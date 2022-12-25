Сегодня большинство христиан мира празднуют Рождество

25 декабря большая часть христиан во всем мире отмечают Рождество Христово. Это верующие, принадлежащие к Римо-Католической церкви, протестанты и часть православных.

Рождественская атрибутика, традиции настолько пришлись по душе жителям Земли, что этот праздник отмечают не только христиане, но люди других вероисповеданий. Ведь суть его универсальна: дарить близким и друзьям подарки, собраться всей семьей за общим столом.

Христиане называют Рождеством день, когда родился Иисус Христос – человек, в котором воплотился Бог, благодаря чему люди, согласно христианским представлениям, получили надежду на воскрешение и вечную жизнь.

Перед рождеством люди украшают свои жилища венками, иллюминацией, другой рождественской атрибутикой, наряжают хвойные деревья. Во всем этом активное участие принимают дети и, конечно же ждут рождественского утра, когда они получат подарки.

По традиции, 24 декабря, когда на небе взойдет первая звезда, вся семья собирается за праздничным столом. Блюда разрешаются только постные — рыба, фрукты, орехи, каши и тд. Всего их должно быть 12 — по количеству апостолов. Перед тем, как вкушать пищу, каждый член семьи должен прочесть отрывок из Евангелие и помолиться Господу.

В конце все участники действа ломают рождественский хлеб, передают друг другу и загадывают желание — по аналогии с Христом, который делился пищей с учениками. 25 декабря уже можно подавать на стол индейку и мясо.

Рождество Христово 25 декабря в Украине — официальный праздник и выходной. Учитывая, что в этом году этот день пришелся на воскресенье, его должны были перенести на понедельник, 26 декабря. Но, в связи с вторжением россии, все праздничные выходные на время военного положения в стране отменены.

И пусть этот праздник в этом году совсем не похож на предыдущие, «Одесская Жизнь» поздравляет всех с праздником, жалает скорейшей нашей победы, мира и возрождения страны. А также успехов, здоровья, благополучия и счастья всем украинцам и друзяем нашего народа, кто не оставил в беде, помогал и продолжает помогать в борьбе с российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что в этом году Православная Церковь Украины (ПЦУ) разрешила своим прихожанам праздновать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря. «Одесская жизнь» выясняла, откуда взялось такое решение, и как это повлияет на наши православные традиции.