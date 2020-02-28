Проверено на себе. Почему я не лечил глаза в Одессе?

Два года назад узнал, что можно вернуть мое потерянное зрение. В детстве получил травму глаза, и смотрел на мир словно через кусок толстого полиэтилена. Все вокруг мутное и нечеткое: лиц не разобрать, видно только силуэты. Всему виной помутнение хрусталика, которое называется катарактой. Жить с этим заболеванием мне не сложно, ведь второй глаз видит на сто процентов. Я настолько привык к своей катаракте, что захотел получить права и записался в автошколу. Но окулист из медкомиссии отрицательно покачала головой и велела принести точный диагноз от специалистов института Филатова. Вот тут то и началось…

Визит первый

В Институте глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова я никогда не был и ничего о нем не знал. После хождения по корпусам и кабинетам, меня направили на осмотр в отделение травмы. Хирург посмотрела на мой глаз через прибор, полистала карточку и сказала:

– Не понимаю, чего вы ждете. Почему до сих пор не сделали операцию? Поставьте себе искусственный хрусталик и наслаждайтесь жизнью.

Мне выдали медицинское заключение с диагнозом, и водительская медкомиссия допустила к управлению автомобилем. Я закончил автошколу, получил права, стал ездить на машине. Но мысль об операции уже не отпускала: два года ждал удобного случая, когда появятся деньги и свободное время. В институте Филатова предупредили, что конкретную цену хрусталика скажут только после обследования и специальных расчетов. Она будет в диапазоне от 15 до 35 тысяч гривен. И вот, наконец, в декабре прошлого года, все было готово — я пошел в институт Филатова.

Особенности национального меценатства

Очередь в диагностический комплекс двигалась медленно, прождал около двух часов. Я заметил, что люди доставали купюры по пятьдесят и сто гривен, но никто не знал, сколько стоит диагностика. В кабинете сидела женщина лет сорока пяти, которая протянула мне медицинскую карточку и сразу перешла к главному.

– Пятьдесят гривен. Для развития фонда имени Филатова, – уставшим голосом сказала она.

Система оплаты в поликлинике института сложная — непонятно, где платные услуги, а где благотворительность. Например, в кабинете фосфен-диагностики и измерения поля зрения сама процедура бесплатная, но там просят помочь фонду деньгами. Ультразвуковая эхография стоит 250 гривен, про благотворительность врач не спрашивает. За компьютерное исследование роговицы взяли 100 гривен. Цены нигде не указаны, чеков или квитанций никто не предлагал.

Также мне выдали с список анализов, необходимых для госпитализации. По словам врача, в главном корпусе института есть своя лаборатория и все нужные специалисты. Когда результаты анализов будут готовы, можно подбирать хрусталик вместе с хирургом.

Флюорографию и кардиограмму в институте не делают, но в трех кварталах — на Семинарской, есть студенческая поликлиника. Там снимок легких и сердца стоят по 30 гривен. Кровь и анализы в баночках решил, по совету врача, сдать в главном корпусе. Пришел к восьми утра, и, когда подошла моя очередь, оказалось, что нужны направление и оплаченная квитанция. Касса банка на первом этаже работала с девяти утра и еще не открылась, поэтому заплатил 250 гривен в самом кабинете. Где берут направление с указанием стоимости анализов, мне никто не сказал. Прием у стоматолога и терапевта прошел быстро, денег они не просили.

Консультация на скорую руку

Хирург попросила зайти к ней в отделение, чтобы подобрать мне хрусталик, или интраокулярную линзу, если по-научному. Перед дверью в смотровой толпятся люди с повязками на глазу, и каждого хирург должен осмотреть. Было несколько военных, которых старались пропустить без очереди. А еще очень много мужчин, получивших травму из-за болгарки — все как один работали без защитных очков.

За пять минут на приеме у хирурга я постарался задать все волнующие меня вопросы, но все равно ничего не понял. Когда врачам некогда объяснять сложные вещи, они переходят на привычный язык медицинских терминов. В смотровую то и дело заглядывали пациенты со своими проблемами, и врачу было трудно сосредоточиться. В такой ситуации логично использовать другого хирурга, у которого есть время на консультацию, а не устраивать конвейер. Операция серьезная, и деньги за нее не маленькие — хочется во всем разобраться.

Консультация быстро закончилась, и хирург отправила меня домой — чтобы подумать. От обилия терминов голова распухла; я не мог взять в толк, о чем нужно думать. Цену не назвали, какой хрусталик нужен — не сказали, что будет со зрением — непонятно. Единственное, что запомнил — институт Филатова работает с американской фирмой Alcon и пользуется их оборудованием. На сайте производителя обнаружил информационные брошюры для пациентов. Все понятно и наглядно. В институте Филатова мне не попадались подобные брошюрки. Неужели их так сложно перевести с английского и раздать пациентам? Нет времени объяснять — дайте человеку буклет.

Время больших ожиданий

На следующий день я распечатал цветные американские брошюры и пошел на повторную консультацию. Попросил хирурга ткнуть пальцем в хрусталик, который мне собираются поставить. Но в институте Филатова был другой подход к выбору хрусталика. Хирург отвела меня в кабинет старшей медсестры отделения. Там мне показали толстый журнал, в котором от руки были написаны какие-то названия с указанием цен: от 18 до 46 тысяч гривен.

Что стояло за этими цифрами, совершенно непонятно. Насколько самый дешевый хуже самого дорогого? А как себя поведут те, что посередине? Я задавал вопросы без передышки, потому что хирург торопилась к другим пациентам. К сожалению, ответить она не успела.

Еще через день я снова пришел на прием. Хирург сказала, что ей не нравятся мои сомнения, и с операцией лучше подождать. Когда не будет раздумий, а только четкое желание лечь на операционный стол, тогда меня прооперируют. Я попытался объяснить, что никаких сомнений у меня нет, а есть желание побольше узнать об операции и используемых материалах. Знание снижает уровень тревоги и помогает в борьбе с предоперационным стрессом. Но доктор была непреклонна.

– У вас слишком большие ожидания от операции. Подумайте еще немного, а потом приходите, – сказала она и пригласила другого пациента.

Язык до Киева доведет

У меня уже не было времени откладывать операцию, повторно сдавать анализы, и я стал подыскивать себе другую клинику. В интернете наткнулся на серию толковых видеороликов о катаракте. Врачи рассказывали так интересно, что залпом посмотрел еще штук пятьдесят этих видео. Про глаукому, лазерную коррекцию, близорукость и даже ролик, как правильно закапывать капли. Оказывается, около 50% пациентов с глаукомой неправильно это делают, ухудшая течение заболевания. Мне настолько понравилось, что не сразу сообразил — это же реальные врачи из киевского центра «Печерский». Почему бы не съездить к ним на консультацию?

Записался по телефону на прием и поехал в Киев. В холле центра увидел хирургов, которые снимались в роликах — такое чувство, будто давно их всех знал. Оплата диагностики в центре прозрачная, на стойке регистрации называют необходимую сумму. Консультации очень подробные, на все вопросы врачи отвечали без спешки. Пациентов в холле было много, но все записаны на свое время и никто никуда не торопился.

Хирург центра рассказала, какой хрусталик подойдет лично мне, и почему более дорогие или дешевые не дадут нужного эффекта. Цену за имплант и операцию назвали сразу — 28 тысяч гривен. Мы обсудили подходящую дату и доктор внесла меня в операционный график.

*****

В конце января мне удалили катаракту и поставили искусственный хрусталик. Результат был уже на следующее утро: я видел номера машин, различал дорожные знаки и даже засматривался на ухоженных киевлянок. Приятно иметь дело с людьми, умеющими доступным языком объяснять сложные вещи. Мне дали то, на что я уже не надеялся — качественную медицинскую помощь при нормальным человеческом отношении. Без беготни, неловких ситуаций. Правда, может быть в Одессе мне просто не повезло

Андрей Горин

Фото: institut-filatova.com.ua

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