С новыми ценами на сигареты, автоштрафами и платным телевиденьем: как заживут украинцы в 2020 году?

Начался новый год, который уже принес немало изменений в разные сферы нашей жизни. К примеру, недавно мы писали о том, кому пересчитали пенсии уже в январе, и о возможности получать льготы деньгами уже сейчас. О тарифах на коммунальные услуги готовим отдельные материалы. Какие еще новшества ожидают нас в наступившем году?

Зарплаты, налоги и льготы

Кто может рассчитывать на льготы?

Некоторые категории льготников могут пользоваться скидкой по оплате коммунальных услуг, только если совокупный доход семьи не превышает размер налоговой социальной льготы. Она равна прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, действующему на 1 января отчетного налогового года, умноженному на 1,4 и округленному до ближайших 10 гривен. С 1 января 2020-го размер налоговой социальной льготы, который дает право на получение льгот с учетом среднемесячного дохода семьи льготника в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев, составляет 2940 грн. (было 2690 грн.).

Выросла минимальная зарплата

Минимальная заработная плата выросла на 550 гривен – с 4173 грн. до 4723 грн. От нее отталкиваются при расчете единого социального взноса, который составил 1039,06 грн.

Единый социальный взнос относится к числу обязательных платежей и ежемесячно уплачивается работодателями и физическими лицами-предпринимателями. Так, физлица-предприниматели (ФЛП) с 1 января 2020 года будут ежемесячно перечислять в бюджет:

1-я группа: 1249,26 грн. (1039,06 грн. ЕСВ и 210,20 грн. единого налога);

2-я группа: 1983,66 грн. (1039,06 грн. ЕСВ и 944,60 грн. единого налога).

Для ФЛП 3-й группы размер ЕСВ составит 1039,06 грн. в месяц. Размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик. (Предприниматели, которые платят налог на добавленную стоимость, будут платить 3% от дохода за месяц, а ФЛП, которые не платят НДС, – 5% от дохода).

Для справки: единый социальный взнос включает взнос в Пенсионный фонд и три страховых взноса в фонды соцстрахования: в случае безработицы, при несчастных случаях на производстве, при временной потере трудоспособности (больничные, пособия по уходу за ребенком и т.д.). При наступлении страхового случая застрахованное лицо имеет право на предусмотренные законодательством выплаты.

О ставке налога на недвижимость

Минимальная зарплата влияет и на ставку налога на недвижимость. Ее размер – не более 1,5% от минимальной зарплаты за один квадратный метр. Таким образом, максимальная ставка налога на недвижимость в 2020 году составит 70,85 грн./кв. м (4723 грн. х 1,5%).

К слову, конкретный размер ставки утверждается местными органами власти, поэтому отличается в разных населенных пунктах.

Сигареты, телевидение, почта и другие расходы

Подорожали письма и бандероли

«Укрпочта» подняла тарифы на услуги по пересылке простой корреспонденции и простых бандеролей на 12,5% для неоприоритетных и на 10% – для приоритетных отправлений.

Так, за пересылку простой бандероли придется заплатить:

вес до 250 г – 13,50 грн. (неприоритетная) или 16,5 грн. (приоритетная);

вес от 2 до 3 кг – 45 грн. (неприоритетная) или 55 грн. (приоритетная).

Услуги по пересылке простой письменной корреспонденции будут стоить:

вес до 50 г – 9 грн. (неприоритетная) или 11 грн. (приоритетная);

вес от 1 до 2 кг – 36 грн. (неприоритетная) или 44 грн. (приоритетная).

Стоимость рекомендованных отправлений выросла с 7 до 8 грн. Выросли также тарифы на международные отправления.

Сигареты по-прежнему растут в цене

Сигареты с 1 января выросли в цене почти на 20%, а одна пачка в среднем теперь стоит около 45 грн. Это продиктовано повышением акциза на сигареты, которое, согласно закону 2017 года, происходит ежегодно, и дорожать сигареты будут вплоть до 2025 года.

В частности, акциз вырос с 949 до 1139 грн. за килограмм, поэтому цена на сигареты вырастает в среднем до 45 грн. за пачку.

За спутниковое телевидение теперь придется платить

С 20 января, согласно постановлению «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании», будут закодированы самые популярные спутниковые телеканалы. Среди них – лидеры просмотров: «1+1», «Интер», «СТБ», «Новый канал», «ICTV».

Стоимость пакета для просмотра украинских каналов со спутника составит порядка 50 гривен. В качестве альтернативы можно купить и использовать цифровой приемник (тюнер*) или смотреть ТВ-каналы по интернету.

По информации Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, опубликованной на официальном сайте, если абонент использует цифровой приемник (DVB-T2) или получает услуги кабельного телевидения, то вышеприведенные изменения его касаться не будут.

«Укртелеком» передумал

«Укртелеком» в конце прошлого года заявил о намерении увеличить стоимость месячной абонплаты за стационарный телефон. Планировалось, что тариф для населения вырастет на 10% – с 54,28 до 59,71 грн. Но чуть позже предприятие передумало и решило отложить повышение.

Как получить справку без коррупционной наценки?

С 1 января 2020 года станет проще получить справку об оценке недвижимости. Она необходима при покупке – продаже, дарении квартиры или дома. Сейчас можно будет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимости из Единой базы Фонда госимущества без привлечения оценщика. Так решили депутаты. Они устранили человеческий фактор – возможность коррупции.

Раньше это можно было сделать только через оценщика. Теперь он понадобится только тогда, когда заявитель не согласится с оценкой, сформированной автоматически.

Обучающий сериал и социальные услуги

Пенсионеров обучат цифровой грамотности

В Украине с 21 января планируют запустить онлайн-платформу обучения цифровой грамотности. Обучение будет в формате образовательного сериала. Он рассчитан на одиноких пенсионеров, домохозяек из регионов и молодых родителей.

Занятия включают:

базовый курс цифровой грамотности;

курс цифровой грамотности для учителей и курс для родителей «Онлайн-безопасность для детей».

Каждая серия имеет формат диалога звезды и эксперта и содержит обязательное тестирование. Планируется, что к данному проекту будут привлечены Ольга Сумская, Надежда Матвеева, Мария Ефросинина. В конце обучения участники получат сертификат.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в будущем в Украине 100% государственных услуг должны стать доступными онлайн, поэтому украинцы должны уметь пользоваться новыми технологиями.

Будут помогать всем, кто в этом нуждается

С 1 января вступил в силу новый Закон «О социальных услугах», который эксперты назвали реформой десятилетия.

Специалисты говорят, что в законе речь идет не только о предоставлении средств людям, которые не могут себя обеспечивать, а о целом комплексе мероприятий, направленных на помощь людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах (социальное сопровождение, адаптация для детей и лиц с инвалидностью). Все эти функции будут возложены на местные органы власти, а предоставлять услуги смогут не только государственные, но и частные структуры. Как закон будет работать на практике – пока не совсем понятно. Постараемся рассказать об этом подробнее в наших материалах.

Штрафы для автомобилистов

Фотофиксация нарушений на дорогах

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в начале года в Украине заработает фото-видеофиксация нарушений правил дорожного движения. Систему запустят в конце января – в феврале. Начнут с Киева и отдельных центральных регионов. А ближе к лету камеры будут массово появляться на украинских дорогах. В общем, автомобилистам, не соблюдающим правила дорожного движения, придется платить больше штрафов. Чтобы не нарушать.

Что будет с евробляхерами?

С 1 января вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для евробляхеров-нарушителей в размере до 170 тысяч гривен с конфискацией автомобилей. Но в правительстве пошли на уступки и продлили льготы за нерастаможенные авто. Отсрочка эта неофициальная, так как в ближайшее время Кабмин планирует рассмотреть законопроекты об упрощении порядка ввоза автомобилей и отмену штрафных санкций за нарушение этого порядка.

Дорогу электромобилям

Владельцев автомобилей на традиционном топливе, которые будут парковаться на местах для электромобилей, будут штрафовать на 340-510 гривен. Парковочные места, оборудованные зарядками для электромобилей, будут маркировать специальными знаками.

Также вводятся новые дорожные знаки, касающиеся электромобилей, а на сами электромобили будут устанавливать зеленые номера.

*Разновидность приемника телевизионного сигнала.

Фото: b1.m24, newlife-start.com, guu, forumdaily.com, sq.com.ua

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