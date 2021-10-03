РОПиТ – «отец» ЧМП: как в Одессе открыли первое пароходство

В августе 2021 года исполнилось 165 лет с момента учреждения в Одессе крупнейшего коммерческого Русского общества пароходства и торговли — знаменитого РОПиТа, ставшего «отцом» нашего уже легендарного Черноморского морского пароходства (ЧМП).

«Отец» легендарного ЧМП

В 1856 году Парижским миром завершилась неудачная для Российской империи Крымская война. Среди горьких для великой державы потерь одной из наиболее тяжких оказалась утрата ею лидирующего положения в мировом хлебном экспорте. Пусть репутация Одесской хлебной биржи по-прежнему оставалась в коммерческом мире высока, но отечественный рынок зерновых в целом все более утрачивал роль самой изобильной житницы Европы. В ответ на вызовы времени 3 августа того же, 1856 года, император Александр II своим указом высочайше утвердил Устав вновь созданного пароходства.

Тайные цели «отцов» РОПиТа

Еще до заключения мира, в январе 1856 года, императору Александру II был представлен секретный доклад. В нем предлагалось тотчас после окончания войны учредить на Черном море акционерное общество с большим числом крупных пароходов. В случае необходимости правительство могло бы использовать этот флот для воинских перевозок или даже обратить в боевые суда.

Официально морское пароходное предприятие учреждалось правительством с целью «развития торговли Южного края посредством пароходного сообщения между отечественными и иностранными портами».

Заняться учреждением нового пароходного общества на Черном море поручено было капитану I ранга Н.А. Аркасу. В помощь себе Аркас пригласил успешного предпринимателя Н.А. Новосельского.

Становление пароходства в Одессе

В интересах большого дела РОПиТу было разрешено сроком на пять лет производить беспошлинную закупку судов за границей. Также пароходство приобрело на два миллиона рублей акций, а 300 его ведущих акционеров даже добились права на весьма значительный заем от казны сроком на 20 лет. Еще было решено выплачивать обществу ежегодное пособие на ремонт пароходов и ежегодную дотацию в виде помильной платы.

Правлению общества удалось сохранить за собою монопольное право на проведение всех транспортных перевозок по Черному морю и за его пределами.

В начале 1857 года Н.А. Аркас приобрел в Англии пять современных пароходов. Так, в Лейте были куплены: железный винтовой пароход Napoleon III, переименованный в «Юнону», с помещением для 96 пассажиров и такой же пароход Caledonia, переименованный в «Цереру». Оба парохода были 1855 года постройки, а в Одесский порт они прибыли уже 25 апреля 1857 года. Благодаря неустанным трудам Н.А. Аркаса и

Н.А. Новосельского 21 мая 1857 года все пять пароходов под флагом РОПиТа вышли в свои первые рейсы.

Первые капитаны и офицеры общества почти все были из военного флота, так как после Севастопольской кампании и гибели Черноморского флота многие моряки оставались не у дел и были зачислены в резерв.

На должность суперкаргов (смотрителей перевозимых грузов), ввиду требующейся от них особенной точности и добросовестности, были назначены первоначально также морские офицеры.

В соответствии с Уставом, страхование своих пароходов общество брало на собственный «страх и риск».

Перевозки грузов и пассажиров РОПиТ начало 21 мая 1857 года. В первый год своей деятельности общество имело пять пароходов, которые обслуживали три линии из Одессы в Николаев, Херсон и порты Кавказа, а также совершали перевозки по Азовскому морю и пробные рейсы из Одессы в порты Крыма и Средиземноморья.

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Вопреки мировому кризису

Но тут разразился мировой экономический кризис, который вскоре охватил все европейские биржи.Политические волнения, объявившаяся на севере Африки чумная эпидемия вызвали строгие карантинные предосторожности, стеснявшие пароходные сообщения. Все эти напасти повлекли за собою застой в торговле и банкротство многих торговых домов. Стоит ли удивляться, что год 1858 отличался трудностью в поисках морских грузов и падением фрахтов на 16 – 50%.

Да и начался тот год с суровой и продолжительной зимы, задержавшей открытие навигации, а его осенние месяцы отличились жестокими штормами.

Несмотря на столь неблагоприятные экономические условия, РОПиТ продолжало быстро развиваться. Число его пароходов к концу 1858 года увеличилось до 35.

Среди приобретенных обществом в 1858 году пароходов были несколько для того времени весьма крупных. Таковыми были «Одесса», построенная в 1857 году на верфи Пальмера в Ньюкестле, «Веста», «Буг» и «Днепр», купленные у фирмы Робинзон и Ко в Лондоне.

В том же, 1858 году, РОПиТ открыло морское сообщение с великобританскими портами, а также готовилось устроить судоходные линии с Триестом и Марселем. Первый пароход из Одессы на Лондон ушел в 1858-м, и скоро Одесское пароходство вышло в Средиземное море.

Британская линия оказалась выгодною ввиду вывоза в Англию украинской пшеницы, сала, шерсти и других традиционных для того времени экспортных товаров. В дополнение к принимаемым в Англии грузам в виде балласта брали на борт рельсы для Главного общества российских железных дорог.

Ведущая пароходная компания страны

Благодаря поддержке со стороны правительства, в первую очередь государственным субсидиям и займам, а также эффективному менеджменту, РОПиТ быстро добилось успехов, превратившись в одну из крупнейших судоходных компаний Причерноморья. Через два года после своего создания общество имело 35 пароходов английской и французской постройки, которые, совершая рейсы по 12 маршрутам, перевезли за 1858 год 123000 пассажиров и четыре миллиона пудов грузов, что позволило получить немалую прибыль.

К 1869 году РОПиТ совершало регулярные рейсы на 20 направлениях, в том числе на шести заграничных, включая Египет и Францию, располагая флотом из 63 пароходов и 38 барж. Общество стало ведущей судоходной компанией в торговле с Турцией, доставляя туда из России керосин, зерно, спирт, изделия из металлов, ткани и другие товары, везя в обратном направлении кофе, табак, изюм, орехи и различные экзотические товары. Также РОПиТ совершало рейсы между Керчью и Таманью. Помимо коммерческих грузов и пассажиров, суда РОПиТа перевозили правительственную почту и курьеров, войска, военные грузы, а также паломников в святые места Палестины.

На время деятельности пароходства, с 1856 по 1920 год, выпали и жестокие войны, и экономические кризисы, и эпоха смут, беспорядков и революций. Однако РОПиТ, преодолевая все мыслимые трудности и тяжкие испытания, тем самым накопило неоценимый опыт коммерческой деятельности.

Обращение к истории крупнейшей отечественной судоходной компании, к практике ее организации и деятельности представляется актуальным, пока еще живет надежда на возрождение ЧМП.

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