Новости Одессы и Одесской области

Садоводы Поперечные: вся семья из Вишневого занимается 97-гектарным садом

Садоводы Поперечные: вся семья из Вишневого занимается 97-гектарным садом

«Яблоко от яблони недалеко падает» — это о семье Поперечных из села Вишневое Любашевской громады. Занявшись садоводством, Петр Поперечный призвал к этому делу жену, обоих сыновей, невесток и внуков.

Чтобы дело отца не было тщетным

Еще при колхозе пенсионер-агроном Матвей Макарович Поперечный разбил недалеко от села Жовтневое (после декоммунизации Вишневое) место под сад, названный «45 лет Победы». Высаженные элитные сорта яблонь, черешней, слив и вишен прижились, и вскоре 97-гектарный сад каждую весну ароматен бело-розовым цветом, а осенью — умопомрачительным ароматом яблок.

С развалом колхоза сад разделили среди четырех вновь фермерских хозяйств, затем распаивали на 33 части, и постепенно он начал приходить в упадок.

Петр Поперечный, основатель частного предприятия «Коммуна», выкупил деревья и здания за 150 тысяч гривен. Правда, земля под садом находится в аренде, и за ее использование садовод рассчитывается с владельцами паев деньгами или зерном.

В саду работы хватает всем

Садовод Поперечный

В лучшее время хорошо плодоносили черешня и слива. Большие гроздья душистых плодов свисали с бережно ухоженных ранних и поздних сортов яблонь «Айдаред», «Зимний банан», «Голден резистенд», «Монтуанский». Дары осеннего сада не залеживались в амбарах. Яблочный поток «перекочевывал» в производственные цеха «Сандоры» и «Джафы», на любашевские, одесские, столичные рынки и магазины.

Хозяйство садовода Поперечного было отмечено знаком «Лига лучших 2010» Международного экономического рейтинга.

Цена на яблоки ежегодно падает

Осенний сад

5-6 лет назад Поперечные обновили сад, выкорчевав старые деревья и высадив новые. Также хозяйственник мечтал обустроить мини-завод по переработке фруктов. Ведь при «союзе» село славилось своей консервной продукцией на всю страну.

– Сейчас почти невозможно реализовать дары нашего сада. Заводы по производству соков и детского питания в этом году не закупали щедро уродившую сливу. Кое-что удалось реализовать местным. К сожалению, нынешний урожай яблок годен только на сок. Везти продукцию даже на ближайший консервный завод в Кодыме нерентабельно. Закупочная цена на яблоки слишком низкая. Также не будем запускать охлаждающее оборудование для длительного хранения плодов, – поделился любашевский садовник. — Цена на яблоки каждый год падает, а стоимость выращивания и логистики растет. Чтобы быть конкурентным, нужно иметь яблоки экспортного качества и ассортимента. В этом направлении и развивали семейный бизнес, если бы не война.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить