Виниловые обои: особенности выбора

Чаще всего при чистовой отделке стен после ремонта используют обои. Этот материал считается универсальным и не требует таких денежных затрат как, скажем, венецианская штукатурка. Но и в этом деле все не так просто. Важно определиться с выбором обоев и обратить внимание на все их преимущества и недостатки.

Совет экспертов

Зачастую под конец ремонта, мы отправляемся за покупкой обоев. Это занятие занимает очень много времени. Потому что, как правило, мы сами не знаем что хотим, а разнообразие предложений просто ошеломляет.

Мастера ремонтного дела советуют обратить внимание на виниловые обои. Выбор такого вида продукции достаточно широк, да и преимущества на лицо:

прочность;

влагоустойчивость;

способность выдерживать царапины и мелкие повреждения;

долговечность.

Также не стоит забывать, что виниловые обои — отличный вариант для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества.

Винил винилу рознь

Если вы отправитесь в магазин и попросите помощи продавца, он обязательно вам расскажет о том, что существует несколько видов виниловых обоев. В сегодняшних условиях, мы обратились к продавцу интернет-магазина oboi.com.ua и узнали, что виниловые обои бывают, как минимум, четырех видов:

вспененный винил. Такие обои отличаются объемным внешним слоем. Это самый лучший вариант в том случае, если есть неровности и шероховатости стен. Но здесь также важно учитывать, что они тяжелые и работать с ними сложно. Лучше всего для поклейки обоев из вспененного винила пригласить мастера; виниловая шелкография. Этот вид виниловых обоев для тех, кто хочет подчеркнуть изящность и дороговизну интерьера. В состав обоев входит шелковая нить, которая предает им некое загадочное сияние; гладкий винил. Этот тип обоев идеально подходит для детской комнаты и кухни. Они спокойно выдерживают частую влажную уборку; твердый, или выпаренный, винил. За счет необычного производства, а именно выпаривания поливинилхлорида и бумажного основания, эти обои, по праву, можно назвать экологически безопасными. Их можно клеить в помещении, где живут аллергики.

Зная все эти подробности, вы легче сможете выбрать виниловые обои, которые подходят именно вам.

Где покупать?

Выбрать и купить виниловые обои можно в интернете, в строительном супермаркете или в специализированном магазине.

Цены в интернет-магазине обычно дешевле, но обои нельзя потрогать и рассмотреть со всех сторон как на стенде. Самый лучший вариант, если позволяет время: посмотреть понравившиеся обои «вживую», а затем найти точно такие же в интернете и заказать, оформив покупку онлайн. Так вы потратите немного больше времени, но сэкономите деньги. Что лучше и выгоднее решать именно вам.

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