и два учреждения здравоохранения, которые решили поучаствовать в проекте. Мы побывали в одной из больниц и посмотрели, как организовано обучение для болеющих детей, оказалось, что спросом нововведение не пользуется.

Уроки отвлекают от болезни

Согласно данным департамента образования и науки, к такому формату обучения подключились одесская школа №76 – ее закрепили за КУ «Одесская областная детская клиническая больница» и одесская школа №101, которая закреплена за КНП «Одесский областной центр социально-значимых болезней».

По словам заместителя главного врача по организационной работе Детской областной клинической больницы Татьяны Покотиловой, для реализации проекта больницы и учебные заведения подписали соглашение о сотрудничестве. В свою очередь, руководители учреждений здравоохранения обустроили классные комнаты и создали надлежащие условия для занятий.

– В одном школьном классе больницы могут заниматься от 5 до 12 учеников. Это дети с болезнями неврологии, нефрологии и кардиоревматологии. Если ребенок по состоянию здоровья не может дойти до класса (например, из отделения травматологии), но хочет учиться и врач позволяет, учителя организуют индивидуальные занятия в палатах, – рассказывает Татьяна Покотилова.

Татьяна Покотилова

Татьяна Покотилова

Класс пустует за ненадобностью

Ученики будут заниматься по обычной школьной программе, а в конце года пройдут аттестацию. Когда ребенка выпишут из больницы, он получит справку об успешности и уровне усвоения образовательного материала.
Контроль качества образования закреплен за директорами соответствующих школ, кроме того, определены координаторы образовательного процесса.

Заместитель главврача по организационной работе Детской областной клинической больницы уточняет:
– Чтобы воспользоваться обучением в больнице необходимо написать заявление и получить разрешение лечащего врача. На сегодняшний день еще никто из родителей не изъявлял желания начать обучение в больнице. Хотя мы регулярно проводим разъяснительную работу с родителями.

Татьяна Покотилова связывает отсутствие желающих заниматься в классе с тем, что у родителей существует более удачная альтернатива — дистанционное образование.

– Зачем им заниматься с преподавателями из чужой школы, если в нашей больнице есть вай-фай и они могут получать образование по программе дистанционного обучения со своими постоянными учителями, – размышляет работник здравоохранения.

Планируется, что широкое распространение данный проект получит с начала следующего учебного года.

Большинство предпочитает учиться дистанционно

Большинство предпочитает учиться дистанционно

Знают ли родители о нововведении?

Как оказалось в отделении онкобольных детей, почти никто из родителей не знал ни о возможности дистанционного обучения, ни о возможности обучения при больнице.

Только Наталья Семерюк, мама восмиклассницы, рассказала, что как только у ребенка выявили серьезную болезнь, директор школы разъяснила возможности обучения вне школы. Даже обещала прислать своего представителя в больницу, чтобы забрать заявление мамы на дистанционное обучение.

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Галина Полищук
Галина ПолищукПРОФИЛЬ
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