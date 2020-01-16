Що таке онлайн-мікропозики?

Коли терміново потрібна певна сума багато людей звертаються за фінансовою допомогою до найближчого оточення, в тому числі до партнерів, колег, друзів або до рідних. Подібні спроби найчастіше закінчуються безрезультатно. Кращим рішенням у подібних ситуаціях є оформлення конкретного кредитного пакета.

Завдяки такій можливості будь-яка людина може отримати мікропозик на карту онлайн без витрачання часу, нервів або сил. Якщо банківські організації або ломбарди вимагають від клієнтури надання майнових гарантій, то в МФО ніякої застави не потрібно. Крім цього в банківських філіях потенційних позичальників ретельно перевіряють. Вони повинні надати величезну купу документації, яка підтверджує їхню платоспроможність і надійність. На подібні процедури йдуть тижні, а то й місяці. До того ж, вам завжди можуть відмовити, без ніяких роз’яснень.

Звертаючись в МФО, вам не потрібно проходити подібні перевірки, шукати поручителів або ж оформляти довідки, що підтверджують ваші доходи. Приватні компанії завжди допомагають з грошима без будь-яких додаткових бюрократичних або ж формальних процедур. Вони пропонують швидке оформлення позик на пластикові картки. Багато хто називає подібні кредитні пакети миттєвими кредитами. Оформляються вони мікрофінансовими організаціями (МФО), послугами яких сьогодні користується безліч українців. Всі вони працюють в рамках чинного українського законодавства. Отже, в надійності таких організацій сумніватися не варто. Вони вже встигли виручити безліч українських сімей, які мали фінансові проблеми. Оформлення швидкої позики є зручним способом виправлення матеріального становища кожного громадянина. Для цього не доведеться шукати авторитетних і впливових поручителів, які підтвердять вашу матеріальну спроможність. Крім цього не доведеться піклуватися про оформлення довідки, яка підтвердить ваші офіційні доходи.

Мікрофінансові організації, по типу Ccloan, не вимагають від позичальників і заставного майна. Вам навіть не доведеться відвідувати офісне приміщення такої організації. Оформлення кредитного пакета виконується дистанційно, через веб-сайт організації. Для цього досить виконати кілька простих операцій.

Спочатку заповнюється онлайн-заявка. Вона надходить в мікрофінансову організацію і розглядається її співробітниками. Після затвердження запиту, ви отримуєте необхідну суму прямо на пластикову картку. Перевести в готівку її можна в найближчому банкоматі. На дану процедуру йде кілька хвилин.

Вигідні умови та гнучкий графік виплат

Популярність «швидких» кредитів онлайн також пояснюється і тим, що для їх отримання не потрібно занадто розщедрюватися: процентні ставки давно стали більш ніж прийнятними.

Слід зауважити, що багато мікрофінансових організацій, банки і кредитори інших категорій, які практикують «швидке» кредитування, нерідко пропонують своїм клієнтам безпрецедентно вигідні умови у вигляді відсутності відсотків взагалі. Для того щоб користуватися кредитом безкоштовно, потрібно лише виконати умови, які для кожного кредитора і кредитного продукту можуть бути самими різними.

Наприклад, за деякими кредитами відсотки не нараховуються у разі їх повного повернення протягом строго певної кількості днів. При простроченні хоча б на день на всю суму позики нараховується стандартний для даної фінансово-кредитної організації відсоток. Додатковим плюсом таких кредитів є гнучкий графік їх погашення, який зазначається у кожному випадку індивідуально.

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