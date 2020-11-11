Reserved: фирменный стиль за доступную цену

Бренд Reserved принадлежит польскому концерну LPP Group, выпускает модную одежду в городском стиле для женщин, мужчин и детей. Также в ассортименте продукции есть верхняя одежда, обувь, нижнее белье и различные аксессуары.

От А до Я: история, развитие, факты

Бренд был основан в 1991 году поляками Ержи Любянцом и Мареком Пехоцки. Предприятие назвали незатейливо – “Мистраль”. Основатели занимались коммерческой перепродажей азиатских футболок, но вынашивали большие планы, которым суждено было осуществиться.

С годами компания была переименована в LPP, а Марек и Ержи задумались над разработкой и выпуском собственной линейки одежды. В 2000 году основатели наконец-то открыли свой первый магазин Reserved и представили одежду:

повседневного стиля;

casual;

модную молодежную;

нарядную.

Успех марки было трудно переоценить – продукция продавалась огромными партиями. Уже в первые два года были открыты 25 магазинов бренда, а за последующие 5 лет их число увеличилось на треть. Вскоре фирменные бутики были открыты во многих странах мира, и их число с каждым последующим годом увеличивалось.

Интересно, что Reserved пропагандирует разумное потребление ресурсов планеты, выступает ярым борцом за экологию. Потому вышла новая линейка одежды Reserved Premium. Все материалы для ее пошива были получены от переработки вторичного сырья, быстро распадаются в природе и совершенно безопасны для человека и окружающей среды. Коллекция «Премиум» быстро стала популярной, особенно среди молодежи и поколения постарше.

Реклама со звездами и изюминки коллекций от Reserved

Успех компании был гарантирован по всему миру уже после первого контракта со знаменитой моделью Сашей Пивоваровой. Фотосессия для новой коллекции проводилась в Париже. Дальше лицом Reserved стала красавица из Великобритании Кара Делевинь. Наряды повторяли моду 70-х годов прошлого столетия.

Рождественскую выдающуюся коллекцию 2017 года украсила знаменитая Ирина Шейк в нарядах по трендам 1980-х годов. А вот в 2018 году в рекламе приняла участие блистательная Синди Кроуфорд.

Чем радует одежда бренда Reserved модников в 2020 году? Лицом бренда стала жаркая красавица Кендалл Дженнер. Еще тем, что здесь без труда можно собрать total look! Наряды для повседневного использования и пополнения базового гардероба, платья для особых случаев, романтические образы для свиданий, вечеринок. При этом стоимость брендовой одежды доступна, а в период распродаж может быть очень низкой.