Что касается культурной программы для взрослых — она будет не менее интересной и насыщенной. Два одесских музея приглашают на просмотр выставки и видеоарта. Выставка современного искусства откроется в совершенно новом арт пространстве. В библиотеке Грушевского также состоятся лекции по истории украинского искусства и музыкальный перформанс.

О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Концерт студентов класса валторны

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 30 мая, 12:30

Что: Вечер памяти Павла Малофеенко

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 30 мая, 15:00

Что: Концерт «В объятиях музыки»

Где: Музей Рериха

Когда: 30 мая, 15:00



Что: Показ видеората: Террор в природе

Где: Европейская 31-33, Музей современного искусства

Когда: 30 мая, 17:00



Что: Онлайн квартирник Стаса Подлипского

Где: Онлайн

Когда: 30 мая, 19:00



Что: Выставка «Музей будущего»

Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей

Когда: 31 мая – 1 июня, 11:00 – 18:00

Что: Фестиваль «Планета счастливых детей»

Где: Городской сад, Ротонда

Когда: 31 мая – 1 июня, 12:00-18:00

Что: Лекция «Михаил Бойчук Расстрелянный монументализм»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 31 мая, 15:00

Что: Концерт «Созвездие детских сердец»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 31 мая, 16:00

Что: Музыкально-поэтическая композиция по творчеству Николая Винграновского

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 31 мая, 16:00

Что: Аудиовизуальная установка «Место Существования»

Где: Итальянская, 19, арт-пространство, вход со двора

Когда: 31 мая, 16:00

Что: Поэтический вечер Сергея Ануфриева

Где: Городской сад, галерея Art Odessa

Когда: 31 мая, 18:00



Что: Михаил Ксида «Маленький летний концерт»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 31 мая, 18:00



Что: Экскурсия в музей электротранспорта

Где: Алексеевская пл., 21 а, Депо

Когда: 1 июня, 11:00





