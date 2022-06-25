Сегодня, 25 июня, отмечается День моряка: что это за праздник?

Сегодня, в субботу, 25 июня, отмечается Международный день моряка. В этот день можно и нужно поздравлять с профессиональным праздником сотрудников флота. Что это за праздник, узнавала «Одесская жизнь».

День моряка или день мореплавателя (Day of the Seafarer) является профессиональным праздником всех тех, кто выбрал море вместо суши, кого манит романтика океанов и кому подвластны морские просторы.

Во всем мире свою профессию с морской стихией связали более полутора миллионов человек, из них около 70 тысяч – украинцы.

День моряка отмечается ежегодно 25 июня с 2010 года. А дата для празднования выбрана не случайно: именно в этот день была подписана соответствующая резолюция странами-членами Международной морской организации, являющейся частью ООН.

Этот профессиональный праздник – яркое свидетельство глубокого уважения ко всем работникам моря. Так пожелаем нашим морякам, чтобы жизнь их не штормила, не качала, на била о скалы и не бросала на мель, а всегда была удачной, тихой, размеренной и радовала легким бризом счастья и благополучия, а впереди ждали только гостеприимные причалы.

Фото: УНИАН и PraЗdnik.ru