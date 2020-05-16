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Новости Одессы и Одесской области

В поисках работы: как найти хорошую вакансию?

В поисках работы: как найти хорошую вакансию?

В последнее время число безработных в Украине резко увеличилось. Не у всех есть возможность вернуться к старой работе после выхода с карантина. Поэтому для многих людей стал вопрос: где найти хорошую работу. Желательно с минимальными перемещениями и затратами. Но даже из такой непростой ситуации есть выход.

Каким сервисом поиска работы воспользоваться

Любой, кто хоть когда-либо был озабочен поиском работы, подтвердит, что удобнее искать на специализированных сайтах. Для этого совсем необязательно бежать в киоск в поисках издания с объявлениями, да и резюме можно отправить работодателю сразу, без дополнительных перезвонов и уточнений его электронного почтового ящика.

Не может не радовать то, что сайтов, на которых можно посмотреть предложения о работе, достаточно. Обязательно воспользуйтесь теми сервисами, которые уже давно представлены на рынке. Но всегда стоит присмотреться к новым сайтам такого профиля. Тем более, что у них есть неоспоримые преимущества:

  • все объявления новые и актуальные;
  • обычно такие сайты снабжены более удобным поиском;
  • часто можно бесплатно поместить резюме или вакансию и получить дельные советы по их оформлению.
  • новые сервисы более заинтересованы в расширении собственной базы, поэтому нередко устраивают акции и размещают очень выгодные предложения.

На что обратить внимание

В первую очередь, сайт должен быть максимально удобным. Во-вторых, обратите внимание на бесплатные «плюшки» и горячие предложения.

Качественные платформы по поиску работы прежде, чем разместить вакансию, обязательно проверяют работодателя. Поэтому шансы попасть на работодателя-пустышку – минимальны.

Возможно, вас заинтересует работа в Одессе на jobmix.net, потому что этот сервис проверяет работодателя и всегда подскажет соискателю, как настроить поиск и правильно отредактировать фильтр, чтобы получать только самые свежие и подходящие вакансии.

Если вы готовы к переезду или не против командировок, здесь можно подобрать интересный вариант работы в другом городе. На сайте есть поиск по другим городам — просто, быстро и понятно. Вакансии любого города Украины как на ладони!

Наверное, ни для кого не будет секретом, что на сайтах по поиску работы можно не только искать подходящие варианты, но и размещать свои резюме. Такая функция есть практически на всех сайтах. Но не все предлагают за размещенное резюме iPhone 11. Здесь все просто: нужно зайти на сайт Jobmix, заполнить резюме на 80%, следовать инструкции и вполне возможно, что не только работа, но и телефон скоро окажется в вашем кармане.

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