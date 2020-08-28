Выбираем лед лампу: на что обратить внимание?

5-7 лет назад лед лампы считались диковиной. В основном потребители отдавали предпочтение лампам накаливания и с осторожностью относились к разного рода новинкам. Но спустя время светодиодные лампы заняли свое место на рынке, благодаря качеству и отличным характеристикам. На что обратить внимание при выборе лед лампы?

Почему лед лампы лучше ламп накаливания?

Если в доме перегорели старые лампочки накаливания — не спешите бежать в магазин и покупать такие же. Перегоревшая лампочка в доме — хороший повод отказаться от старых привычек и приобрести светодиодную лампочку.

Обычные лампочки хорошо светят, но во время работы они очень нагреваются, что приводит к их быстрому перегоранию. Светодиодные лампы нового поколения, которые представлены сегодня на рынке потребляют в 10 раз меньше энергии, чем стандартные лампы накаливания старого образца. Замена старых ламп на светодиодные поможет сэкономить электроэнергию.

Также следует отметить, что лед лампы отличаются своей долговечностью. Их не нужно менять, как лампы накаливания, каждые 4-5 месяцев. Срок эксплуатации светодиодных ламп более 10 лет. Поэтому отнеситесь к покупке серьезно и не пытайтесь найти вариант подешевле. Он не всегда будет качественным. Эксперты рекомендуют купить лед лампа в Украине в фирменных магазинах. Так вы сможете уберечь себя от приобретения подделки. Также, выбирая между лампами накаливания и лед, нужно помнить о том, что светодиодные лампы не сгорают в один момент как лампы накаливания. В период эксплуатации они постепенно теряют свою яркость. Так вы сможете понять, что в скором времени лампу нужно будет заменить.

От чего зависит качество света?

При выборе лед ламп нужно обращать внимание на пульсацию света. Как правило, некачественные лампы имеют высокий уровень мерцания света. Человеку очень тяжело находиться в помещении с таким освещение и уж тем более невозможно читать при таком свете или делать какую-либо мелкую работу.

Также нужно учитывать и угол освещения. Например, лампы грушевой формы, зачастую, имеют колпак в форме полусферы. В результате лампа на люстре хорошо светит вниз, при этом оставляя темным потолок. Если же колпак большего размера чем корпус, то такие лампы будут светить и вниз, и вверх.

Свет имеет значение

Многие потребители, которые привыкли к свету от ламп накаливания, не хотят менять их на светодиодные, аргументируя это тем, что последние светят белым светом. Но на самом деле это не так. На сегодняшний день светодиодные лампы производятся в широкой цветовой гамме. Свет, который излучают лампы может вариироваться от ярко-белого до красно-желтого, от розового до темно-фиолетового. Даже самый требовательный покупатель сможет выбрать свет лампы по душе.