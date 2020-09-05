Выбираем кухонный уголок: на что обратить внимание

Мягкие уголки для кухонь представлены в большом ассортименте видов. Разные по размеру, дизайну и материалам, они также отличаются и по эксплуатационным свойствам, цене. Стоит хорошо изучить доступные модели и сравнить их характеристики, чтобы выбрать практичную конструкцию

Основные параметры

Кухонные уголки в первую очередь различаются по конструкционным характеристикам:

размеру. Обращать внимание стоит не только на длину, но и на глубину изделий, особенно если подбирается мебель на маленькую кухню;

материалам. Современная кухонная мебель производится ДСП или ЛДСП, фанеры. В более дорогих моделях каркас делают из дерева, могут применять металл (для фурнитуры). Эти материалы представляют собой древесно-стружечные плиты – практичное и недорогое сырье, стойкое к эксплуатационным нагрузкам. В отличие от дерева, плиты дешевле, что позволяет производителям устанавливать цены на товар в доступном диапазоне;

типу обивки. Мягкие кухонные уголки оформляют двумя видами материалов: кожзамом и тканью. К плюсам искусственного покрытия стоит отнести стойкость к влаге и загрязнениям (такой материал характеризуется низкой впитываемостью, поэтому пятна нестрашны). Модели с тканевой обивкой более доступные, кроме того, представлены в большем ассортименте вариантов материала (различаются по типу и расцветке ткани). Но такое покрытие впитывает в себя разные жидкости, на нем могут образовываться пятна. Правда, тканевые уголки можно чистить даже в домашних условиях, используя обычные моющие средства;

виду наполнителя. В производстве используются разные материалы: ППУ (пенополиуретан), поролон. Первый – более современный и стойкий к эксплуатационным нагрузкам. Поролон дешевле, что может сказаться на цене, но уступает по долговечности;

комплектация. В продаже представлены кухонные уголки 2 типов: мягкие диваны или обеденные группы со столом и табуретками. В этом случае выбирать нужно, исходя из собственных потребностей и предпочтений.

Также некоторые модели могут дополнительно комплектоваться ящиками, нишами, полочками и прочими элементами.

«Дубок»: современная мебель по доступным ценам

Кухонные уголки – бесспорно, удобный и практичный вариант организации обеденной зоны. Они вместительные и комфортные, кроме того, создают особый уют в доме. Однако покупка кухонного мягкого уголка может ударить по карману, если не знать, где его выбирать. Во-первых, цены на разных сайтах сильно отличаются, легко можно обмануться и переплатить. Во-вторых, услуга доставки тоже существенно бьет по карману, а предложить выгодные условия могут далеко не все. На сайте интернет-магазина «Дубок» представлена продукция многих отечественных фабрик:

«Пехотин»;

«Стимул»;

«Pavlik»;

«Виком» и пр.

Подобрать кухонные уголки можно разных видов, размеров и вариантов комплектации. Цены варьируются в широком диапазоне. Кроме того, магазин «Дубок» часто проводит акции, которые позволяют дополнительно экономить при покупке. Также действуют выгодные условия на доставку товара. При заказе на определенную сумму все транспортные расходы магазин берет на себя.