Очень насыщенную и незаурядную программу подготовил одесский Ботанический сад. Вы же помните, что на Французском бульваре есть две его территории — старая и новая, так что места хватит всем. Кстати, недавно мы рассказывали о «птичьих концертах», которые можно там послушать с самого утра.

Второе большое событие, которое состоится в ботаническом саду — уютный фестиваль Розовый уикенд. У вас будет возможность не только послушать прекрасную музыку и съесть что-то вкусненькое, но и сделать волшебные фото на фоне цветущих красавиц.

Две премьеры подготовили одесские театры. Юных зрителей ждут не только на спектакле «35 кило счастья», но и на выставке рисунков, посвященной театру. Старших зрителей ждут в театре Василька на «вечную» классику — шекспировскую комедию.

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Тех, кто любит хочет просто подвигаться под современную украинскую музыку ждут в культурном центре Юнион на концерт Mamarikи. Все детали, как всегда, ищите в нашем обзоре.

31 мая, 11:00. Премьера «35 кило надежды». Театр юного зрителя

Новый спектакль «Сезона Творцов Будущего» — «35 кило надежды»!

Это история о подростке Грегуаре, который делает свой выбор, кем он будет в жизни, каким он будет, а также о роли семьи и окружения в выборе подростком своего будущего.

Повесть «35 кило надежды» писательница Анна Гавальда написала в честь детей, которые в школе остаются незамеченными. Таким детям книга придает силы, чтобы не сломаться. И мы снова и снова повторяем: «У тебя все получится, Грегуар!»



31 мая — 1 июня. Розовый weekend. Ботанический сад, новая территория.

Почувствуйте этот невероятный вайб первого дня лета среди благоухающих роз! Это не просто событие. Это волшебные ворота в восстановление! Представьте: ботсад, розы, живая музыка, смех детей и мелодии, которые вы знаете наизусть.

Само событие продлится два дня, но 1 июня — это особый детский праздничный день: Розовый Weekend / Kids Day — микс из музыки, искусства, цветов и вдохновения для детей и всей семьи. Вас ждут КиноКвітник, Семейный музыкальный мастер класс, концерт, фотозоны, фудкорт, ярмарка мастеров.



31 мая — 1 июня, 10:00. Фестиваль «Рыцари Южных берегов».

Незаурядное событие, которое будет происходить в Ботаническом саду в течение двух дней. Для детей и родителей, для всех кто любит старину и для тех, кто впервые узнал, что такое бывает. Вы окунетесь в атмосферу прекрасных рыцарей, поболеете за лучших, а возможно и сами попробуете себя в дуэли или в групповом бою. В течение дня вы сможете и развлечься, и перекусить, и просто полежать на зеленой травке.



31 мая, 16:00. Премьера «Комедия ошибок». Театр Василька

Шекспир, близнецы и сплошной хаос. На сцене театра Василька премьера! Две пары близнецов, одна большая путаница и ответ на вопрос, что делает нас собой. Представьте город, где все вас знают, а вы их видите впервые, где случайные встречи превращаются в головокружительные приключения.



1 июня, 18:00. Концерт. Mamarika. Union

Искренняя, молодая, откровенная. Ее песни «ЛЮДИ», «СИНУ», «ЛЕЛЕКА» и «KAVA» уже длительное время остаются в топах стримингов и наших сердцах. Во время полномасштабного вторжения она продолжала поддерживать украинцев новыми треками и благотворительными выступлениями.



25 мая, 19:00. Гастроли Шугар. ИТАКА

Шугар — яркий представитель новой волны украинской музыки, артист родом из Хмельницкого, который уверенно заявил о себе как в шоу-бизнесе, так и в соцсетях.

Яркий исполнитель самостоятельно проложил путь к популярности, превратив хобби в настоящее дело жизни. Его история — это пример self-made успеха, где главными составляющими стали талант, настойчивость и харизма. Свое творчество Шугар начинал с нестандартных каверов на мировые хиты, а затем перешел к авторским трекам, которые быстро стали вирусными.

Последние пять лет артист активно развивается как автор песен, каждый раз удивляя аудиторию новым звучанием. Концерты исполнителя Шугар — всегда полные залы и бешеная энергетика, объединяющая фанатов всех возрастов.























