Того Привоза, который все знают – открытые торговые ряды с овощами и фруктами, – скорее всего, скоро не будет. Собственники рынка хотят продолжить его реконструкцию. Еще в марте 2019 года управление архитектуры горсовета выдало собственникам Привоза соответствующие условия и ограничения. В планах – снести рыбные ряды, а на половине территории построить крытый корпус с подземным паркингом.

Вполне возможно, что это будет аналог торгового центра, где на первом этаже будут фрукты-овощи, а на втором – магазины. Под зданием планируется организовать паркинг на 207 автомобилей с тремя заездами: два в Новощепном ряду и еще один на улице Привозной.

Согласно плану, снесут не только рыбные ряды, но и стоящие около них павильоны. На их месте возведут новый рыбный корпус. Общая площадь, на которой проведут реконструкцию, – более 12 тысяч квадратных метров, из них площадь застройки – 11 тысяч квадратных метров. Высота нового корпуса не должна превышать шести метров.

Стилистика будущего корпуса, по данным градусловий, должна быть приемлемой для центрального исторического ареала Одессы. Такие же требования надлежит выполнить при благоустройстве прилегающей территории, то есть при установке оград, скамеек, урн и фонарей.

О сроках начала реконструкции пока информации нет. Между выдачей градусловий и началом работ могут пройти годы. Сейчас со стороны улицы Новощепной ряд (бывшая Эстонская) ведется реконструкция, что затрудняет новое строительство. По всей видимости, собственники Привоза ждут окончания ремонта, чтобы начать воплощать в жизнь свои планы.

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