Сам себе мастер: если обувь велика…

Для того чтобы уменьшить обувь с закрытым носком, можно воспользоваться кусочком поролона или любого пористого материала, который надо плотно затолкать в носок.

После этого нужно проверить, не будут ли болеть кончики пальцев при ходьбе.

Если позволяет фасон, к обуви в мастерской могут пришить застежку или ремешки. В таком случае туфли будут надежно зафиксированы на ноге.

Для сапог или ботинок можно воспользоваться кожаными, меховыми или замшевыми стельками.

Если одну или две положить внутрь обуви, она будет сидеть на ноге более плотно.

Фото: xclean.info