Салон красоты на карантине: как подобрать косметику для волос без каких-либо проблем?

За здоровьем наших волос также важно следить, как за состоянием всего организма. Крепкие и блестящие волосы, это не только подарок природы, но и результат правильного ухода.

В ежедневных стрессовых и бытовых ситуациях мы забываем о необходимых процедурах. Мы редко посещаем косметолога и дерматолога, а в период всеобщего карантина, это и вовсе несбыточная мечта. Однако выход найдется всегда. Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, нужно всего лишь уметь правильно подбирать и использовать для них косметику.

Выбираем нужный шампунь

Старайтесь использовать шампунь в зависимости от состояния кожи головы и корней. Если у вас сухие и тусклые волосы, лучше подобрать шампунь на основе пантенола, эфирных масел и коллагена. Эти компоненты помогают восстановить волос, вернуть ему блеск и шелковистость.

От выпадения волос, выбирайте средства, в рецептуре которых есть ингредиенты стимулирующие рост луковиц – цинк или медь, растительные вытяжки шалфея, крапивы и лопуха, а также компоненты красного перца или кофе.

Чтобы поддержать цвет и блеск окрашенных волос, при покупки шампуня, обратите внимание на наличие таких полезных добавок, как протеины, кератин, лецитин, витамины группы А, В, Е. Не менее полезны жидкий шелк и растительные масла (аргановое, репейное или жожоба).

В выборе косметического ухода для волос, особенно в ограниченных условиях карантина, вам поможет косметика для волос в интернет-магазине Elfashop. Здесь вы можете встретить широкую линейку шампуней, сделанных на основе натуральных ингредиентов от украинского производителя.

Учимся использовать кондиционер для волос

После шампуня, на волосы рекомендуется наносить бальзам или кондиционер. Задача такой косметики – разгладить структуру и облегчить расчесывание волос, придать им блеск и эластичность. Универсальный вариант для всех типов волос – это бальзамы и кондиционеры с эффектом увлажнения и восстановления на основе минералов и эфирных масел. К примеру, компания «Эльфа» предлагает целые серии такой косметики:

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Не забываем о травяных настоях и масках

Иногда использование одного шампуня или бальзама для волос недостаточно для полного лечения шевелюры. Наши предки в свое время лечил волосы дарами природы. Они применяли травяные настои, сыворотки и маски из природных ингредиентов. К примеру, настои крапивы, лопуха, календулы или ромашки придавали волосам мягкость, увлажняли и защищали их от пересушивания на солнце. Восстановить упругость и эластичность локонов, помогали домашние маски на основе яичного желтка, облепихового масла или скисшего козьего молока.

Сегодня совсем не обязательно делать маски для волос вручную или ждать несколько недель, пока травяная настойка созреет. Компания «Эльфа» предлагает не тратить свое время и приобрести уже готовые лечебные средства для волос. Среди ассортимента – сыворотки и флюиды на основе природных компонентов, питательные маски и травяные настои в виде спрея.

Не забывайте, уход за волосами, это такое же важное и регулярное занятие, как и уход за телом. И чтобы приобрести нужную косметику для волос, не обязательно выходить из дома, все необходимое можно уже заказать в интернет-магазине https://elfashop.ua/. На сайте вы сможете найти качественный и доступный продукт для вас и вашей семьи. Также следите за акциями и распродажами.

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