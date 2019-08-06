Ришельевский лицей: традиции лидерства

«Школа будущего». Именно такое определение часто можно встретить в прессе, когда речь идет об Одесском Ришельевском лицее. Это действительно одна из лучших школ Украины. И – одна из самых инновационных, креативных, качественных.

Учебный год, который начнется уже совсем скоро, будет особенным для Ришельевского лицея. Осенью учебное заведение отметит 30-летие возобновления своей работы.

Юбилей – повод для того, чтобы поговорить о достижениях в период новейшей истории Ришельевского лицея. А также – и о проблемах, вопреки которым учебному заведению удается сохранять статус лидера среднего образования Одессы.

Созданный в 1817 году, Ришельевский лицей закрытого типа в первые 20 лет своего существования был заведением среднего образования. Но в 1837 году Устав лицея был изменен. Он стал отдельной самостоятельной образовательной единицей, близкой по статусу к высшему учебному заведению. А в 1864 на базе лицея был создан Новороссийский университет. Таким образом, Ришельевский лицей стал «прародителем» современного Одесского национального университета имени И.Мечникова,

Рестарт истории собственно Ришельевского лицея состоялся в 1989 году. Именно тогда было создано коммунальное заведение «Ришельевский лицей». Лицей находится в ведении Департамента образования Одесской областной государственной администрации.

Сегодня лицей обучает учеников 7-11 классов, давая углубленные знания по профильным направлениям «математика и информатика», «физика», «химия и биология», «информационно-коммуникационные технологии». Иными словами, специализация Ришельевского лицея – науки, определяющие прогресс современной цивилизации.

Кстати, профильное направление «информационно-коммуникационные технологии» открыто недавно – с 2018-2019 учебного года. Старшеклассники, осваивающие информационные технологии, кроме прочего, имеют возможность стажироваться в ведущих IT-компаниях Одессы.

О качестве учебно-педагогического процесса в лицее свидетельствуют объективные показатели. Так, по итогам ВНО за 2018 год Ришельевский лицей вошел в топ-50 школ Украины и занял первое место по среднему баллу ВНО в Одессе. При этом 100% учеников лицея успешно прошли тестирование. В ближайшее время будут опубликованы данные по результатам ВНО-2019. И, с большой вероятностью, Ришельевский лицей сохранит лидерские позиции. Как в городе, так и в стране.

Ученики лицея с 1991 по 2018 гг. 21 раз становились победителями и призерами международных олимпиад. 272 раза победы и призовые места «ришельевцы» получали на всеукраинских олимпиадах, 1277 – на областных. Кроме того, ученики лицея 8 раз входили в число призеров международных интеллектуальных соревнований и 56 – всеукраинских.

Высокий уровень учебного процесса в лицее обусловлен тем, что руководству удалось создать сильный преподавательский коллектив. Детей обучают 8 заслуженных учителей Украины, 9 кандидатов наук, 23 отличника образования Украины. Но, независимо от регалий, каждый учитель Ришельевского лицея – сильный педагог, умеющий раскрыть лучшие качества своих учеников.

Важно также, что в разработке программ обучения в лицее берут непосредственное участие преподаватели Одесского национального университета. Это позволяет обеспечить максимально качественную подготовку учеников к учебе в этом вузе или в других университетах Украины.

Кроме того, в лицее удалось найти эффективный баланс между отечественными традициями образования в области фундаментальных наук и современными прогрессивными мировыми подходами к педагогическому процессу.

Ришельевский лицей – это не только учеба. В лицее работает более 20 кружков по всем направлениям учебной, научной, культурно-массовой и спортивной работы. А мероприятия, приуроченные памятным датам в истории лицея и Одессы, дни открытых дверей, выпускные балы проходят на высочайшем уровне.

Но главное, все же, – уровень и качество образования. Ришельевский лицей стремится быть лидером не только по объективным показателям знаний, которые получают его ученики, но и по внедрению новейших методик в образовательной отрасли.

Лицей стал одним из первых заведений среднего образования в Украине, в котором реализуется проект STEM-образования. На базе Ришельевского лицея работает «Центр STEM-образования Одесской области». Использование научно-исследовательских, междисциплинарных подходов в ученом процессе дает возможность подготовить учеников к динамичной природе современного мира.

Еще одним современным направлением, которое активно развивают сегодня в Ришельевском лицее, стало онлайн-образование. В рамках всеукраинского эксперимента, лицей активно внедряет дистанционное обучение на базе мировых и отечественных сетевых платформ.

Центр дистанционного обучения был создан в 2016 году. Сегодня курсы учителей лицея, выложенные на YouTube-канале, имеют несколько десятков миллионов просмотров. Таким образом, преподаватели лицея делают доступным качественное образование практически для всех желающих.

«Учитель 8 миллионов учеников», – так назвали в одном из СМИ педагога лицея, Павла Андреевича Виктора. На YouTube-канал этого учителя физики подписано более 130 тыс. учеников. Уроки Павла Андреевича посмотрело 8 миллионов пользователей. И это – только один из примеров успешного использования педагогами лицея современных информационных возможностей.

Но реализация направления онлайн-образования не настолько проста, как может показаться на первый взгляд. Уроки записываются на качественное оборудование, в специально оборудованных студиях. Но какой ценой удалось этого добиться – остается «за кадром» качественных образовательных видео.

Нормативная база онлайн-образования пока далека от оптимального состояния. Лицей (как, впрочем, и другие школы) не может взять в штат оператора, программиста, режиссера, монтажера, администратора онлайн-страниц. По словам директора Ришельевского лицея Валерия Колебошина, из ситуации приходится выходить за счет компромиссов. Например – путем приглашения нужных специалистов на должности… методистов.

Существенную помощь в продвижении современных методик образования лицею оказывают также родительский комитет и попечительский совет. Сотрудничество администрации и педагогов с активными родителями, их партнерство с общественностью позволяют решить значительную часть проблем.

Причем проблемы эти зачастую имеют отношение больше к материально-технической базе, чем к образовательному процессу. Ришельевский лицей базируется в историческом здании средины ХIХ столетия. Здание было построено для учебных потребностей. Сначала в нем располагалось коммерческое училище Фейга. А непосредственным предшественником Ришельевского лицея была Одесская средняя школа №36.

Исторический статус здания накладывает определенные обязательства в вопросах реставрации. Ремонт такого здания требует значительно больше средств и высокого уровня выполнения работ. К тому же, здание, хоть и использовалось почти всегда для организации учебного процесса, не полностью отвечает современным требованиям и нормативным документам.

Педагогическому коллективу, попечительскому совету, родителям и детям приходится решать достаточно сложные бытовые проблемы. Тем не менее, благодаря неравнодушию руководства, педагогического коллектива и активных граждан, проблемы удается преодолевать. Так, в лицее создана качественная система безопасности. Попасть на его территорию постороннему человеку практически невозможно. Вопреки неприспособленности здания, в лицее создано несколько современных компьютерных классов. Административные и вспомагательные подразделения частично «выведены» на арендуемые площади. Это – дополнительные затраты для лицея. Но руководство и родители идут на это. Для них главное – обеспечить комфортные условия для обучения детей.

Такой подход дает позитивные результаты в обучении. Но – создает значительные проблемы для инфраструктурного развития Ришельевского лицея и увеличения количества учеников. Так, амбиционные планы по созданию 5-х и 6-х классов структуре лицея требуют решения вопроса о дополнительных помещениях для учебного заведения. В этом вопросе администрация столкнулась с достаточно сложной дилеммой. С одной стороны, уже очевидно, что начинать профессионально ориентированное образование можно и нужно раньше, чем с 7-го класса. С другой – в поиске дополнительной учебной базы администрация наталкивается на целый ряд объективных и субъективных препятствий.

Будучи ведущим учебным заведением города, Ришельевский лицей, тем не менее, не имеет эксклюзивных условий финансирования. Государство, конечно, выделяет средства, достаточные для того, чтобы обеспечить учебно-воспитательный процесс. Не является секретом и то, что, как и в других школах, важной составляющей финансирования учебного заведения являются благотворительные родительские взносы. А благодаря усилиям попечительского совета, удается привлекать средства от одесского бизнеса и благотворительных организаций.

Но – это те деньги, благодаря которым можно поддерживать в хорошем состоянии классные комнаты или внутренние пространства лицея. Капитальный ремонт фасада за эти средства не проведешь. Да еще и с учетом того, что в ходе ремонта следует сохранить исторический облик здания.

Впрочем, работа ведется и в этом направлении. Совместными усилиями областной власти, руководства лицея, родительской общественности данная проблема будет решена.

Два года назад исполнилось 200 лет со дня создания Ришельевского лицея. В этом году – 30-летний юбилей возобновления деятельности учебного заведения.

Праздничные мероприятия по этим поводам, конечно, нужны и важны. Но главное – не это. Ришельевский лицей – одна из лучших школ нашей страны. Учиться в лицее – мечта одаренных детей Одессы и области.

Благодаря усилиям небезразличных людей, настоящих патриотов города и своего дела, Ришельевский лицей сохраняет лидерские позиции, доказывая, что качественное образование возможно даже в условиях, когда приходится преодолевать многочисленные трудности.

Созданный в ХIХ веке, лицей опережал стандарты образования своей эпохи. Так были заложены традиции лидерства «ришельевцев» в образовательной отрасли.

Сегодня требования к качеству образования растут по экспоненте. В Ришельевском лицее хорошо понимают, что это значит. Потому и соответствуют вызовам современного мира, сохраняя вековые традиции лидерства.