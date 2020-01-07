fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Проверено на себе: горячая вода спасет от отеков, а от остеохондроза – компресс

Проверено на себе: горячая вода спасет от отеков, а от остеохондроза – компресс

По рецептам наших читателей.

«Для того чтобы избавиться от отеков, я использовала один очень хороший и проверенный способ, о котором мне рассказала моя подруга. Я в течение дня пила горячую воду. Как это правильно делать, сейчас расскажу.

Готовить горячую воду нужно так: подогреть ее в чайнике, поместить в термос и пить в течение дня по мере необходимости. Вода должна быть очень горячей, но не обжигающей. Воду нужно пить маленькими глотками и на голодный желудок. Лучше всего – за 10-15 минут до еды.

Светлана Петровна, г. Луцк»

«Долгое время меня мучил остеохондроз шейного отдела позвоночника. Избавиться от этой неприятности мне помог компресс на основе картофеля, меда и пихтового масла.

Для приготовления нужно сырой картофель натереть на мелкой терке и смешать с медом в пропорции 1:1. Затем наложить компресс на область шеи и плечевой пояс. Сверху положить компрессионную бумагу и укутать полотенцем. После этого зафиксировать повязкой.

Компресс необходимо держать 2 часа. Сняв его, протереть место компресса сухой теплой салфеткой и смазать пихтовым маслом.

Курс – 7-10 дней.

Елена Степановна, г. Киев»

Фото: cdn.shopify.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить