Жители Балтской громады вышли на толоку и приглашают к ним присоедениться

В селах Балтской громады начали двухмесячник по благоустройству и наведению порядка. И уже есть первые результаты. Жители хотят, чтобы, вопреки войне, их поселки были чистыми и опрятными.

Жители села Новополь на Балтщине откликнулись дружеским трудом на призыв Балтского городского головы о проведении двухмесячника по благоустройству и наведения надлежащего санитарного порядка на территории городской территориальной громады.

Первыми вышли работники сельского Дома культуры, библиотеки, старостата. Благодаря их стараниям сразу посветлели скверы, стали привлекательными детские площадки, ликвидированы стихийные свалки. Приобретают нарядный вид дерева, обочины путей и заборы.

– Начато весеннее благоустройство нашего села с любовью к матери Украины и с верой в Победу, – говорят альтруисты и призывают всех выходить на толоку.