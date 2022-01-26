«Детские деньги»: как изменятся выплаты и пособия на детей в 2022 году?

В 2022 году запланировано два повышения прожиточного минимума, соответственно, изменится и размер разных выплат и пособий на детей.
Также семьи начнут получать новые выплаты, связанные с ожиданием и рождением ребенка, уходом за ним. Суммы будут отличаться в зависимости от категории получателей.
«Детский» прожиточный минимум
Для детей до шести лет:
- с 1 января 2022 года — остается на уровне 2100 гривен,
- с 1 июля 2022 года — 2201 гривня,
- с 1 декабря 2022 года — 2272 гривни.
Для детей от шести до 18 лет:
- с 1 января 2022 года — остается на уровне 2618 гривен,
- с 1 июля 2022 года — 2744 гривни,
- с 1 декабря 2022 года — 2833 гривни.
Помощь матерям
Матери-одиночки смогут рассчитывать на пособия. Их размер рассчитывается индивидуально: является разницей между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена.
Беременные женщины смогут оформить декретные:
- те, кто ожидает одного ребенка, могут рассчитывать на 126 календарных дней декрета (70 дней до родов и 56 дней после);
- при вынашивании двух и более малышей декретный отпуск продлится 140 дней (70 дней до и после родов).
Объем декретных выплат — 100% от средней официальной заработной платы. Бухгалтер рассчитает, сколько женщина заработала за последние 12 месяцев, и поделит на количество отработанных дней. Такой и будет выплата за один день декретного отпуска.
Если у женщины был ФОП, она тоже может оформить декретный отпуск: получит 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц — то есть 620 гривен.
Пособие при рождении ребенка
В этом году должны увеличить размер пособия при рождении ребенка — до 50 тысяч гривен. Ранее оно составляло 41 тысячу 280 гривен. Выплата будет производиться единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма помощи будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями — по 1041 гривне.
Пакет малыша
При рождении родители, усыновители, опекуны могут получить беби-бокс, в который входит одежда, косметика для ухода, подгузники, пеленки, игрушки и так далее.
Но у семей есть выбор: вместо пакета малыша они могут получить денежную компенсацию, а это не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет. То есть вместо пакета малыша семья может получить:
- с 1 января — 6300 гривен;
- с 1 июля — 6603 гривни;
- с 1 декабря — 6816 гривен.
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