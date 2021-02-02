Все, что нужно знать о масле И20

Масло И 20 относится к категории индустриальных смазок, характеризующихся невысокой ценой и универсальностью. При производстве продукта используется метод селективной очистки. Кроме того, для очистки получившегося соединения применяется дистиллятная или остаточная технология. Для этого может использоваться вакуумное оборудование или деасфальтизация. В некоторых случаях эти два способа комбинируются. Основное требование, предъявляемое к составу И 20, заключается в минимальном содержании серы в составе (не более 1%).

Особенности использования и расшифровка маркировки

На примере «ИГА-32» разберем расшифровку маркировки:

Первый символ — И — обозначает принадлежность смазочного продукта к категории индустриальных. Его применение допускается в стационарных установках и системах, но не в автомобилях. Это связано с различными особенностями применения. Например, в стационарных установках условия использования достаточно мягкие, так как давление и температура невысокие. Кроме того, в таких системах есть возможность быстрого доступа к узлам трения. Второй символ — Г — указывается на сферу использования смазочного материала. Данное масло предназначено для применения в гидравлических установках и системах. Третий символ — А — обозначает полное отсутствие присадок (антикоррозийных и антиокислительных) в составе нефтепродукта. Цифры «32» указывают на класс вязкости. При температуре 40 градусов кинематическая вязкость варьируется в диапазоне 29–35 мм2/с. Масла с высокими вязкостными свойствами применяются в тяжелонагруженных системах с замедленным ходом, с низкими характеристиками — в быстроходных установках. Продукт И20 фактически является универсальным, поскольку представляет собой «золотую середину».

Смазка этого типа находит широкое применение в средне- и легконагруженных устройствах, в том числе зубчатых передачах, промышленных и гидравлических узлах. Без нее не обходится работа агрегатов дорожного и строительного оборудования. По ссылке можно приобрести качественное и недорогое масло И 20 https://branel.com.ua/fuel/maslo-industrialnoe-i-20a.

Эксплуатационные характеристики

Данный продукт нефтепереработки соответствует следующим эксплуатационным параметрам:

плотность жидкости зависит от ее состава;

вязкость, в свою очередь, во многом зависит от плотности и температуры использования;

цвет смазочного материала зачастую указывает на его состав;

в среднем температура застывания составляет -15 градусов — в таких условиях смазка густеет и теряет вязкость;

наличие антипенных и деэмульгирующих характеристик;

стабильность против окисления при воздействии кислорода может быть достигнута при использовании добавок;

кислотное число определяет качество нефтепродукта в целом (0,03 мг на 1 г масла).

Независимо от маркировки, для данного состава характерны высокие теплоотводящие свойства, поэтому он может использоваться в качестве смазочной охлаждающей жидкости. Если оборудование работает в условиях высоких температур и предъявляет особые требования к теплоотводящим характеристикам, рекомендовано применение специальных смазочных составов. Главное — ограничить использование И 20 в тяжелонагруженных и тихоходных установках.

Добавление присадок

При производстве в состав продукта могут добавляться специальные присадки, предназначенные для улучшения характеристик и свойств:

антиокислительные, предотвращающие окисление продукта;

антикоррозионные — исключающие появление очагов коррозии и ржавчины на деталях;

противоизносные — защищающие внутренние узлы и механизмы оборудования от преждевременного износа;

противозадирные добавки и т. д.

Гидравлическое оборудование, функционирующее в условиях минимальных нагрузок, вполне может работать на масле без дополнительных присадок. Индустриальная смазка И 20, независимо от наличия добавок, характеризуется устойчивостью к окислению и превосходными деэмульгирующими характеристиками. Кроме того, продукт сохраняет свои свойства при длительном использовании в температурном диапазоне от -5 до +70 градусов.