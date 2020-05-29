Виды дров: что выбрать для печи и камина

Независимо от того, покупаете ли Вы дрова или сжигаете, знание некоторых моментов о видах дров может повысить эффективность и избавить от неприятностей, когда речь идет о дровяной печи или камине.

Не все дрова дают одинаковые результаты, поэтому понимание характеристик различных типов дров — ключом к выбору оптимального топлива для ваших потребностей.

Дрова делятся на две категории: твердые и мягкие, но не позволяйте терминам вас обмануть. Твердая древесина не всегда твердая или более прочная, а хвойные — далеко не мягкие и совершенно не пригодные для использования. Помните о нескольких исключениях, прежде чем дрова колотые купить.

Разница заключается в воспроизводстве тепла и физической структуре, а не в конечном использовании или внешнем виде. Если коротко: лиственные породы более плотные, чем хвойные. Это означает, что они горят дольше и производят больше тепла. Кроме того, они менее липкие, чем хвоя, и не вызывают накопления смолы в дымовой трубе. Чтобы лучше понять преимущества и особенности лиственных и хвойных пород, мы рассмотрим каждую категорию.

Лучшие виды дров

Большинство лиственных пород деревьев растут медленно, что делает их намного плотнее, чем хвойные. Они темнее по цвету, горят медленнее и лучше подходят для приготовления пищи и костров, которые получаются жарче и горят интенсивнее.

Для чего они подходят: длинное горение с большим количеством углей, отопление дома и для приготовления. Твердые дрова — это, как правило, лучшая древесина для камина.

Список различных видов твердых дров можно продолжать вечно, поэтому мы сосредоточимся только на самых популярных.

Дуб

Любимый многими, потому что его можно найти практически везде. дуб очень плотный и может гореть долгое время. Это самая медленная древесина на сезон и лучше всего использовать ее в смеси с различными типами поленьем. Это здорово, если вам нужно держать огонь ночью.

Береза

Отличный вариант для розжига, благодаря способности быстро и хорошо гореть. Существует множество видов березы с различной степенью эффективности. Ее кора может быть использована в качестве естественного розжига. Лучше всего она работает с медленно горящими дровами, такими как дуб.

Ясень

Хорошо горит сам по себе, производит устойчивое пламя, и имеет хорошую теплоотдачу.

Хвойные породы

Хвойная древесина обычно выдерживается быстрее, чем твердая, она более легкая и плотная. Воспламеняется быстрее, чем лиственные породы, и выделяет больше дыма, что делает ее пригодной для использования на открытом воздухе.

Для чего они отлично подходят: для разжигания огня, костров или чего-либо еще на открытом воздухе.

Популярные виды хвойных пород древесины для горения

Когда речь заходит о хвойных породах, вариантов может быть не так много, как лиственных пород, но есть некоторые отличные виды. Особенно, если вы ищете древесину с низкой теплопроизводительностью.

Сосна

Легко и быстро горит с хорошим пламенем, но чаще нуждается в дозаправке. Отличный способ разжечь костер, но его следует использовать только на открытом воздухе, так как имеет высокое содержание смолы. Хороший вариант для смешивания с другими дровами.

Лиственница

Самый твердый из всех хвойных пород, лиственница должна быть выдержана хорошо. Только так она будет гореть очень горячо. Идеально подходит для смешивания с древесиной твердых пород и хороша для печей.

Производимые дрова

Хотите верьте, хотите нет, но топливо не должно быть просто старыми деревьями. В наши дни существует несколько различных видов производимого топлива, которое можно использовать в камине, чтобы согреться зимой

Древесные брикеты

Это именно то, как они звучат, брикеты из дерева. На самом деле, они сделаны из высушенной древесной стружки/опилок, которые были сжаты в форму, похожую на брикет. Если купить высококачественный древесный брикет, то он действительно может гореть более эффективно и вырабатывать больше тепла, чем лучшая древесина. Обычно имеют меньшее количество влаги, сгорают чище и оставляют меньше пепла.

Древесные гранулы/гранулированное топливо

Древесные гранулы похожи на деревянные брикеты. Предназначены для сжигания в специальных нагревателях, называемых пеллетными печами, но при необходимости могут использоваться в стандартных печах. Обычно сгорают быстро, поэтому рекомендуем использовать их в стандартных дровяных печах только как крайнюю меру.

Если Вы обнаружили, что пришло время заменить старую печь, то следует всерьез подумать об оборудовании на пеллетах. Они эффективны и экологичны.

Свежесрубленная древесина имеет высокое содержание влаги. После того, как она загорится, она будет сильно дымить и гореть неэффективно. Спросите продавца, когда была вырублена древесина, прежде чем заказывать партию топлива.

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