Зуб мудрости: удалить или лечить

Зубы мудрости («восьмерки») овеяны множеством мифов и легенд. Многие считают, что, если они есть у человека, значит он мудрый, если же, по какой-то причине, они не выросли – интеллект похрамывает.

Конечно, все это домысли, которые далеки от реальности. «Восьмерки» получили свое название из-за того, что появляются в достаточно зрелом для роста зубов возрасте – в 17-25 лет, когда человек успел сформироваться интеллектуально. Если до 27 лет зубы мудрости не прорезались, значит их уже и не будет. Но бывают исключения. Так, в Книге рекордов Гиннесса есть рекордсмен, у которого зуб мудрости вырос в 94 года.

Кстати, у 8-10% людей их вообще нет. Таким счастливчикам можно только позавидовать. Особенно, если речь идет об удалении зуба, просто «восьмерки» чаще всего растут с осложнениями.

Удалить зуб мудрости можно в любой стоматологической клинике, главное, чтобы эту процедуру делал настоящий специалист в своей отрасли.

Зачем нужны зубы мудрости

Этим вопросом задавались, наверное, многие. Зубы мудрости достались нам в наследство от наших предков, у которых и челюсть была мощнее, и зубы крепче. Они пережевывали грубую и жесткую пищу, среди которой были всевозможные коренья растений, мясо диких животных, причем не всегда готовое. Со временем рацион стал «мягче» и зубы мудрости утратили свое основное предназначение, да и челюсть стала меньше. Это объясняет те осложнения, с которыми растут восьмерки. Они превратились в обыкновенный атавизм. Хотя все же польза от них есть. Они не дают расшатываться соседним зубам, также заполняют зазоры, где может скапливаться пища.

Когда лучше удалить

Зубы мудрости могут не доставлять проблем, в таком случае удалять их не стоит. Но есть показания, при которых все же лучше от них избавиться, чтобы не пострадали соседние зубы. В стоматологии Healthy Dent сделают все по высшему разряду.

Причины для удаления:

неправильное расположение;

сложности во время прорезывания, когда вокруг зуба может образоваться гнойная пазуха;

заболевания: периодонтит, пульпит, которые плохо поддаются лечению из-за отдаленного расположения зуба;

прорастание в гайморовы пазухи;

глубокий кариес.

Для быстрого заживления

Процедура удаления зуба мудрости длится в среднем от 10 до 25 минут, все зависит от сложности расположения «восьмерки». После удаления на 3-4 часа нужно отказаться от пищи. Газированные напитки – тоже табу. Необходимо исключить перегрев: минимизировать нахождение на солнце (загар и море подождут), перенести посещение сауны или бани до полного выздоровления. Физические нагрузки также будут лишними.

Полезные для зубов продукты

Удаление зуба – это крайняя мера, при любой, даже маленькой возможности его нужно попытаться сохранить. Для этого важно периодически посещать стоматолога, следить за гигиеной ротовой полости и употреблять в пищу продукты, которые помогают зубам и деснам быть здоровыми.

Список полезных продуктов открывает морковь, она не только «накормит» десна витаминами, но и будет выполнять роль массажера, что ценно при кровоточивости десен.

Бороться с зубным налетом помогут тыква и яблоки, кстати последние еще и отбеливают зубную эмаль. Деснам нравятся лимоны и грейпфруты, они благотворно влияют на их состояние.

Чем больше зелени в вашем рационе, тем больше слюны во рту и, соответственно, меньше болезнетворных бактерий.

Не стоит отказываться от мяса. Здоровье зубов поможет сохранить говядина, индюшатина, печень. Отдельная тема – морепродукты, они должны быть в рационе.

Укрепляют зубную эмаль и предотвращают развитие кариеса сыр и творог.

Питайтесь правильно и ваши зубы будут в порядке!

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