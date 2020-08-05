Выгодно или нет: покупка автомобиля из США

Украинский автолюбитель – человек расчетливый и знающий счет деньгам. Он всегда находит способ разумно сэкономить при покупке личного транспорта. К популярному способу экономии можно отнести заказ автомобиля из США.

Дороги в этой стране отличаются высоким качеством, а сами американцы известны и как производители авто, и как страстные любители четырехколесного транспорта. Площадка по продаже и покупке запчастей Avto.pro разобралась, насколько хорош вариант покупки авто из США, а также с какими трудностями может столкнуться покупатель.

Плюсы и минусы

Для американцев личный транспорт входит в список обязательных покупок и частая смена одной модели на другую считается нормой. Транспорта так много, что предложение на местной «вторичке» может превышать спрос. Что выгодно украинским покупателям. К основным плюсам покупки авто в США относят:

Разнообразие ассортимента;

Хорошее состояние большей части продаваемых авто;

Юридическую чистоту сделки;

Доступность цен;

Обилие авто с богатым оснащением;

Большое число эксклюзивных авто.

Нередко автомобиль не задерживается у своего первого владельца даже на период гарантийного обслуживания. С высокой вероятностью транспорт будет иметь люксовую комплектацию. Надо брать! Однако минусы у такой сделки также присутствуют:

Траты на ремонт, замену расходников;

Вероятность «попасть» на автомобиль со страхового аукциона;

Вероятность порчи имущества при транспортировке;

Длительные сроки доставки;

Опасность скрытых платежей.

Юридические аспекты стоит внимательно изучить до покупки транспортного средства. Непосредственно доставка автомобиля может занять до 8 недель. После приема и оформления транспорта его стоит отправить на СТО для диагностики и замены изношенных узлов. Новый владелец может купить запчасти на Avto.pro – это позволит еще сэкономить. Чем больше пробег автомобиля, тем зачастую дороже обходится ремонт.

Юридические вопросы

Среди отечественных автолюбителей наиболее популярна схема «купить слегка побитый автомобиль и отремонтировать». Стоит избегать предложений со страхового аукциона. За представленными там лотами скрываются машины после ДТП или даже «утопленники», ремонтировать которые слишком накладно. Вне зависимости от состояния авто его придется оформить по правилам. В основной пакет документов входят:

Техпаспорт;

Идентификационный код и паспорт заказчика;

Свидетельство права собственности на авто (тайтл);

Договор на оказание услуг брокера.

После нововведений 2019-2020 годов даже Главный сервисный центр МВД Украины не может привести полный перечень документов, необходимых для регистрации авто из США. Он зависит и от американской стороны. Регистрация автомобилей после ДТП может быть серьезно затруднена, так что от игры на страховом аукционе стоит отказаться. Для полного оформления автомобиля к вышеописанному пакету документов нужно прибавить: транзитные номера, коносамент и инвойс, страховой бланк (оформленный перед отправкой), сертификат соответствия ТС, декларацию из таможенного органа. Оформлением части бумаг займется брокер.

Что по таможне

Уплата акцизов, сборов, НДС и услуг брокера выпадает на долю нового владельца авто. Услуги брокера в среднем стоят $320. Изучите инвойс и переведите сумму в гривны. По стандартному тарифу итоговая плата включает: акцизный сбор (зависит от типа и объема ДВС, вида топлива, возраста), ввозную пошлину (10% от инвойсовой стоимости), НДС (20% от инвойса + акциза + пошлины), отчисление в пенсионный фонд. Чем новее автомобиль, тем меньше акцизный сбор. Выгодность покупки авто из США кроется в инвойсе. Даже с учетом расходов на таможне транспорт обходится дешевле аналогов с украинскими номерами. В будущем такие автомобили можно выгодно перепродать.