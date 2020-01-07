Проверено на себе: горячая вода спасет от отеков, а от остеохондроза – компресс

«Для того чтобы избавиться от отеков, я использовала один очень хороший и проверенный способ, о котором мне рассказала моя подруга. Я в течение дня пила горячую воду. Как это правильно делать, сейчас расскажу.

Готовить горячую воду нужно так: подогреть ее в чайнике, поместить в термос и пить в течение дня по мере необходимости. Вода должна быть очень горячей, но не обжигающей. Воду нужно пить маленькими глотками и на голодный желудок. Лучше всего – за 10-15 минут до еды.

Светлана Петровна, г. Луцк»

«Долгое время меня мучил остеохондроз шейного отдела позвоночника. Избавиться от этой неприятности мне помог компресс на основе картофеля, меда и пихтового масла.

Для приготовления нужно сырой картофель натереть на мелкой терке и смешать с медом в пропорции 1:1. Затем наложить компресс на область шеи и плечевой пояс. Сверху положить компрессионную бумагу и укутать полотенцем. После этого зафиксировать повязкой.

Компресс необходимо держать 2 часа. Сняв его, протереть место компресса сухой теплой салфеткой и смазать пихтовым маслом.

Курс – 7-10 дней.

Елена Степановна, г. Киев»

Фото: cdn.shopify.com

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