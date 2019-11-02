fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Разумный потребитель: о сроках оплаты коммунальных услуг и подачи данных счетчиков

Разумный потребитель: о сроках оплаты коммунальных услуг и подачи данных счетчиков

С 1 мая этого года вступили в силу отдельные нормы Закона «О жилищно-коммунальных услугах», который был принят еще в 2017 году. В частности, была введена пеня в случае несвоевременной оплаты услуг. В связи с этим коммунальные предприятия напоминают о своевременной оплате счетов, а также – о своевременной подаче показаний приборов учета. Ведь если потребители не подают показания счетчиков вовремя, им выставляют счета по нормам потребления, а это совсем другие суммы. Когда и как подавать показания приборов учета? И до какого числа необходимо оплачивать коммунальные услуги, чтобы не платить пеню?

Водоснабжение

Сроки подачи показаний водомеров: ежемесячно до 28 числа.

Данные в «Инфоксводоканал» можно передавать следующими способами:

1.     Через специальные почтовые ящики, установленные в каждом абонотделе.

2.     В личном кабинете (раздел «Передача показаний водомеров») на сайте: infoxvod.com.ua.

3.     По телефонам (в круглосуточном режиме):

·       Киевский район: (048) 705-47-06, (048) 705-47-07;

·       Малиновский район: (048) 705-56-67, (048) 705-56-68;

·       Приморский район: (048) 705-43-92, (048) 705-43-93;

·       Суворовский район: (048) 705-46-84, (048) 705-46-85;

·       Для жителей частного сектора (участки 1 и 2): (048) 705-55-36;

·       Для абонентов области: (048) 705-55-37.

Электроэнергия

Сроки подачи показаний приборов учета электроэнергии: ежемесячно до 4 числа.

Данные в «Одессаоблэнерго» можно передавать такими способами:

1.     Через личный кабинет на сайте «Одессаоблэнерго»: oblenergo.odessa.ua.

2.     Через мобильное приложение «Line of Light».

3.     По телефонам колл-центра:

·       (048) 752-90-90,  (048) 705-90-90 (бесплатно со стационарных телефонов);

·       (095) 750-90-90, (068) 750-90-90 (по тарифам мобильного оператора).

4.     По электронной почте: call-center@oblenergo.odessa.ua.

Газоснабжение

Сроки подачи показаний газового счетчика: с 1-го по 5-е число каждого месяца.

Передавать данные приборов учета в «Одессагаз» можно несколькими способами:

1.     В личном кабинете на сайте: gasolina-online.com.

2.     В рабочее время по телефону: (048) 705-39-09 (бесплатно со стационарных телефонов).

3.     Круглосуточно по телефонам: (048) 796-46-40, (048) 796-42-70, (048) 737-37-74 (бесплатно со стационарных телефонов).

4.     На Viber: (050) 390-31-04 необходимо отправить фото счетчика, под фотографией обязательно указать номер личного счета и дату снятия показаний.

5.     Передать СМС-сообщение на номер: 2425. Стоимость СМС составляет 1 гривну.

Формат сообщения должен быть таким:

·       gaz (пробел) номер лицевого счета (пробел) показания счетчика;

·       газ (пробел) номер лицевого счета (пробел) показания счетчика.

Например: gaz 200000000 005434, где «200000000» — номер лицевого счета, а «005434» — показания счетчика на первое число месяца.

Успейте оплатить

Согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах» №2189-VIII от 9 ноября 2017 года (в редакции от 9.06.2018 г.), оплата за потребленные коммунальные услуги должна быть внесена до 20-го числа каждого месяца. Так, за октябрь мы должны оплатить услуги ЖКХ не позднее 20 ноября. Пеню пока не взимают, но напоминают: за задержку оплаты предусмотрена пеня по 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

Если государство задержало выплату субсидий или работодатель не платит зарплату и это удалось доказать – пеню начислять не будут.

Внимание! Поменялись расчетные счета

В связи с реформированием системы банковских услуг, в Украине введен международный номер банковского счета. В связи с этим расчетные счета всех поставщиков коммунальных услуг изменились. В ноябре потребители получат квитанции уже с новыми расчетными счетами. При этом старые расчетные счета поставщиков услуг ЖКХ банки автоматически заблокируют.

Фото: images.aif.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить