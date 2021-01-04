Вода в бутылях: на чем сосредоточиться при выборе

Отдельный вопрос – вкус такой воды. Перед употреблением ее необходимо кипятить, отстаивать. Эти процедуры помогают улучшить вкус, но вместе с кипячением улетучиваются не только вредные микроорганизмы, но и полезные вещества, которые так необходимы нашему организму.

Если вы следите за своим здоровьем, то знаете насколько важна вода. В среднем человек в сутки должен выпивать не менее 1,5-2 л воды, летом норма увеличивается. Решить эту проблему может вода в бутылях. Она качественная, ее без опасения можно пить, использовать для приготовления всевозможных блюд, компотов, чая, кофе. Вода в бутылях – находка не только для офиса, но и для дома, и квартиры. Также бутыли удобно брать на дачу.

Но прежде чем заказать воду, нужно разобраться из чего изготовлена сама тара, ведь в ней будет храниться вода.

Из чего изготовлены бутыли

Для изготовления пластиковых емкостей чаще всего используются поликарбонат (маркируется аббревиатурой РС или цифрой 7 в треугольнике) или полиэтилентерефталат (маркировка ПЭТ или цифра 1 в треугольнике).

Бутыли из поликарбоната обладают высокой износостойкостью (такие емкости многоразовые), они не боятся высоких температур, их можно мыть при температуре выше 60 градусов, они не деформируются и не выделяют вредных веществ. Вода в бутылях из поликарбоната не имеет посторонних запахов и неестественного привкуса. Единственный минус – это дороговизна самого поликарбоната. Также в нем содержится вредное вещество бисфенол А, который может мигрировать из поликарбоната в воду. Но согласно последним исследованиям, его миграция настолько низкая, что для отравления человеку нужно выпить в день не менее 600 л воды.

Емкости из полиэтилентерефталата обладают хорошей устойчивостью к низким температурам, они не бьются, но их очень тяжело утилизировать. Также цена на ПЭТ гораздо дешевле, чем на поликарбонат. А еще, полиэтилентерефталат не содержит бисфенол А. Такая тара не является многоразовой.

Как и сколько хранится вода

В любом случае емкости ПЭТ или РС нужно правильно использовать. Бутыли с водой нельзя хранить возле источников тепла или под прямыми солнечными лучами. Идеальное – затемненное место с температурой от 15 до 25 градусов.

Вода в пластиковых бутылках может храниться до 12 месяцев. Но, если вы открыли бутыль, то воду нужно использовать за 7-14 дней. Чтобы в воду не попали вредные микроорганизмы, вскрывать крышку нужно чистыми руками, при этом помпу после каждого использования необходимо тщательно промывать (дезинфицировать).

Пейте качественную воду и будьте здоровы!