Волшебный мир Гарри Поттера в коллекции Pandora

Кто из нас не любит магию. Она притягивает, завораживает, лишает чувства реальности, погружает в таинственный мир грез. Компания «Пандора» выпустила новую коллекцию шармов по мотивам книги о Гарри Поттере и его друзьях, в которой открывается чарующий волшебный мир приключений с главными героями. Коллекция Пандора Гарри Потер позволяет любителям этих уникальных украшений выбрать тематические подвески, используя их для набора браслета или кулона. Каждая бусина имеет собственное значение и смысл. Выбирая их, вы тем самым показываете свою приверженность сказочному произведению, известному во всем мире и ставшему бестселлером.

Особенности шармов Гарри Поттера

Новая коллекция представлена двенадцатью бусинами, в том числе есть легендарный поезд Хогвартс, предлагающий всем желающим отправиться в удивительное приключение, полное тайн и загадок. Выполнено украшение великолепно, с четкой прорисовкой всех элементов. На нем даже имеются хорошо заметные надписи: «Hogwarts Express» и «Platform 9¾. Покупатели могут приобрести шармы:

Гермиону – главную героиню, одетую в форму школы Волшебства. Ее вид слегка унылый, на груди она скрестила руки. Рона. Выглядит он очень мило и дружелюбно. На нем его шерстяной культовый свитер, который мама связала ему на рождественские праздники. Выполнен он в ярко-красной эмали, на которой красуется буква «R». Школу волшебства и чародейства. На одной стороне четко прорисована школа, на другой – 4 дома, объединенные красивым узором из звезд. Очаровательные подвески, на которых изображены эмблемы факультетов школы. Гарри Поттера. На нем изображен шарф дома Гриффиндор, выполненный в оранжево-красных цветовых оттенках, материал – эмаль. Под линией волос виден даже шрам. На Гарри надеты очки, в руках держит палочку.

Не забыли ювелиры и об эльфе Доби, о котором отдельно хочется немного рассказать. Каждое ювелирное украшение для многих имеет знаковый характер. Например, подвеска «Слизерин», на которой изображена змея говорит об уверенности в любые начинания, а «Грифиндор» символизирует солнце, бдительность, силу, возмездие.

Шарм – домашний эльф «Доби»

Доби – преданный друг Гарри Поттера, он весьма уважительно относится к нему и даже добавляет слово «сэр». У этого эльфа очень свободолюбивый нрав. Но несмотря на это, он всегда готов прийти на помощь своим друзьям. Мастера Пандоры не могли оставить в стороне такого преданного и забавного эльфа и воплотили его в виде шарма, который так и называется – Доби.

Для изготовления шарма используется серебро 925 пробы, камни отсутствуют. Отдельные элементы, такие как глаза, нос и др. выполнены с помощью черной эмали. Поверхность покрыта белой эмалью. Смотрится этот сказочный герой забавно, он очень милый и вызывает расположение.

Приобрести шарм Доби и любой другой из этой коллекции вы можете, посетив интернет-магазин «Fragola». Выбирайте украшение, кладите в корзину и ждите звонка менеджера. Возникли вопросы – воспользуетесь бесплатным номером телефона. Удачных покупок вместе с нашим-интернет-магазином.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.