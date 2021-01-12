Новости Одессы и Одесской области

Выбираем осветительные приборы для здоровья глаз

Выбираем осветительные приборы для здоровья глаз

Освещение – это важный момент обустройства жилья. Кроме своей главной функции осветительные приборы создают уют, оживляют помещение, могут быть красивым акцентом в дизайне жилья.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Свет – неотъемлемая часть нашей жизни. Даже первобытные люди старались освещать свои жилища. К счастью, нам не нужно устанавливать факелы и следить за тем, чтобы огонь не погас. Для этого есть масса осветительных приборов, которые продаются на рынках, в супермаркетах, например, хорошим ассортиментом радует Магазин Brille.

В моде – потолочные светильники

потолочные светильки

Сегодня поговорим о самых популярных и модных приборах. Модные тенденции касаются не только одежды, дизайна квартир, но и освещения. Так, в последнее время увесистые и помпезные люстры с множеством лампочек вытесняют потолочные светильники. Особенно популярны они в комнатах с невысокими потолками. Согласитесь, люстра в таком помещении будет смотреться нелепо. Подходят такие светильники и для больших помещений, их можно устанавливать по центру вместо привычной люстры, главное, правильно выбрать мощность, чтобы ваш прибор справился с освещением всей комнаты.

Светодиодные светильники надежные и долговечные, если они будут работать не более 10 часов в сутки, то срок службы составит 25 лет. Важный момент и то, что они практически не нагреваются, такой светильник – идеальное решение для натяжных потолков.

Они потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем обычные лампы, поэтому высокая цена потолочных светильников быстро окупится.

Холодный или теплый свет

осветительные приборы

Светодиодные светильники могут давать теплый и холодный свет. Последний предпочтительнее для офиса, тренажерного зала, личного рабочего кабинета, кухни. Холодный свет бодрит, а теплый, наоборот, расслабляет. В интерьер спальни, гостиной отлично впишется осветительный прибор с теплым светом. А вот в детской комнате желательно использовать и теплый, и холодный свет. Комнату нужно поделить на зоны отдыха (теплый свет) и рабочую (направленный холодный свет). Не помешает и настольная лампа.

Настольная лампа для декора и работы

настольная лампа

Условно настольные лампы делят на два вида:

  • декоративные;
  • для рабочего освещения.

Декоративные лампы используют для создания приглушенного света, также они прекрасно дополняют дизайн комнаты, могут быть красивым акцентом, причем не только в классическом стиле. Сейчас в продаже есть настольные лампы, которые идеально дополнят спальню или гостиную в стиле лофт, модерн, прованс.

Лампы для рабочего освещения тоже могут иметь разный дизайн, но их главная задача – направлять свет на офисный или письменный стол, одним словом, на рабочую поверхность.

При выборе настольной лампы нужно учитывать цветовую температуру. Если вы покупаете прибор с обычной лампочкой, которую в любой момент можно поменять на другую, то в данном случае особо переживать не стоит. А вот для светодиодных светильников – это важный момент.

Теплый свет является идеальным для глаз, но он не всегда способствует работе, холодный свет настраивает на рабочий процесс, но работать под ним не всем комфортно. Выходом из ситуации может быть нейтральный свет, именно такие настольные лампы, по мнению экспертов, более подходящие для работы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Промо
Промо ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Крючки для одежды — незаменимый элемент в интерьере
    Крючки для одежды — незаменимый элемент в интерьере

    Как максимально удобно организовать пространство для хранения и размещения мелких предметов, верхней одежды и других аксессуаров? «Впихнуть» в небольшое помещение шкаф или комод не всегда возможно. На помощь придут крючки — маленькие «органайзеры».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как выбрать инженерную доску: основные рекомендации
    Как выбрать инженерную доску: основные рекомендации

    Специалисты отмечают, что инженерная доска считается одним из наиболее прочных и стабильных покрытий из тех, которые присутствуют на рынке.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Особенности и преимущества натурального мрамора
    Особенности и преимущества натурального мрамора

    Использование в отделке дома натуральных материалов – это несомненный плюс, так как позволяет укрепить фасад и добавить эстетическую привлекательность строению. Благодаря большому разнообразию минералов можно подобрать нужную текстуру и оттенок. Однако, несмотря на большой выбор натуральных материалов, все же максимальной популярностью пользуется мрамор.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Фотообои: модные тенденции и секреты правильного выбора
    Фотообои: модные тенденции и секреты правильного выбора

    Наверное, многие из нас помнят фотообои, которые были популярны в 80-90-е годы прошлого века. В основном, на них изображались огромные водопады, цветущие сады, беседки с цветами и прочие яркие, бросающиеся в глаза картины. Они часто диссонировали с тогдашним скромным дизайном, именно поэтому бум фотообоев быстро прошел.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Дизайн офисного помещения: последние тенденции
    Дизайн офисного помещения: последние тенденции

    Каждая компания, которая заботится о своей репутации в глазах клиентов и партнеров, должна максимально ответственно подойти к обустройству офисного помещения.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить