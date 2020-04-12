Проверь себя: что можно, а что нельзя делать в период эпидемии?

Распространение коронавируса вызывает тревогу, а советы, как от него защититься, дают практически все — от соседки тети Маши до народных целителей. Но доверять можно только квалифицированным врачам. «ОЖ» собрала советы профессионалов — завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Украины доктора медицинских наук Аллы Мироненко и экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что можно, нужно, а чего нельзя делать при нынешней эпидемии.

Можно и нужно

Мыть руки и продукты. Обязательно мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком после контакта с потенциально зараженными поверхностями. Если не трогать лицо, мыть и дезинфицировать руки, не чихать и не кашлять друг на друга, вероятность заражения, по словам Ульяны Супрун, невелика.

Продукты перед едой нужно мыть в обычном порядке. Как считает Алла Мироненко, от яиц из супермаркета или куриного мяса, купленного там же, вы вряд ли заразитесь. А вот мыть принесенные продукты и упаковки с мылом — это чистая паника.

Держать расстояние. В магазине лучше сохранять дистанцию в два метра. Но если такой возможности нет, то шанс заразиться не велик — примерно 2%. Близкий контакт, как считает Ульяна Супрун, — это несколько часов рядом в самолете. А когда мы быстро проходим на расстоянии метра-двух друг от друга, то угрозы заразиться практически нет.

Гулять. Алла Мироненко уверена, что запрет прогулок на свежем воздухе — продукт страха: «Заразиться на свежем воздухе любой респираторной инфекцией невозможно, если вы близко не общаетесь с источником возбудителя». А гулять необходимо, это успокаивает нервную систему.

«Фильтровать базар». Пользуйтесь проверенными источниками, так как вокруг много недостоверной информации. Постарайтесь поменьше читать или слушать новости. А чувство тревоги «лечите» общением по телефону или интернету с позитивными людьми. Придерживайтесь здравого смысла и будьте критичны, советует Ульяна Супрун.

Нельзя

Физически контактировать. Главное сейчас близко не контактировать с людьми, не обниматься, не целоваться, не пожимать руки. Если вы вернулись из-за границы, вы должны изолироваться. Не заразившимся человек считается только после тестирования и двухнедельного карантина.

Прикасаться к лицу. Ни в коем случае нельзя трогать лицо руками, тереть глаза, прикасаться к губам. Специалисты считают, что многие заражаются, так как игнорируют правила обычной гигиены.

Отвозить детей к бабушкам и дедушкам. Оставляйте детей дома. Дети могут быть носителями заболевания, даже не имея никаких признаков. Они могут заразить пожилых людей, для которых коронавирус гораздо опаснее.

Пользоваться наличными деньгами. Если есть такая возможность, лучше рассчитываться банковской картой, которую потом дезинфицировать. Но в любом случае, после расчетов в магазине пользуйтесь антисептиком.

Зачем нужен карантин?

Как объясняет Алла Мироненко, задача карантина состоит в том, чтобы максимально растянуть во времени процесс заражения и квалифицированно оказать медицинскую помощь тем, кто заболеет тяжело. Однако в условиях карантина некоторые действия украинцев вызваны страхом и паническими настроениями, что также может нанести вред. Вирусолог высказала надежду, что летом COVID-19 даст нам передышку, так как в нашей стране летом превалируют кишечные инфекции, а респираторные — в холодное время года.

Фото: Собака.ru

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