Школьный кризис в Одессе: как отразится на детях нехватка помещений

В Одессе растет количество учеников школ, классы переполнены, а новых школ строится очень мало. “Інститут розвитку міст” опубликовал прогноз о демографической ситуации в городе на ближайшие годы и рассказал, как это может отразиться на здоровье и качестве знаний школьников.

По данным “Інституту розвитку міст”, размещенным в Facebook,

к 2025 году количество детей в одесских школах, увеличится на 10%;

большинство школ перейдет на две смены, которые охватят 20% всех школьников;

соотношение учителей и школьников в перспективе увеличится до 1:18. Уже сейчас это соотношение одно из самых высоких в Украине (1:16 против 1:9 по стране и 1:12 в Киеве).

Вторые смены и учеба в переполненных (свыше 30 детей) классах приведут

к ухудшению состояния здоровья учеников и снижению их успеваемости;

усилят нагрузку на учителей.

Все это сделает невозможным качественную подготовку в большинстве одесских школ и потребует дополнительных затрат на внешкольное образование для родителей.

Демография

В 2019/2020 учебном году в школах Одессы обучается 103,8 тыс. детей. В ближайшие годы эта цифра будет возрастать.

По данным Госстата о поле и возрасте населения Одессы на 1 января 2019 года, в городе числилось 106,1 тыс. детей в возрасте 6-17 лет включительно. С каждым последующим годом эта цифра будет расти вплоть до 2025 года:

2020 – 108,5 тыс.

2021 – 111,7 тыс.

2022 – 114 тыс.

2023 – 115,5 тыс.

2024 – 116,5 тыс.

2025 – 116,8 тыс.

Инфраструктура

В данный момент во вторую смену занимаются 30 школ Одессы. В общей сложности, эта мера касается каждого десятого школьника.

К 2025 году Одесса приблизится к показателям 1990 года, когда в школах города училось 124 тыс. детей. Из них во вторую смену занимались 30%, а в Суворовском и Киевском районах – половина.

По примерной оценке, даже с учетом введения в эксплуатацию двух новых школ в районе улиц Говорова и Заболотного в 2022-2026 годах во вторую смену будет обучаться не менее 18 тыс. детей. При этом среднее число детей в классе практически повсеместно будет превышать 30 человек, что является нарушением действующих санитарно-гигиенических норм.

Наиболее остро нехватка мест в школах будет ощущаться на поселке Котовского, в районе Малого Фонтана и на Новой Слободке, что, в первую очередь, связано с непродуманной градостроительной политикой городских властей.

Последствия:

Санитарно-гигиенические:

В переполненных классах на ребенка приходится менее 5 м куб. объема помещения. Из-за этого на протяжении дня резко возрастает концентрация СО2. Это способствует утомляемости, снижению концентрации, ухудшению самочувствия.

В холодное время года ситуация усугубляется тем, что из-за недостаточного отопления и отсутствия систем рекуперации воздуха (принудительная вентиляция с восстановлением температуры) во многих школах не открывают окна для проветривания.

По некоторым данным, к 4-5 уроку концентрация СО2 в классах может превышать предельно допустимые нормы в 4 раза.

Кадровые:

Сегодня в одесских школах работает 6,5 тыс. учителей – по одному на 16 детей. По мнению опрошенных нами педагогов, от 40 до 50% учителей – пенсионного или предпенсионного возраста. При этом обновление штата происходит крайне медленно, молодежь в школу не идет. Причины – низкая зарплата (4,5-8 тыс. грн «чистыми» в зависимости от стажа и нагрузки), а также дискриминация учителей со стороны детей и их родителей.

В текущей ситуации очень вероятно, что рост числа школьников к 2025-му году будет идти параллельно со снижением числа педагогов. Таким образом, соотношение учеников и учителей может возрасти до 1:19-1:20.

Это меньше, чем в 80-е годы, но с учетом разницы в подходах повлечет увеличение нагрузки. Тяжесть педагогической работы может стать еще одной причиной сокращения штатов.

Фото: 032.ua

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