Россия проводит геноцид против украинцев – комитет сената США (Обзор прессы)

Предлагаем вашему вниманию первые полосы мировых СМИ о последних событиях, связанных с войной россии против Украины.

Франция. «Le Monde» – «В Бахмуте позиционная война между украинцами и россиянами»

Войска из Москвы месяцами тщетно пытались завоевать эту территорию

Интервью с Алексеем Резниковым, министром обороны Украины

Польша. «Gazeta Wyborcza» — «СИМВОЛ МАРИУПОЛЯ»

Евгений Малолетка – лауреат премии им Кшиштофа Миллера за лучший фотоматериал 2022 года. Автор задокументировал драму Мариуполя. Фотография беременной женщины, которую эвакуировали из роддома, стала символом страданий украинского народа.

Лауреатом награды фонда Gazeta Wyborcza стал Енджей Новицки за решение проблемы беженцев.

США. «The Washington Post» — «Россия увольняет Гринер в обмен на ТОРГОВЦА ОРУЖИЕМ, но США не могут добиться освобождения ветерана морской пехоты»

В четверг Соединенные Штаты и Россия провели резонансный обмен пленными, обменяв осужденного российского торговца оружием на американскую баскетбольную звезду Бритни Гринер и прекратив месяцы напряженных переговоров между двумя странами, находящимися в опасном противостоянии из-за войны в Украине.

Гринер, двукратную медалистку Олимпийских игр, которую в феврале арестовали под Москвой за перевозку небольшого количества масла каннабиса, обменяли на Виктора Бута, «Торговца смертью», отбывавшего 25-летний срок в федеральной тюрьме за торговлю оружием и сговор с целью убийства. .

Обмен в четверг стал результатом невероятных совместных усилий во время интенсивного напряжения и взаимных обвинений между двумя крупнейшими ядерными государствами мира, демонстрируя возможность продолжения дипломатии, пока мир борется с ужасными жертвами конфликта в Украине.

Соглашение оставило под стражей в России еще одного американского заключенного, которого официальные лица США надеялись, но в конце концов не смогли, также освободить в обмен на Бута. Как и Гринер, американские чиновники считают ветерана морской пехоты США Пола Велана, отбывающего 16-летний срок по обвинению в шпионаже, неправомерно задержанным.

Обмен иллюстрирует, как Соединенные Штаты и Россия остаются способными к дипломатическим соглашениям, когда обе страны видят в этом необходимость, несмотря на конфликт между Вашингтоном и Москвой из-за войны в Украине и возглавляемой США кампании экономических санкций и политической изоляции, чтобы наказать Кремль за свою непровоцированную . Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что обмен не смягчит позицию США по действиям России в Украине. Соединенные Штаты являются крупнейшим поставщиком оружия для Киева.

«Это не изменит наших обязательств перед украинским народом, наших убеждений, что он способен бороться против российской агрессии, с которой он столкнулся, бороться за свою свободу, бороться за свою демократию», — сказала она.

С тех пор, как президент Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале, вскоре после ареста Гринер, связи США с Москвой достигли самого низкого уровня за десятилетия. Поскольку Россия сталкивается с очередными раундами карательных санкций, а оружие, предоставленное США, выводит ее солдат из Украины, Путин и его помощники неоднократно ссылались на способность России использовать свой ядерный арсенал, самый большой в мире, если оно будет сочтено нужным. Эта риторика заставила большую часть Европы нервничать, подчеркивая, насколько удручающими остаются перспективы мирного урегулирования путем переговоров.

Противостояние в Украине привело к прекращению других, не связанных между собой сфер американо-российского сотрудничества. Ранее, например, Москва отложила планируемые переговоры по контролю над ядерным оружием, ссылаясь на поддержку США правительства президента Украины Владимира Зеленского.

Освобождение Бута, бывшего военного переводчика, осужденного за продажу оружия колумбийским повстанцам и сговор с целью убийства американцев, может дать Путину толчок в тот момент, когда его война в Украине терпит большие неудачи. В прошлом месяце российские военные, страдая от больших потерь и плохого оснащения войск, были вынуждены выйти из стратегического украинского города Херсона.

«The Wall Street Journal» — В результате российских обстрелов на востоке Украины погибли по меньшей мере 10 человек, что стало самым большим нападением на мирных жителей за несколько последних недель, в то время как Путин заявил, что готовитсяо длительном конфликте.

«В пятницу США намерены ввести новые санкции против России и Китая, по словам официальных лиц, знакомых с ситуацией»

Канада. «The Globe and Mail» — «Россия уволила звезду баскетбола США в обмен на торговца оружием, известного как «Торговец смертью»

Россия уволила звезду WNBA Бриттни Гринер в четверг во время резонансного обмена пленными, США уволили печально известного российского торговца оружием Виктора Бута, они не смогли освободить другого американца, Пола Велана, который был заключен почти четыре года.

Соглашение, второе за восемь месяцев на фоне напряженности из-за вторжения России в Украину, обеспечило освобождение самых известных американцев, задержанных за границей, и достигло главной политической цели президента Джо Байдена. Но американские чиновники назвали это высокой ценой.

Филиппины. «Tempo» — «Журнал Time назвал Зеленского «Человеком года»»

В среду журнал Time назвал президента Владимира Зеленского, а также «дух Украины» человеком года 2022 года за сопротивление, которое страна против вторжения России.

Испания. «El País» — «Сергей Жадан, украинский трубадур на боевом задании»

Украинский писатель, музыкант и агитатор Сергей Жадан публикует «Дом сирот» — художественную литературу, построенную на фрагментах военной действительности, которую пережил автор.

Сергей Жадан (Старобельск, Украина, 48 лет) не останавливается. Как трубадур он ходит из одного места в другое, предлагая свое искусство в обмен на деньги и помощь украинской армии.

«El Periódico de España» — «Холодно и темно украинской зимой: Российские нападения ухудшают условия жизни»

Великобритания. «The Daily Telegraph» — «Предупреждение: запасы энергии сократятся из-за резкого похолодания»

«Перспектива отключения света, повлияющего на отопление и электроснабжение в жилищах пожилых людей, вызывает невероятное беспокойство»

Оператор электросети предупредил, что в эти выходные поставки будут ограничены, поскольку уровень снизится на фоне резкого похолодания.

Он может использовать расширенные действия для укрепления запасов. Среди них новая схема, согласно которой домохозяйства могут меньше тратить на электроэнергию, например, не пользуясь стиральной машиной.

Другим вариантом является запуск дополнительных электростанций, работающих на угле.

Благотворительные организации предупредили, что незащищенные пожилые люди «очень обеспокоены». Морган Вайн, руководитель отдела политики Independent Age, сказал: «Перспектива отключений электроэнергии, что повлияет на отопление и электроснабжение в жилищах пожилых людей этой зимой, вызывает невероятное беспокойство.

«Невозможность включить свет или достаточно согреться может поставить под угрозу здоровье многих пожилых людей, увеличивая вероятность травм и ухудшая состояние здоровья. Многие пожилые люди полагаются на оборудование, которое требует постоянного питания, имеют телефоны, подключенные к своим широкополосным маршрутизаторам, или используют свой телевизор или радио, чтобы оставаться на связи».

Из-за сокращения экспорта российского газа, что повлияло на поставки топлива для отопления и производства электроэнергии, растет обеспокоенность поставкой энергии. В ближайшие дни ожидается, что на поставки электроэнергии повлияют колебания уровня ветра и падение энергии с АЭС из-за закрытия реакторов в этом году.

«Financial Times» — «Турцию обвиняют в танкерах»

Западные официальные лица обвинили Анкару в хаосе с грузовыми перевозками сырой нефти в Черном море, заявив, что нет причин блокировать суда, поскольку их нефть происходит из Казахстана.

Греция. «ΑΥΓΗ» — «Оживление боевых действий на востоке Украины»

Киев говорыть о 93 тысячах погибших российских военных

Чехия. «Dnes» — «Государство избавляется от украинских беженцев»

Беженцы переезжают. Общежитиям, хостелам или центрам социального обслуживания вернут первоначальное назначение.

После того, как стало известно, что Палата депутатов хочет выселить украинских беженцев из своей базы отдыха в Гаррахове, поднялся шум.

Спикер палаты Маркета Пекарова Адамова назвала критику перемещения беженцев «бурей в стакане воды», но это решение подвергли критике многие оппозиционные политики, губернаторы и премьер-министр Петр Фиал. Он назвал это неудачным решением чиновников, которого «не должно быть». Область тогда позаботилась о переселенных украинцах – нашла им альтернативное жилье в другом коттедже неподалеку.

Теперь оказывается, что депутатский коттедж – не единственный государственный объект, откуда должны уезжать украинцы. Оказалось, что беженцам от войны постепенно придется покидать, например, заведения Министерства труда и социальных дел (MPSV).

Немецкая. «Deutsche Welle Russian Edition» — «Комитет Сената США признал действия России в Украине геноцидом»

Цель Путина – прекратить существование украинского народа, считает сенатор Джим Риш. Сенат призвал США и их союзников поддерживать Украину и расследовать военные преступления на территории этой страны.

Комитет по международным отношениям Сената США в среду, 7 декабря, принял резолюцию, признающую действия России против Украины геноцидом украинского народа. Документ осуждает РФ «за совершение актов геноцида против народа Украины» в ходе военного вторжения в эту страну, призывает США и их союзников продолжать поддержку правительства Украины и «проведение расследований, направленных на привлечение к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях».

«Своими действиями Путин достаточно четко продемонстрировал, что его цель – прекратить существование украинского народа. Я лично видел свидетельство его жестокости в Ирпене и других районах Киевской области», – заявил сенатор-республиканец Джим Риш, один из соавторов резолюции.

Другой соавтор, сенатор-демократ Бен Кардин, выразил мнение, что «преступления против украинского народа на протяжении всей незаконной и неспровоцированной войны Путина нарушают бесчисленные международные конвенции и могут быть охарактеризованы только как геноцид».

«Санкции в рамках «акта Магнитского»»

Резолюция предлагает президенту США Джо Байдену ввести санкции в рамках «акта Магнитского» против лиц, причастных к геноциду украинского народа.

Расследование возможных военных преступлений в Украине проводит Международный уголовный суд. Россия отрицает, что ее военнослужащие убивали мирных жителей Украины. Распространение информации об убийствах может угрожать России уголовным преследованием по статье о фейках против российской армии.

Ранее парламенты ряда стран в связи с российским военным вторжением в Украину объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом. Подобную резолюцию принял Европейский парламент. В Конгресс США уже неоднократно вносились подобные документы, но ни один из них еще не был принят.

«В США предъявлены обвинения о кремлевской политике из Украины»

Федеральный суд Бруклина в среду, 7 декабря, выдвинул прокремлевскому депутату Верховной рады Украины Андрею Деркачу обвинение в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против России путем покупки и содержания двух объектов недвижимости в калифорнийском Беверли-Хиллз.

В обвинительном акте говорится, что с 2013 года Деркач использовал зарубежные счета в Латвии и Швейцарии, принадлежащие компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, для покупки и обслуживания этой недвижимости.

«Поведение этого агента Кремля, попавшего под санкции за попытку навредить нашей демократии, показало, что он готов, желает и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей. США не будут безопасным убежищем, где преступники, олигархи или находящиеся люди под санкциями могут скрывать свои доходы, полученные нечестным путем, или влиять на наши выборы», — заявил представитель гособвинения.

Вмешательство в президентские выборы в США

Андрей Деркач сейчас скрывается от украинских органов правосудия. Он подвергся санкциям министерства финансов США в сентябре 2020 года, поскольку в течение более десяти лет, по мнению американских властей, был активным российским агентом влияния и пытался повлиять на результаты президентских выборов в США по заданию российских спецслужб. Демократы утверждают, что Деркач активно помогал сторонникам бывшего президента Дональда Трампасобирать компромат в президенты Джо Байдена.

Андрей Деркач ранее отрицал свою вину и заявлял, что его преследуют за разоблачение коррупции. В случае признания виновным ему грозит лишение свободы сроком до 30 лет. Параллельно американская прокуратура подала гражданский иск по конфискации двух квартир Деркача в кондоминиуме в Беверли-Хиллз и средств на связанных с ним двух банковских счетах.

55-летний Андрей Деркач уже более двух десятилетий является депутатом Верховной Рады Украины. В прошлом году Киев ввел против него свои санкции. В июне украинские спецслужбы сообщили, что Деркач создал сеть частных охранных компаний для поддержки введения российских военных в украинские города после начала вооруженной агрессии Москвы. Спецслужбы при этом сослались на показания помощника Деркача в Верховном совете, арестованного в самом начале войны.

Германия. «Frankfurter Allgemeine» — «Украинских пленных посетил Красный Крест»

Венесуэла. «El Nacional» — «Путин уйдет в Венесуэлу, если проиграет войну и власть в России»

После исключения Китая и Аргентины Каракас станет избранным местом для спасения жизни Владимира Путина, если он потерпит неудачу в Украине и упадет в

немилость.

План побега, неофициально названный Ноев ковчег, обнародовал Аббас Галлямов, бывший спичрайтер главы Кремля. По словам их источников, Москва разрабатывает экстренный план по возможному поражению в Украине, предусматривающий бегство Путина и его главных лидеров в Венесуэлу.

Португалия. «Diário de Coimbra» — «Вторжение в Украину: По электросети нанесено более 1000 российских ракетных ударов»

Нидерланды. «NRC Handelsblad» — «Репортаж из Николаева»

По словам солдата Дозорца, неистребимый украинский дух важнее оружия.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ