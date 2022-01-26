Новости Одессы и Одесской области

«Детские деньги»: как изменятся выплаты и пособия на детей в 2022 году?

«Детские деньги»: как изменятся выплаты и пособия на детей в 2022 году?

В 2022 году запланировано два повышения прожиточного минимума, соответственно, изменится и размер разных выплат и пособий на детей.

Рецепты

Также семьи начнут получать новые выплаты, связанные с ожиданием и рождением ребенка, уходом за ним. Суммы будут отличаться в зависимости от категории получателей.

«Детский» прожиточный минимум

Для детей до шести лет:

  • с 1 января 2022 года — остается на уровне 2100 гривен,
  • с 1 июля 2022 года — 2201 гривня,
  • с 1 декабря 2022 года — 2272 гривни.

Для детей от шести до 18 лет:

  • с 1 января 2022 года — остается на уровне 2618 гривен,
  • с 1 июля 2022 года — 2744 гривни,
  • с 1 декабря 2022 года — 2833 гривни.

деньги гривни выплаты компенсация

Помощь матерям

Матери-одиночки смогут рассчитывать на пособия. Их размер рассчитывается индивидуально: является разницей между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена.

Беременные женщины смогут оформить декретные:

  • те, кто ожидает одного ребенка, могут рассчитывать на 126 календарных дней декрета (70 дней до родов и 56 дней после);
  • при вынашивании двух и более малышей декретный отпуск продлится 140 дней (70 дней до и после родов).

Объем декретных выплат — 100% от средней официальной заработной платы. Бухгалтер рассчитает, сколько женщина заработала за последние 12 месяцев, и поделит на количество отработанных дней. Такой и будет выплата за один день декретного отпуска.

Если у женщины был ФОП, она тоже может оформить декретный отпуск: получит 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц — то есть 620 гривен.

Пособие при рождении ребенка

В этом году должны увеличить размер пособия при рождении ребенка — до 50 тысяч гривен. Ранее оно составляло 41 тысячу 280 гривен. Выплата будет производиться единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма помощи будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями — по 1041 гривне.

Пакет малыша

При рождении родители, усыновители, опекуны могут получить беби-бокс, в который входит одежда, косметика для ухода, подгузники, пеленки, игрушки и так далее.

Но у семей есть выбор: вместо пакета малыша они могут получить денежную компенсацию, а это не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет. То есть вместо пакета малыша семья может получить:

  • с 1 января — 6300 гривен;
  • с 1 июля — 6603 гривни;
  • с 1 декабря — 6816 гривен.

Ранее мы рассказывали о том, как изменятся тарифы, пенсии и зарплаты в 2022 году.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить