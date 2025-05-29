Что касается культурной программы для взрослых — она будет не менее интересной и насыщенной. Два одесских музея приглашают на просмотр выставки и видеоарта. Выставка современного искусства откроется в совершенно новом арт пространстве. В библиотеке Грушевского также состоятся лекции по истории украинского искусства и музыкальный перформанс.
О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.
Что: Концерт студентов класса валторны
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 30 мая, 12:30
Что: Вечер памяти Павла Малофеенко
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 30 мая, 15:00
Что: Концерт «В объятиях музыки»
Где: Музей Рериха
Когда: 30 мая, 15:00
Что: Показ видеората: Террор в природе
Где: Европейская 31-33, Музей современного искусства
Когда: 30 мая, 17:00
Что: Онлайн квартирник Стаса Подлипского
Где: Онлайн
Когда: 30 мая, 19:00
Что: Выставка «Музей будущего»
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 31 мая – 1 июня, 11:00 – 18:00
Что: Фестиваль «Планета счастливых детей»
Где: Городской сад, Ротонда
Когда: 31 мая – 1 июня, 12:00-18:00
Что: Лекция «Михаил Бойчук Расстрелянный монументализм»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 31 мая, 15:00
Что: Концерт «Созвездие детских сердец»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 31 мая, 16:00
Что: Музыкально-поэтическая композиция по творчеству Николая Винграновского
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 31 мая, 16:00
Что: Аудиовизуальная установка «Место Существования»
Где: Итальянская, 19, арт-пространство, вход со двора
Когда: 31 мая, 16:00
Что: Поэтический вечер Сергея Ануфриева
Где: Городской сад, галерея Art Odessa
Когда: 31 мая, 18:00
Что: Михаил Ксида «Маленький летний концерт»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 31 мая, 18:00
Что: Экскурсия в музей электротранспорта
Где: Алексеевская пл., 21 а, Депо
Когда: 1 июня, 11:00