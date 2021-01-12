Выбираем осветительные приборы для здоровья глаз

Освещение – это важный момент обустройства жилья. Кроме своей главной функции осветительные приборы создают уют, оживляют помещение, могут быть красивым акцентом в дизайне жилья.

Свет – неотъемлемая часть нашей жизни. Даже первобытные люди старались освещать свои жилища. К счастью, нам не нужно устанавливать факелы и следить за тем, чтобы огонь не погас. Для этого есть масса осветительных приборов, которые продаются на рынках, в супермаркетах, например, хорошим ассортиментом радует Магазин Brille.

В моде – потолочные светильники

Сегодня поговорим о самых популярных и модных приборах. Модные тенденции касаются не только одежды, дизайна квартир, но и освещения. Так, в последнее время увесистые и помпезные люстры с множеством лампочек вытесняют потолочные светильники. Особенно популярны они в комнатах с невысокими потолками. Согласитесь, люстра в таком помещении будет смотреться нелепо. Подходят такие светильники и для больших помещений, их можно устанавливать по центру вместо привычной люстры, главное, правильно выбрать мощность, чтобы ваш прибор справился с освещением всей комнаты.

Светодиодные светильники надежные и долговечные, если они будут работать не более 10 часов в сутки, то срок службы составит 25 лет. Важный момент и то, что они практически не нагреваются, такой светильник – идеальное решение для натяжных потолков.

Они потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем обычные лампы, поэтому высокая цена потолочных светильников быстро окупится.

Холодный или теплый свет

Светодиодные светильники могут давать теплый и холодный свет. Последний предпочтительнее для офиса, тренажерного зала, личного рабочего кабинета, кухни. Холодный свет бодрит, а теплый, наоборот, расслабляет. В интерьер спальни, гостиной отлично впишется осветительный прибор с теплым светом. А вот в детской комнате желательно использовать и теплый, и холодный свет. Комнату нужно поделить на зоны отдыха (теплый свет) и рабочую (направленный холодный свет). Не помешает и настольная лампа.

Настольная лампа для декора и работы

Условно настольные лампы делят на два вида:

декоративные;

для рабочего освещения.

Декоративные лампы используют для создания приглушенного света, также они прекрасно дополняют дизайн комнаты, могут быть красивым акцентом, причем не только в классическом стиле. Сейчас в продаже есть настольные лампы, которые идеально дополнят спальню или гостиную в стиле лофт, модерн, прованс.

Лампы для рабочего освещения тоже могут иметь разный дизайн, но их главная задача – направлять свет на офисный или письменный стол, одним словом, на рабочую поверхность.

При выборе настольной лампы нужно учитывать цветовую температуру. Если вы покупаете прибор с обычной лампочкой, которую в любой момент можно поменять на другую, то в данном случае особо переживать не стоит. А вот для светодиодных светильников – это важный момент.

Теплый свет является идеальным для глаз, но он не всегда способствует работе, холодный свет настраивает на рабочий процесс, но работать под ним не всем комфортно. Выходом из ситуации может быть нейтральный свет, именно такие настольные лампы, по мнению экспертов, более подходящие для работы.