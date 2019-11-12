«С каждым днем все радостнее жить!»: о недавнем прошлом — по-одесски

Тем, кого гложет ностальгия по советским «ясным и понятным» временам, когда было «с каждым днем все радостнее жить», советуем прогуляться по Французскому бульвару. Там ваше сердце усладится будкой «под давние времена», сплошь обклеенной плакатами ушедшей эпохи. Ну или «под нее».

Что видим? Да, конечно же, счастливых советских граждан, которые строят «быстро, дешево и хорошо», поедают лососевые консервы, а также их детей, которые правильно чистят по утрам зубки порошком «Гигиена». Ну и так далее.

Особенно умиляет плакатик «заслужите похвалу», равно как и уже указанное выше про ежедневное увеличение коэффициента жизненной радости.

Тумба (вероятно, это реклама такая) так и притягивает взгляд, издали кажется, что мы увидим на ней что-то из века этак ХІХ-го, на деле же все гораздо ближе по времени.

В голове сразу возникают бравурные марши и песни 60-70-летней давности, равно как и понимание, что реклама «на каждом шагу» родилась вовсе не сегодня и даже не вчера.

Кстати, под листопад, которым сегодня укутана Одесса, да еще на Французском бульваре, такая вот плакатная идиллия «под совок», с его «Наркопищепромом» и «Главпафюмером» погружает в ощущение, что то ли очутился в прошлом, то ли попал на съемочную площадку.

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