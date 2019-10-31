Садовый пылесос для сбора веток и листьев

Садовый пылесос Stihl SH 86 TM Stihl давно зарекомендовал себя, как качественный производитель надежной техники. Цена за такой агрегат 9639 грн., а сейчас, до 30 ноября, действует акционная скидка, и стоит он 8679 грн. Модель садового пылесоса Stihl SH 86 сочетает в себе 2 функции всасывания (измельчения) и воздуходувки. Если садовый пылесос используется по его прямому назначению (в данном случае очистки дорожек, газона от опавших листьев и скошенной травы), то пылесос может похвастаться функцией измельчения травы и листьев до микроскопических размеров. В комплекте к пылесосу предлагается специальный мешок объемом 35 литров.

Справа располагается бак для топлива. Сам агрегат оснащен бензиновым двигателем. Объем топливного бака составляет всего 0.44 литра. Расход топлива минимальный, полного бака хватает на длительный промежуток работы. Здесь же хочется сказать, что наличие бензинового двигателя делает садовый пылесос Stihl максимально мобильным, отсутствует необходимость носить с собой провода и удлинители.

Во время работы вы можете управлять мощностью всасывания/выдувания.

Вес пылесоса составляет 5.7 кг, в целом, вес приемлем. За счет удобной ручки пылесос идеально лежит в руке, не выскальзывает при работе. Всасывающая труба сделана из прочного пластика. Все элементы трубы собираются между собой одним движением руки.

Обязательно! перед использованием следует изучить инструкцию. Она очень хорошо написана и содержит множество детальных иллюстраций. Ножки у пылесоса очень устойчивы, имеются пластиковые распорки.

В рабочем режиме это просто «зверь», мало того, что с колоссальной мощностью сдувает все вокруг, так и засасывает все, что попадается на пути. На любой дачном участке, на котором растут деревья, этот агрегат просто необходим.

Основные преимущества SH 86:

легкое мобильное устройство, которое сочетает в себе две функции: воздуходувка и пылесос;

высокая мощность во всех режимах работы;

легкий, не выскальзывает из руки во время работы;

экономно расходует топливо.

Садовый пылесос Stihl SH 86 отличный выбор для дач, загородных домов, спортивных баз, стадионов… В комплект помимо самого агрегата входит еще мешок для сбора пыли, листвы и другой садовой грязи. Этот садовый пылесос заменит вам грабли и веник, работать с ним приятно, практично, а главное это экономит ваше время!

А вы уже приобрели надежного помощника в уборке листьев? Если нет, то вам сюда http://instrument-market.com.ua/akciya/stihl-sh-86-42410110917.html

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