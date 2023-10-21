Садоводы Поперечные: вся семья из Вишневого занимается 97-гектарным садом

Чтобы дело отца не было тщетным

Еще при колхозе пенсионер-агроном Матвей Макарович Поперечный разбил недалеко от села Жовтневое (после декоммунизации Вишневое) место под сад, названный «45 лет Победы». Высаженные элитные сорта яблонь, черешней, слив и вишен прижились, и вскоре 97-гектарный сад каждую весну ароматен бело-розовым цветом, а осенью — умопомрачительным ароматом яблок.

С развалом колхоза сад разделили среди четырех вновь фермерских хозяйств, затем распаивали на 33 части, и постепенно он начал приходить в упадок.

Петр Поперечный, основатель частного предприятия «Коммуна», выкупил деревья и здания за 150 тысяч гривен. Правда, земля под садом находится в аренде, и за ее использование садовод рассчитывается с владельцами паев деньгами или зерном.

В саду работы хватает всем

В лучшее время хорошо плодоносили черешня и слива. Большие гроздья душистых плодов свисали с бережно ухоженных ранних и поздних сортов яблонь «Айдаред», «Зимний банан», «Голден резистенд», «Монтуанский». Дары осеннего сада не залеживались в амбарах. Яблочный поток «перекочевывал» в производственные цеха «Сандоры» и «Джафы», на любашевские, одесские, столичные рынки и магазины.

Хозяйство садовода Поперечного было отмечено знаком «Лига лучших 2010» Международного экономического рейтинга.

Цена на яблоки ежегодно падает

5-6 лет назад Поперечные обновили сад, выкорчевав старые деревья и высадив новые. Также хозяйственник мечтал обустроить мини-завод по переработке фруктов. Ведь при «союзе» село славилось своей консервной продукцией на всю страну.

– Сейчас почти невозможно реализовать дары нашего сада. Заводы по производству соков и детского питания в этом году не закупали щедро уродившую сливу. Кое-что удалось реализовать местным. К сожалению, нынешний урожай яблок годен только на сок. Везти продукцию даже на ближайший консервный завод в Кодыме нерентабельно. Закупочная цена на яблоки слишком низкая. Также не будем запускать охлаждающее оборудование для длительного хранения плодов, – поделился любашевский садовник. — Цена на яблоки каждый год падает, а стоимость выращивания и логистики растет. Чтобы быть конкурентным, нужно иметь яблоки экспортного качества и ассортимента. В этом направлении и развивали семейный бизнес, если бы не война.