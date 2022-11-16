Ракетный удар по Польше: что об этом написала британская пресса

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Подавляющее большинство из первых полос газет Великобритании в среду посвящены взрывам в Польше, в результате которых погибли два человека. Они отмечают угрозу эскалации войны в Украине в связи с ракетным ударом по Польше.

«The Metro» — «Российские ракеты поразили Польшу, а Кремль наносит авиаудары по Украине». Газеты отмечает, что польские власти проводят срочное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить возможное нападение России на члена НАТО. Газета отмечает, что российский ракетный обстрел Украины был одним из самых масштабных за всю войну. Цели включали Львов, который находится всего в 43 мили от польской границы.

«The Daily Telegraph» – «Русская ракета нанесла удар по Польше». Российские ракеты убили двоих в Польше. В случае подтверждения инцидент станет первым ударом по территории НАТО после вторжения в Украину в феврале и есть предупреждение о «серьезной эскалации». Daily Telegraph также опубликовал снимок с места взрыва: рядом с большой воронкой лежит перевернутая сельскохозяйственная машина недалеко от польского села Пшеводов. Хотя Украина не является членом НАТО, ее президент Владимир Зеленский заявил, что смертоносное нападение на Польшу, члена НАТО, является нападением на всех нас. Газета сообщает, что вчера вечером премьер-министр Польши провел переговоры со своим комитетом по безопасности после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

«i» – «Война Путина перекинулась на Польшу». Существует множество предположений о том, были ракетные удары умышленными или нет, и Польша проявляет осторожность в формулировках, которые она использует для описания взрыва.

«The Guardian» — «Россия обстреливает Украину – заявления о попадании ракет в Польшу»

Правительство Польши провело экстренное совещание после того, как двое погибли в деревне в трех милях от границы.

Зеленский призвал лидеров G20 помочь покончить с войной после того, как 7 миллионов домов остались без света

Вчера Россия атаковала Украину примерно 100 ракетами, оставив без света

7 миллионов домов несколько заблудших ракет упали в соседнюю Польшу.

Нападение, которое также лишило электричества Молдовы, произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров G20 на встрече на Бали помочь прекратить войну.

«The Times» — «В смертельном ударе виноваты россияне» — заглавие, предупреждающее, что то, что могло быть военной ошибкой, рискует втянуть НАТО в конфликт. Газета сообщает о теории о том, что за ракетным ударом со смертельным исходом у границы Польши с Украиной может стоять Россия. США и другие международные государства заявили, что проводят расследование, но еще не положили вину, тогда как Украина исключила возможность того, что удар мог быть нанесен одним из ее зенитно-ракетных комплексов.

«The Daily Express» — «Российские ракеты убили двоих в Польше»

«The Daily Mirror » — «Русские бомбы попали в Польшу». И не скрывая эмоций в словах, называет вторжение Владимира Путина в Украину «войной тирана». Помимо взрывов в Польше, Mirror сообщает, что во вторник по Украине было выпущено около 100 ракет.

«Daily Star» — «ПУТИН БОМБИТ НАТО»

«SUN» — «VLAD бьет ракетами по Польше»

«The Independent» — «Россия обвиняется в ракетном ударе по стране НАТО»

Взрыв в Польше у границы с Украиной унес жизни двух человек.

Владимир Зеленский заявил, что вчера российские ракеты попали в Польшу, что стало «значительной эскалацией» конфликта, поскольку десятки ракетных ударов повлекли за собой новые разрушения по всей Украине. Западные официальные лица расследуют взрывы в зерновом составе в Пшеводове, Люблин, на юго-востоке страны НАТО, в результате которых погибли два человека. В Пентагоне заявили, что не располагают информацией, подтверждающей сообщение о причастности России.

«The Scotsman» — «Российские ракеты» убили двух человек в члене НАТО – Польше»

Опасения эскалации войны после сообщений о падении ракет в приграничной деревне

Кремль отрицает удар, поскольку бомбардировки приводят к отключению света по всей Украине

Украина обвинила Россию в ракетном ударе, в результате которого погибли два человека в члене НАТО — Польше, что вызвало опасения эскалации конфликта. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание по национальной безопасности. Кремль свою ответственность отрицает.

«Daily record» — «Путин бомбит Польшу»

«FT» — «Совещание по безопасности в Польше после гибели двух человек возле Украины»

Вчера вечером Варшава созвала экстренное совещание по вопросам безопасности после того, как, как сообщается, два человека были убиты в результате ракетного удара в сельской местности недалеко от Украины.

Подготовил Сергей Чернявский