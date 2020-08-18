Выбираем мешок для пылесоса Samsung

Если вы хотите, чтобы пылесос на все 100 процентов выполнял свои функции, позаботьтесь о мешке (пылесборнике), ведь именно от него зависит качество уборки вашего дома или квартиры.

Пылесосы Samsung не теряют своей популярности уже на протяжении многих лет. Samsung – это не только узнаваемый бренд, это, прежде всего, высокое качество. Но не стоит забывать о правилах эксплуатации.

Мешок для пылесоса Samsung можно купить в магазинах бытовой техники или в Интернет-магазинах, например, в Паток, где представлен широкий выбор продукции на любой кошелек.

Как мешок лучше?

Итак, прежде чем покупать мешок для домашнего агрегата нужно определиться, какой именно выбрать. Ведь мешки бывают:

одноразовые;

многоразовые.

Одноразовые – для аллергиков

Одноразовые мешки изготавливают из бумаги. Они идеальны для аллергиков. Даже самые мелкие частицы пыли бумага задерживает. С такими пылесборниками ваш дом будет просто сиять чистотой. Бумажные мешки не боятся влажного мусора, единственный минус – это колющие и режущие предметы. Так, если при уборке в пылесборник попадет кнопка или осколок стекла, он может лопнуть в процессе работы, а это чревато последствиями для пылесоса, как результат – выход из строя двигателя.

В остальном же такие мешки просты в использовании. Сделали уборку и одноразовый мешок можно выбросить, ничего не нужно трусить, стирать. Выбрать одноразовый мешок помогут в Patok.

Многоразовые помогут сэкономить

Многоразовые мешки, в основном, делают из ткани и многослойной синтетики. Главная функция таких пылесборников – задерживать крупный мусор (песок, пыль, скрепки, зубочистки, пуговицы). Им не страшны колющие предметы, но самые мелкие фракции мусора они вряд ли удержат. Но зато многоразовые мешки помогут сэкономить вам семейный бюджет, ведь одного пылесборника хватит на три месяца, а в лучшем случае – даже на полгода.

Многоразовые мешки нужно очищать от мусора и стирать, если вы не готовы к таким процедурам, лучше отдать предпочтение одноразовым пылесборникам. Также не советуют их использовать людям, страдающим от аллергии.

Есть определенные правила стирки. Так, ни в коем случае многоразовые пылесборники нельзя стирать в стиральной машине, только вручную. Вода должна быть прохладной или теплой, в горячей – мешок может дать усадку. Сушить мешки лучше на свежем воздухе.

Не ленитесь освобождать пылесборник от мусора, ведь от этого зависит ваше здоровье. В благоприятной среде быстро размножаются вредные микроорганизмы. Если появился неприятный запах, нужно немедленно браться за чистку пылесоса.