Романтический ужин: как отметить День влюбленных 14 февраля

Мы попытались измерить «градус» романтики в одесских ресторанах, кафе и барах проанализировав общую атмосферу, качество кухни, ценовую политику, транспортную доступность, наличие специальных предложений к празднику, и выбрали несколько самых оригинальных мест для отличного отдыха!

В преддверии самого романтичного дня в году – Дня влюбленных – каждый из нас особенно трепетно заботится обо всех деталях предстоящего праздника. Так, чтобы выразить всю гамму чувств дорогому человеку, сделать праздничный вечер таким, который останется в памяти двух близких людей надолго. В этом году одесские рестораны предлагают гостям массу возможностей «свить райское гнездышко» на вечер для влюбленных – за романтическим ужином при свечах, под красивую музыку и за бокалом хорошего вина.

1. ДЯДЮШКА ЧАО: азиатская кухня под звуки волн

Что может быть лучше, чем романтический ужин в ресторане у моря? Ресторан «Дядюшка ЧАО» предлагает вкуснейшие блюда паназиатской кухни в сочетании с интересными винами, дарит романтическое настроение и сладкие комплименты всем гостям.

Стильный и уютный ресторанчик у самого моря, в интерьере которого дизайнеры постарались подчеркнуть красоту философии, культуры и природы Азии, передать ее настроение через фрески, мозаику, «парящие» светильники и декор. Здесь можно провести романтический ужин, прогуляться по набережной и подышать свежим морским воздухом, а после ― остановиться на отдых в небольшой и уютной гостинице.

Где найти, часы работы : пляж «Ланжерон», с 12.00 до 23.00

: пляж «Ланжерон», с 12.00 до 23.00 Телефоны для бронирования столиков : 094 955 00 33, (048) 702 70 33.

: 094 955 00 33, (048) 702 70 33. Кухня : паназиатская кухня.

: паназиатская кухня. Средняя стоимость ужина для двоих : в пределах 1000 гривен.

: в пределах 1000 гривен. Зоны отдыха, интерьер : два зала ресторана, оформленных в азиатском стиле, гостиница.

: два зала ресторана, оформленных в азиатском стиле, гостиница. Транспортная доступность : пляж «Ланжерон» в районе желтого камня. Своя парковка.

: пляж «Ланжерон» в районе желтого камня. Своя парковка. Развлекательная программа : романтическая музыка.

: романтическая музыка. Страница в интернете: Facebook

Ресторан подготовил специальное предложение ко Дню влюбленных ― три варианта романтического ужина стоимостью 1000 гривен каждый.

Сет №1 – «Утка на азиатский манер», бутылка вина «Sauvignon Chenin blanc» или «Pinotage Rose».

Сет №2 – роллы «Инь-Янь» и бутылка вина «Disperato».

Сет №3 – Дзен-салат с креветками и манго, Тар-тар с гребешком и лососем, закуска «Привет из Бирмы» и два бокала вина «Sauvignon blanc».

2. NEMO Hotel Resort & SPA: два варианта идеального ужина для влюбленных

В самый романтичный день в году, 14 февраля, сразу несколько локаций NEMO Hotel Resort & SPA подготовили для одесситов роскошную программу.

Ресторан «Дельфин» отеля NEMO Hotel Resort & SPA с видом на море, сам по себе – идеальное место для свиданий. А в этот вечер здесь обещают особую атмосферу и развлекательную программу – с ведущим, конкурсами и ценными подарками. Всех гостей ждет романтический сюрприз – Ночное шоу «Love»!

В меню – блюда японской и европейской кухни, разнообразие рыбы, морепродуктов, WOK, холодных и горячих закусок, деликатесные основные блюда от шеф-повара, более тридцати модных коктейлей, около ста видов вин со всех уголков мира.

Идеальный романтический вечер можно продолжить в бассейно-банном комплексе отеля: поплавать в крытом бассейне с морской водой, отдохнуть в релакс-зоне с массажными креслами, расслабиться в джакузи или, наоборот, – добавить остроты вечеру, попарившись в саунах комплекса. Главное – всюду успеть, ведь время при таком разнообразии отдыха пролетит незаметно.

Еще одна локация NEMO Hotel Resort & SPA предлагает гостям свой вариант клубного вечера – «SAINT VALENTINE’S PARTY» в стильном кафе с панорамным видом на морской залив «NAUTILUS LOUNGE CAFE». Старт в 19.00. Хорошее настроение создаст профессиональный DJ. Гостей ждет разнообразие авторский коктейлей, большой выбор кальянов, в меню – суши, WOK, блюда на мангале, салаты и многое другое.

Вид на звездное небо и ночное море через широкие панорамные окна, минималистический интерьер в стиле лофт добавят этому вечеру романтики.

Где найти, часы работы : пляж «Ланжерон», 25, вход со стороны площади Фонтанов, круглосуточно.

: пляж «Ланжерон», 25, вход со стороны площади Фонтанов, круглосуточно. Телефон для бронирования столиков : ресторан «Дельфин»: (048) 705-70-87, «NAUTILUS LOUNGE CAFE»: (048) 705 70 45.

: ресторан «Дельфин»: (048) 705-70-87, «NAUTILUS LOUNGE CAFE»: (048) 705 70 45. Кухня : европейская и японская кухни.

: европейская и японская кухни. Стоимость романтической программы : ресторан «Дельфин» – 2500 грн/чел., (при оплате с 1 по 14 февраля), для детей – скидка 50%, «NAUTILUS LOUNGE CAFE» – депозит для вечеринки 1000 грн/чел., стоимость среднего суши-сета и два бокала вина в подарок – 468 грн.

: ресторан «Дельфин» – 2500 грн/чел., (при оплате с 1 по 14 февраля), для детей – скидка 50%, «NAUTILUS LOUNGE CAFE» – депозит для вечеринки 1000 грн/чел., стоимость среднего суши-сета и два бокала вина в подарок – 468 грн. Зоны отдыха, интерьер : атмосферное место с панорамным видом на море для тех, кто ценит комфорт.

: атмосферное место с панорамным видом на море для тех, кто ценит комфорт. Транспортная доступность : на берегу моря, наличие парковки.

: на берегу моря, наличие парковки. Развлекательная программа : специальная программа ко Дню влюбленных

: специальная программа ко Дню влюбленных Страница в интернете: https://odessa.nemohotels.com/restorany/delfin/ https://odessa.nemohotels.com/restorany/nautilus-lounge-cafe/ Facebook

3. МEХАНА – романтика солнечной Болгарии!

Болгарская кухня знаменита множеством приправ и пикантным вкусом. Она соединила в себе лучшее Европы и Азии: здесь есть блюда на углях, как в турецкой кухне, блюда, запеченные в глиняной посуде, что характерно грекам. Микс славянских блюд из овощей и круп, исключительно вкусные морепродукты.

Ресторан «Механа» специализируется на аутентичной домашней болгарской кухне. Гости обязательно оценят фирменные блюда ресторана: молодого ягненка в печи со специями, запеченный перец или баклажаны по традиционному болгарскому рецепту, шоколадный фондан по авторскому рецепту на десерт. Приятно удивят отличные чайная и винная карты. Здесь можно попробовать также традиционную болгарскую ракию. «Механа» предлагает своим гостям большой выбор десертов.

Кстати, в «Механе» можно не только поужинать в непринужденной атмосфере с любимым человеком или в кругу семьи. Залы ресторана рассчитаны на 10-50 гостей и идеально подойдут также и для больших и шумных компаний.

Где найти, часы работы : Старобазарный сквер, 1А/1, пн.-сб. с 09:00 до 00:00, вс. с 12:00 до 00:00

: Старобазарный сквер, 1А/1, пн.-сб. с 09:00 до 00:00, вс. с 12:00 до 00:00 Телефон для бронирования столиков : (048) 788-80-66.

: (048) 788-80-66. Кухня : аутентичная домашняя болгарская кухня. Можно удивить гостей – по предзаказу прямо на ваших глазах повара приготовят ягненка!

: аутентичная домашняя болгарская кухня. Можно удивить гостей – по предзаказу прямо на ваших глазах повара приготовят ягненка! Средняя стоимость ужина для двоих : 500-600 грн.

: 500-600 грн. Зоны отдыха, интерьер : зал для романтического ужина с настоящим камином, просторные залы для больших праздников и танцев, зал с панорамным остеклением. Есть зал для курящих с вертелом в центре. Интерьер в традиционном болгарском стиле – скатерти с национальными орнаментами, предметы быта, картины и люстры с подсвечниками.

: зал для романтического ужина с настоящим камином, просторные залы для больших праздников и танцев, зал с панорамным остеклением. Есть зал для курящих с вертелом в центре. Интерьер в традиционном болгарском стиле – скатерти с национальными орнаментами, предметы быта, картины и люстры с подсвечниками. Транспортная доступность : в уютном сквере в самом сердце Старой Одессы, удобная транспортная развязка.

: в уютном сквере в самом сердце Старой Одессы, удобная транспортная развязка. Развлекательная программа : живая музыка.

: живая музыка. Страница в интернете: mehana.od.ua Facebook и Инстаграмм

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